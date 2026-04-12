Epic Games, Disney için yeni bir tahliye tabanlı nişancı oyunu hazırlıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Fortnite oyununda yaşanan etkileşim düşüşü nedeniyle mali olarak hedeften uzaklaşan Epic Games toplamda 1000 kişiyi etkileyecek bir işten çıkarma planı duyurmuştu. Firma diğer taraftan Disney için 3 farklı oyun geliştiriyor.

Yeni Disney oyunu yolda

Gelen bilgilere göre 2024 yılında Disney'den 1.5 milyar dolar yatırım alan Epic Games, anlaşma kapsamında 3 farklı oyun geliştiriyor. Bunlardan bir tanesi Arc Raiders benzeri tahliye tabanlı bir nişancı oyunu. Disney karakterlerinin yer alacağı oyunda belirli bir alandaki kaynakları toplayarak tahliye noktasına dönmeniz gerekiyor.

İlk izlenimlerin olumlu olduğu bu oyunun Kasım ayında kullanıma sunulması bekleniyor. İkinci oyun ortalama yorumlar almasına rağmen Disney'in istediği zaman dilimine yetişmeyeceği için Epic Games üçüncü oyuna daha fazla önem vermiş durumda.

Firmanın iletişim yetkilisi Disney ile yapılan iş birliğinin geniş bir oyun ve eğlence evreni oluşturmak amacını taşıdığını ve bahse konu ilk oyunların bu evrene bir giriş niteliğinde olacağını belirtti. Bununla birlikte bu oyunların Fortnite içerisinde mod olarak yayınlanacağını düşünenler de mevcut.

