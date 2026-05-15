Epic Games'te "Mega" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Mega" İndirimleri başladı. FC26'dan Battlefield 6'ya ve Cyberpunk 2077'ye kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

Epic Games'te Mega İndirimleri başladı

Epic Games'te başlayan "Mega" indirimleri 11 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 26, 2.599 TL'den 524,50 TL'ye Cyberpunk 2077 999 TL'den 349,65 TL'ye, God of War Ragnarök, 1.499 TL'den 1.004 TL'ye, Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ ise 1.499 TL'den 899,40 TL'ye düştü.

Ayrıca Alan Wake Remastered, Assassin’s Creed Shadows, HITMAN Suikast Dünyası, Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition, Marvel’s Spider-Man 2, Mafia: Trilogy ve God of War dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları erişime açıldı 1 gün önce eklendi

Epic Games Mega İndirimleri Oyun Fiyatı İndirimli Fiyatı Alan Wake Remastered 49,00 TL 7,35 TL EA SPORTS FC 26 2.599 TL 524,50 TL Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004 TL Mount & Blade II 999 TL 499,50 TL Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.004 TL Battlefield 6 2.599 TL 1.429,99 TL Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL Assassin's Creed Shadows 1.749 TL 874,50 TL Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 765 TL It Takes Two 1.199 TL 419,99 TL Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL Fallout 4 349 TL 139,60 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te "Mega" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: