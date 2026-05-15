Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games'te "Mega" indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar

    Epic Games Store'da "Mega" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 95'e varan fırsatlar için son tarih 11 Haziran 2026. işte Epic Games'te indirime giren oyunlar...

    Epic Games'te 'Mega' indirimleri başladı: %95'e varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Mega" İndirimleri başladı. FC26'dan Battlefield 6'ya ve Cyberpunk 2077'ye kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

    Epic Games'te Mega İndirimleri başladı

    Epic Games'te başlayan "Mega" indirimleri 11 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 26, 2.599 TL'den 524,50 TL'ye Cyberpunk 2077 999 TL'den 349,65 TL'ye, God of War Ragnarök, 1.499 TL'den 1.004 TL'ye, Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ ise 1.499 TL'den 899,40 TL'ye düştü.

    Ayrıca Alan Wake Remastered, Assassin’s Creed Shadows, HITMAN Suikast Dünyası, Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition, Marvel’s Spider-Man 2, Mafia: Trilogy ve God of War dahil olmak üzere birçok oyunda indirim bulunuyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

    Epic Games Mega İndirimleri
    Oyun Fiyatı İndirimli Fiyatı
    Alan Wake Remastered 49,00 TL 7,35 TL
    EA SPORTS FC 26 2.599 TL 524,50 TL
    Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL
    Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL
    God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004 TL
    Mount & Blade II 999 TL 499,50 TL
    Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL
    Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.004 TL
    Battlefield 6 2.599 TL 1.429,99 TL
    Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL
    Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL
    The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL
    Assassin's Creed Shadows 1.749 TL 874,50 TL
    Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 765 TL
    It Takes Two 1.199 TL 419,99 TL
    Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL
    Fallout 4 349 TL 139,60 TL
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    hollowman_ +65 xSHUJx +57 Kage. +53 gun +45 cihat52.5 +44 acemiteknolojist +39 brnbry +34 CKKKKK +31 Last Troll Bender +31 Cmhrsfk +28
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    27 Kişi Okuyor (3 Üye, 24 Misafir) 4 Masaüstü 23 Mobil
    HzBurun, fb_hunter1907, Dürüstİnsan okuyor
    H
    GENEL İSTATİSTİKLER
    6092 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    epic games indirim, Teknoloji Haberleri ve Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabayla manzara izlenecek yerler anadolu yakası kumho lastik yorum en iyi silecek markası direkten eve gelen elektrik kablosu fiyatları atlas terapi seans ücreti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 12 LİTE
    Realme 12 LİTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum