Epic Games'te "İlkbahar" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "İlkbahar" İndirimleri başladı. Cyberpunk 2077'den Assassin’s Creed serisine ve EA SPORTS FC 26'yakadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

Epic Games'te Bahar İndirimleri başladı

Epic Games'te başlayan "İlkbahar" indirimleri 13 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 26 2.5999 TL'den 8779,99 TL'ye Cyberpunk 2077 999 TL'den 349,65 TL'ye, Battlefield 6, 2.599 TL'den 1.559 TL'ye, Assassin's Creed Valhalla ise1.499 TL'den 374,75 TL'ye düştü.

Ayrıca The Last of Us Part I, Red Dead Redemption 2, PAYDAY 3, Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe, Marvel’s Spider-Man 2 ve God of War Ragnarök dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Battlefield 6 2.599,99 TL 1.559,99 TL -%40 Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL -%75 Assassin’s Creed Odyssey 1.499,00 TL 299,80 TL -%80 Assassin’s Creed Origins 1.499,00 TL 224,85 TL -%85 Assassin’s Creed Shadows 1.749,00 TL 874,50 TL -%50 Titan Quest 2 810 TL 648 TL -%20 Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 658 TL -%20 EA SPORTS FC 26 2.599,99 TL 779,99 TL -%70 God of War 899 TL 359,60 TL -%60 God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL -%33 Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL -%50 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL -%40 ARC Raiders 1.650 TL 1.320 TL -%20 Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL -%75 The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL -%50 The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL -%20 Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL -%60 Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.004,33 TL -%33 Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 765 TL -%50

Epic Games'te "İlkbahar" indirimleri başladı: %95'e varan fırsat

