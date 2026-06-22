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    Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

    Epic Games Store'da "Epic" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 95'e varan fırsatlar için son tarih 2 Temmuz 2026. işte Epic Games'te indirime giren oyunlar...

    Epic Games'te 'Epic' indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Epic" İndirimleri başladı. Dying Light'tan Battlefield 2042'ye ve Star Wars Outlaws'a kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

    Epic Games'te Epic İndirimleri başladı

    Epic Games'te başlayan "Epic" indirimleri 2 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Dying Light Definitive Edition, 90 TL'den 22,50 TL'ye Battlefield 2042 599 TL'den 29,99 TL'ye, Need for Speed Deluxe Edition, 1.079 TL'den 269,99 TL'ye, Titanfall 2: Ultimate Edition ise 1.079 TL'den 161,99 TL'ye düştü.

    Ayrıca Unravel,  Star Wars Outlaws, STAR WARS Jedi: Fallen Order, Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition, Battlefield 1 Revolution, Overcooked! 2 - Gourmet Edition dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Epic Games Epic İndirimleri
    Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Overcooked! 2 - Gourmet Edition 90,00 TL 22,50 TL -%75
    Dying Light Definitive Edition 984,00 TL 196,80 TL -%80
    Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 74,99 TL -%95
    Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition 960 TL 768 TL -%20
    STAR WARS Jedi: Fallen Order 279,99 TL 27,99 TL -%90
    Star Wars Outlaws 1.749 TL 524,70 TL -%70
    Battlefield 2042 599,99 TL 29,99 TL %95
    Titanfall 2: Ultimate Edition 1.079,99 TL 161,99 TL -%85
    Need for Speed Most Wanted 719,99 TL 179,99 TL -%75
    Need for Speed Heat Deluxe Edition 2.599 TL 259,99 TL -%90
    Need for Speed Deluxe Edition 1.079 TL 269,99 TL -%75
    Unravel 719,00 TL 107,99 TL -%85
    REMATCH - ELITE EDITION 1.000 TL 500,00 TL -%50
    STAR WARS Jedi: Fallen Order 279,99 TL 27,99 TL -%90
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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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