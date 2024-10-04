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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Bear and Breakfast

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Bear and Breakfast erişime açıldı. Macera ve simülasyon temalı bu oyunda, yemek hizmeti ve eğlence sunan dinlendirici bir orman otelinin başına geçiyorsunuz. Ayrıca mobilyalardan armatürlerine kadar kişiselleştirme seçenekleri, görevler ve bir hikâye de içeriyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Bear and Breakfast, 3 Ekim Türkiye saati ile 18:00'dan 10 Ekim'e kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Oyunun Steam fiyatı ise 10.49 dolar (Güncel kur ile 359 TL).

Epic Games, mobilde de ücretsiz oyun verecek 21 sa. önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

3 Ekim - 10 Ekim

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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı