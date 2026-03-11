Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

    Epic Games Store'da "Epic" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 95'e varan fırsatlar için son tarih 23 Mart 2026. işte Epic Games'te indirime giren oyunlar...

    Epic Games'te 'Epic' indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Epic" İndirimleri başladı. Clair Obscur: Expedition 33'ten Dying Light'a ve Rematch'e kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

    Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı

    Epic Games'te başlayan "Epic" indirimleri 23 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition 960 TL'den 864 TL'ye Dying Light Definitive Edition 984 TL'den 196,80 TL'ye, Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL'den 245 TL'ye düştü.

    Ayrıca Sonic Frontiers, Rematch Elite Edition, Sifu Digital Deluxe Edition, DREDGE, Dying Light 2 Stay Human ve Medieval Dynasty dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı
    Sifu Digital Deluxe Edition 451 TL 112,75 TL %75
    Rematch Elite Edition 1.000 TL 600 TL %40
    Dying Light Definitive Edition 984 TL 196,80 TL %80
    Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition 960 TL 864 TL %10
    Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL 245 TL %90
    Hell Let Loose Ultimate Edition 2.799 TL 951,66 TL %66
    DREDGE - Complete Edition 1.379 TL 689,50 TL %50
    Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras Edition 1.883 TL 564,90 TL %70
    The Sinking City Remastered - Deluxe Edition 2.500 TL 375 TL %85
    Medieval Dynasty 149 TL 74,50 TL %50
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 2 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muayene affı var mı sevgiliyle iddia fikirleri doberman evde beslenir mi pc building simulator türkçe yama byd seal u dm-i kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum