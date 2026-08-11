Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Epic Games'te Epic İndirimleri başladı
Epic Games'te başlayan "Epic" indirimleri 20 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.599 TL'den 319,80 TL'ye, Battlefield 1 Revolution 1.499 TL'den 149,99 TL'ye, Need for Speed Deluxe Edition 1.079 TL'den 107 TL'ye, Battlefield 2042 Elite Edition ise 1.599 TL'den 149 TL'ye düştü.
Ayrıca Unravel Two, Titanfall 2: Ultimate Edition, Need for Speed Most Wanted, STAR WARS Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat Deluxe Edition, Dying Light: Essentials Edition dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition
|1.599 TL
|319,80 TL
|-%80
|Dying Light: Essentials Edition
|716 TL
|143,20 TL
|-%80
|Battlefield 1 Revolution
|1.499,99 TL
|149,99 TL
|-%90
|Battlefield V Definitive Edition
|499,99 TL
|49,99 TL
|-%90
|Battlefield 2042 Elite Edition
|1.599,99 TL
|159,99 TL
|-%90
|Unravel Two
|719,99 TL
|179,99 TL
|-%75
|REMATCH - ELITE EDITION
|1.000 TL
|500 TL
|-%50
|STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition
|279,99 TL
|69,99 TL
|-%75
|Need for Speed Deluxe Edition
|1.079,99 TL
|107,99 TL
|-%90
|Need for Speed Most Wanted
|719,99 TL
|71,99 TL
|-%90
|Need for Speed Heat Deluxe Edition
|2.599,99 TL
|129,99 TL
|-%95
|Titanfall 2: Ultimate Edition
|1.079,99 TL
|215,99 TL
|-%80
|Bus Bound
|999,99 TL
|799,20 TL
|-%20
|The Sinking City Remastered - Deluxe Edition
|2.500 TL
|375,00 TL
|-%85
|Need for Speed™ Payback - Deluxe Edition
|1.070,00 TL
|107,99 TL
|-%90