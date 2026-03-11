Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı
Epic Games'te başlayan "Epic" indirimleri 23 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition 960 TL'den 864 TL'ye Dying Light Definitive Edition 984 TL'den 196,80 TL'ye, Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL'den 245 TL'ye düştü.
Ayrıca Sonic Frontiers, Rematch Elite Edition, Sifu Digital Deluxe Edition, DREDGE, Dying Light 2 Stay Human ve Medieval Dynasty dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|Sifu Digital Deluxe Edition
|451 TL
|112,75 TL
|%75
|Rematch Elite Edition
|1.000 TL
|600 TL
|%40
|Dying Light Definitive Edition
|984 TL
|196,80 TL
|%80
|Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition
|960 TL
|864 TL
|%10
|Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition
|2.450 TL
|245 TL
|%90
|Hell Let Loose Ultimate Edition
|2.799 TL
|951,66 TL
|%66
|DREDGE - Complete Edition
|1.379 TL
|689,50 TL
|%50
|Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras Edition
|1.883 TL
|564,90 TL
|%70
|The Sinking City Remastered - Deluxe Edition
|2.500 TL
|375 TL
|%85
|Medieval Dynasty
|149 TL
|74,50 TL
|%50
[resim]
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım