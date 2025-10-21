Epic Games'te "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı! %90'a varan fırsatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı. Cyberpunk 2077'den Alan Wake 2'ye ve Hogwarts Legacy'ye kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

Epic Games'te "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı

Epic Games'te başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri 3 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077 999 TL'den 349,65 TL'ye, Alan Wake 2 912 TL'den 273,60 TL'ye, Hogwarts Legacy ise 2.099 TL'den 314,85 TL'ye düştü. Ayrıca Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition, Mafia II: Definitive Edition, Dying Light: Essentials Edition dahil olmak üzere çok sayıda oyunda büyük indirimler var.

Epic Games Store başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games "Cadılar Bayramı" İndirimleri Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Red Dead Redemption 2 2.299₺ 574,75₺ Cyberpunk 2077 999₺ 349,65₺ Alan Wake 2 912₺ 273,60₺ Hogwarts Legacy 2.099₺ 314,85₺ Clair Obscur: Expedition 33 820₺ 738₺ Kingdom Come: Deliverance II 1.530₺ 1.071₺ Dying Light: Essentials Edition 716₺ 143,20₺ Mafia: Definitive Edition 259₺ 38,85₺ Mafia II: Definitive Edition 199₺ 39,80₺ Mafia III: Definitive Edition 199₺ 39,80₺ Batman Arkham City Game of the Year Edition 59₺ 11,80₺ Batman Arkham Knight 59₺ 11,80₺ Back 4 Blood: Standard Sürüm 249₺ 24,90₺ Pacific Drive 429₺ 214,50₺ BioShock: The Collection 1.499₺ 299,80₺ The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 829₺ 165,80₺

