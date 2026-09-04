Epic Games'te "Yaz Sonu" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

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Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da merakla beklenen "Yaz Sonu" indirimleri başladı. Battlefield 6'dan Marvel's Spider-Man 2 ve Cyberpunk 2077'ye kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

Epic Games'te Yaz Sonu İndirimleri başladı

Epic Games'te başlayan "Yaz Sonu" indirimleri 17 Eylül TSİ 18:00'a kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077 999TL'den 288.70 TL'ye, Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL'den 439,60 TL'ye, Clair Obscur: Expedition 33 820 TL'den 656 TL'ye Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü 1.499 TL'den 899 TL'ye, God of War ise 899TL'den 349,60 TL'ye düştü.

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Ayrıca diğer indirime giren oyunlar arasında, Mafia: Trilogy, It Takes Two, STAR WARS Jedi: Survivor, DAVE THE DIVER, Subnautica, Need for Speed Unbound, Dying Light Definitive Edition, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Titan Quest II dahil birçok yapım yer alıyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games Yaz Sonu İndirimleri Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Cyberpunk 2077 999 TL 288.70 TL -%70 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.379 TL 579,18 TL -%58 Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL -%60 Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.004,33 TL -%33 UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL -%67 God of War 899 TL 359,60 TL -%60 God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL -%33 Mount & Blade II: Bannerlord 999 TL 499,50 TL -%50 Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails DLC 349 TL 279,20 TL -%20 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL -%40 Mafia: Trilogy Definitive Edition (Mafia I-II-III) 2.349 TL 469,80 TL -%80 It Takes Two 1.199 TL 359,99 TL -%70 Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL -%20 STAR WARS Jedi: Survivor 2.099 TL 314,99 TL -%85 Satisfactory 559 TL 391,30TL -%30 DAVE THE DIVER 500 TL 250 TL -%50 Subnautica 1.050 TL 262,50 TL -%75 Subnautica Below Zero 1.050 TL 262,50 TL -%75 Need for Speed Unbound 1.199 TL 167,99 TL -%86 Dying Light 2 Stay Human Digital Extras Edition 1.883 TL 376,60 TL -%80 Warhammer 40,000: Space Marine 2 2.100 TL 630 TL -%70 Chivalry 2 King's Edition 99 TL 19,80 TL -%80 Titan Quest II 810 TL 567 TL -%30

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Epic Games'te "Yaz Sonu" indirimleri başladı: %90'a varan fırsat

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