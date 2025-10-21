Epic Games'te "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı! %90'a varan fırsatlar

Epic Games'te "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı
Epic Games'te başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri 3 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077 999 TL'den 349,65 TL'ye, Alan Wake 2 912 TL'den 273,60 TL'ye, Hogwarts Legacy ise 2.099 TL'den 314,85 TL'ye düştü. Ayrıca Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition, Mafia II: Definitive Edition, Dying Light: Essentials Edition dahil olmak üzere çok sayıda oyunda büyük indirimler var.
Epic Games Store başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Red Dead Redemption 2
|2.299₺
|574,75₺
|Cyberpunk 2077
|999₺
|349,65₺
|Alan Wake 2
|912₺
|273,60₺
|Hogwarts Legacy
|2.099₺
|314,85₺
|Clair Obscur: Expedition 33
|820₺
|738₺
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530₺
|1.071₺
|Dying Light: Essentials Edition
|716₺
|143,20₺
|Mafia: Definitive Edition
|259₺
|38,85₺
|Mafia II: Definitive Edition
|199₺
|39,80₺
|Mafia III: Definitive Edition
|199₺
|39,80₺
|Batman Arkham City Game of the Year Edition
|59₺
|11,80₺
|Batman Arkham Knight
|59₺
|11,80₺
|Back 4 Blood: Standard Sürüm
|249₺
|24,90₺
|Pacific Drive
|429₺
|214,50₺
|BioShock: The Collection
|1.499₺
|299,80₺
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829₺
|165,80₺
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi