Epic Games'te "İlkbahar" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

Epic Games'te Bahar İndirimleri başladı
Epic Games'te başlayan "İlkbahar" indirimleri 13 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 26 2.5999 TL'den 8779,99 TL'ye Cyberpunk 2077 999 TL'den 349,65 TL'ye, Battlefield 6, 2.599 TL'den 1.559 TL'ye, Assassin's Creed Valhalla ise1.499 TL'den 374,75 TL'ye düştü.
Ayrıca The Last of Us Part I, Red Dead Redemption 2, PAYDAY 3, Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe, Marvel’s Spider-Man 2 ve God of War Ragnarök dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Battlefield 6
|2.599,99 TL
|1.559,99 TL
|-%40
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL
|-%75
|Assassin’s Creed Odyssey
|1.499,00 TL
|299,80 TL
|-%80
|Assassin’s Creed Origins
|1.499,00 TL
|224,85 TL
|-%85
|Assassin’s Creed Shadows
|1.749,00 TL
|874,50 TL
|-%50
|Titan Quest 2
|810 TL
|648 TL
|-%20
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|658 TL
|-%20
|EA SPORTS FC 26
|2.599,99 TL
|779,99 TL
|-%70
|God of War
|899 TL
|359,60 TL
|-%60
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL
|-%33
|Grand Theft Auto V Enhanced
|1.049 TL
|524,50 TL
|-%50
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|1.499 TL
|899,40 TL
|-%40
|ARC Raiders
|1.650 TL
|1.320 TL
|-%20
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|-%75
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL
|-%50
|The Last of Us Part II Remastered
|1.249 TL
|999,20 TL
|-%20
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|439,60 TL
|-%60
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.004,33 TL
|-%33
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|765 TL
|-%50