Epic Games'te "Yaz Sonu" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Epic Games'te Yaz Sonu İndirimleri başladı
Epic Games'te başlayan "Yaz Sonu" indirimleri 17 Eylül TSİ 18:00'a kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077 999TL'den 288.70 TL'ye, Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL'den 439,60 TL'ye, Clair Obscur: Expedition 33 820 TL'den 656 TL'ye Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü 1.499 TL'den 899 TL'ye, God of War ise 899TL'den 349,60 TL'ye düştü.
Ayrıca diğer indirime giren oyunlar arasında, Mafia: Trilogy, It Takes Two, STAR WARS Jedi: Survivor, DAVE THE DIVER, Subnautica, Need for Speed Unbound, Dying Light Definitive Edition, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Titan Quest II dahil birçok yapım yer alıyor. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|288.70 TL
|-%70
|Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
|1.379 TL
|579,18 TL
|-%58
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|439,60 TL
|-%60
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.004,33 TL
|-%33
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|296,67 TL
|-%67
|God of War
|899 TL
|359,60 TL
|-%60
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL
|-%33
|Mount & Blade II: Bannerlord
|999 TL
|499,50 TL
|-%50
|Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails DLC
|349 TL
|279,20 TL
|-%20
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|1.499 TL
|899,40 TL
|-%40
|Mafia: Trilogy Definitive Edition (Mafia I-II-III)
|2.349 TL
|469,80 TL
|-%80
|It Takes Two
|1.199 TL
|359,99 TL
|-%70
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|656 TL
|-%20
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.099 TL
|314,99 TL
|-%85
|Satisfactory
|559 TL
|391,30TL
|-%30
|DAVE THE DIVER
|500 TL
|250 TL
|-%50
|Subnautica
|1.050 TL
|262,50 TL
|-%75
|Subnautica Below Zero
|1.050 TL
|262,50 TL
|-%75
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|167,99 TL
|-%86
|Dying Light 2 Stay Human Digital Extras Edition
|1.883 TL
|376,60 TL
|-%80
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|2.100 TL
|630 TL
|-%70
|Chivalry 2 King's Edition
|99 TL
|19,80 TL
|-%80
|Titan Quest II
|810 TL
|567 TL
|-%30