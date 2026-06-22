Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

Epic Games'te Epic İndirimleri başladı
Epic Games'te başlayan "Epic" indirimleri 2 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Dying Light Definitive Edition, 90 TL'den 22,50 TL'ye Battlefield 2042 599 TL'den 29,99 TL'ye, Need for Speed Deluxe Edition, 1.079 TL'den 269,99 TL'ye, Titanfall 2: Ultimate Edition ise 1.079 TL'den 161,99 TL'ye düştü.
Ayrıca Unravel, Star Wars Outlaws, STAR WARS Jedi: Fallen Order, Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition, Battlefield 1 Revolution, Overcooked! 2 - Gourmet Edition dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Overcooked! 2 - Gourmet Edition
|90,00 TL
|22,50 TL
|-%75
|Dying Light Definitive Edition
|984,00 TL
|196,80 TL
|-%80
|Battlefield 1 Revolution
|1.499,99 TL
|74,99 TL
|-%95
|Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition
|960 TL
|768 TL
|-%20
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|279,99 TL
|27,99 TL
|-%90
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|524,70 TL
|-%70
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|29,99 TL
|%95
|Titanfall 2: Ultimate Edition
|1.079,99 TL
|161,99 TL
|-%85
|Need for Speed Most Wanted
|719,99 TL
|179,99 TL
|-%75
|Need for Speed Heat Deluxe Edition
|2.599 TL
|259,99 TL
|-%90
|Need for Speed Deluxe Edition
|1.079 TL
|269,99 TL
|-%75
|Unravel
|719,00 TL
|107,99 TL
|-%85
|REMATCH - ELITE EDITION
|1.000 TL
|500,00 TL
|-%50
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|279,99 TL
|27,99 TL
|-%90
çok güzel