Epic Games'te "Mega" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

Epic Games'te Mega İndirimleri başladı
Epic Games'te başlayan "Mega" indirimleri 11 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 26, 2.599 TL'den 524,50 TL'ye Cyberpunk 2077 999 TL'den 349,65 TL'ye, God of War Ragnarök, 1.499 TL'den 1.004 TL'ye, Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ ise 1.499 TL'den 899,40 TL'ye düştü.
Ayrıca Alan Wake Remastered, Assassin’s Creed Shadows, HITMAN Suikast Dünyası, Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition, Marvel’s Spider-Man 2, Mafia: Trilogy ve God of War dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Alan Wake Remastered
|49,00 TL
|7,35 TL
|EA SPORTS FC 26
|2.599 TL
|524,50 TL
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|349,65 TL
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004 TL
|Mount & Blade II
|999 TL
|499,50 TL
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|1.499 TL
|899,40 TL
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.004 TL
|Battlefield 6
|2.599 TL
|1.429,99 TL
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|Grand Theft Auto V Enhanced
|1.049 TL
|524,50 TL
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL
|Assassin's Creed Shadows
|1.749 TL
|874,50 TL
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|765 TL
|It Takes Two
|1.199 TL
|419,99 TL
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|656 TL
|Fallout 4
|349 TL
|139,60 TL
Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.
27 Kişi Okuyor (3 Üye, 24 Misafir) 4 Masaüstü 23 Mobil
6092 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
epic games indirim, Teknoloji Haberleri ve Yazılım