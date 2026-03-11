Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Epic" İndirimleri başladı. Clair Obscur: Expedition 33'ten Dying Light'a ve Rematch'e kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı

Epic Games'te başlayan "Epic" indirimleri 23 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition 960 TL'den 864 TL'ye Dying Light Definitive Edition 984 TL'den 196,80 TL'ye, Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL'den 245 TL'ye düştü.

Ayrıca Sonic Frontiers, Rematch Elite Edition, Sifu Digital Deluxe Edition, DREDGE, Dying Light 2 Stay Human ve Medieval Dynasty dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı Sifu Digital Deluxe Edition 451 TL 112,75 TL %75 Rematch Elite Edition 1.000 TL 600 TL %40 Dying Light Definitive Edition 984 TL 196,80 TL %80 Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition 960 TL 864 TL %10 Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL 245 TL %90 Hell Let Loose Ultimate Edition 2.799 TL 951,66 TL %66 DREDGE - Complete Edition 1.379 TL 689,50 TL %50 Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras Edition 1.883 TL 564,90 TL %70 The Sinking City Remastered - Deluxe Edition 2.500 TL 375 TL %85 Medieval Dynasty 149 TL 74,50 TL %50

