Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

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Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Epic İndirimleri" başladı. Dying Light 2 Stay Human'dan Need for Speed Heat'e ve STAR WARS Jedi: Fallen Order'a kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

Epic Games'te Epic İndirimleri başladı

Epic Games'te başlayan "Epic" indirimleri 20 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.599 TL'den 319,80 TL'ye, Battlefield 1 Revolution 1.499 TL'den 149,99 TL'ye, Need for Speed Deluxe Edition 1.079 TL'den 107 TL'ye, Battlefield 2042 Elite Edition ise 1.599 TL'den 149 TL'ye düştü.

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Ayrıca Unravel Two, Titanfall 2: Ultimate Edition, Need for Speed Most Wanted, STAR WARS Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat Deluxe Edition, Dying Light: Essentials Edition dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games Epic İndirimleri Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.599 TL 319,80 TL -%80 Dying Light: Essentials Edition 716 TL 143,20 TL -%80 Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 149,99 TL -%90 Battlefield V Definitive Edition 499,99 TL 49,99 TL -%90 Battlefield 2042 Elite Edition 1.599,99 TL 159,99 TL -%90 Unravel Two 719,99 TL 179,99 TL -%75 REMATCH - ELITE EDITION 1.000 TL 500 TL -%50 STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition 279,99 TL 69,99 TL -%75 Need for Speed Deluxe Edition 1.079,99 TL 107,99 TL -%90 Need for Speed Most Wanted 719,99 TL 71,99 TL -%90 Need for Speed Heat Deluxe Edition 2.599,99 TL 129,99 TL -%95 Titanfall 2: Ultimate Edition 1.079,99 TL 215,99 TL -%80 Bus Bound 999,99 TL 799,20 TL -%20 The Sinking City Remastered - Deluxe Edition 2.500 TL 375,00 TL -%85 Need for Speed™ Payback - Deluxe Edition 1.070,00 TL 107,99 TL -%90

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Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

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