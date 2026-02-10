Epic Games'te "Kış" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Epic Games'te "Kış" indirimleri başladı
Epic Games'te başlayan "Kış" indirimleri 23 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL'den 296,67 TL'ye Battlefield 6 2.599,99 TL'den 1.689,99 TL'ye, EA SPORTS FC 26 1.039,99 TL, The Last of Us Part I 549,50TL, Kingdom Come: Deliverance II ise 765 TL'ye düştü.
Ayrıca %20 geri iade alabileceğiniz indirim döneminde Marvel's Spider-Man Remastered, Mafia: Definitive Edition, STAR WARS Jedi: Survivor ve Need for Speed™ Unbound dahil olmak üzere çok sayıda oyunda kampanya var. Epic Games Store başlayan "Kış" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm indirimlere ise buradan göz atabilirsiniz
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Total War: Three Kingdoms
|2.499 TL
|624,75 TL
|%75
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|765.00 TL
|%50
|Battlefield 6
|2.599 TL
|1.689,99 TL
|%35
|EA Sports FC 26
|2.599,99 TL
|1.039,99 TL
|%60
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|167,99 TL
|%86
|Football Manager 26
|1.999 TL
|1.339,33 TL
|%33
|Silent Hill f
|2.799 TL
|1.679,40 TL
|%40
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|296,67 TL
|%67
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|%75
|Grand Theft Auto V Enhanced
|1.049 TL
|524,50 TL
|%50
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50
|God of War
|899 TL
|359,60 TL
|%60
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL
|%33
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|439,60 TL
|%60
|The Outlast Trials
|269 TL
|80,70 TL
|%70
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL
|%85
|Mafia II: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL
|%80
|Mafia III: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL
|%80
|It Takes Two
|1.199 TL
|239,99 TL
|%80
|Batman Arkham Knight
|59,00 TL
|11,80 TL
|%80