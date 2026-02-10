Epic Games'te "Kış" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Kış" İndirimleri başladı. Titan Quest 2'den FC26'ya ve Football Manager 26'ye kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

Epic Games'te "Kış" indirimleri başladı

Epic Games'te başlayan "Kış" indirimleri 23 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL'den 296,67 TL'ye Battlefield 6 2.599,99 TL'den 1.689,99 TL'ye, EA SPORTS FC 26 1.039,99 TL, The Last of Us Part I 549,50TL, Kingdom Come: Deliverance II ise 765 TL'ye düştü.

Ayrıca %20 geri iade alabileceğiniz indirim döneminde Marvel's Spider-Man Remastered, Mafia: Definitive Edition, STAR WARS Jedi: Survivor ve Need for Speed™ Unbound dahil olmak üzere çok sayıda oyunda kampanya var. Epic Games Store başlayan "Kış" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm indirimlere ise buradan göz atabilirsiniz

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Total War: Three Kingdoms 2.499 TL 624,75 TL %75 Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 765.00 TL %50 Battlefield 6 2.599 TL 1.689,99 TL %35 EA Sports FC 26 2.599,99 TL 1.039,99 TL %60 Need for Speed Unbound 1.199 TL 167,99 TL %86 Football Manager 26 1.999 TL 1.339,33 TL %33 Silent Hill f 2.799 TL 1.679,40 TL %40 UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL %67 Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL %75 Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL %50 The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL %50 God of War 899 TL 359,60 TL %60 God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL %33 Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL %75 Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL %60 The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL %70 Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL %85 Mafia II: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL %80 Mafia III: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL %80 It Takes Two 1.199 TL 239,99 TL %80 Batman Arkham Knight 59,00 TL 11,80 TL %80

