Eragon bu kez de diziye uyarlanıyor; Disney+ proje için somut adımlar atmaya başladı

Tam Boyutta Gör Fantastik edebiyatın önemli serileri arasında yer alan Eragon, 2006 yılında sinemaya uyarlandığında, bu projeden beklentiler oldukça yüksekti. Eragon'un bir sonraki Yüzüklerin Efendisi olabileceği düşünülüyordu. Ancak ortaya çıkan sonuç hiç de öyle olmadı. Uyarlandığı eserin hakkın veremeyen film uyarlaması, hem serinin hayranları hem de hazırlayan stüdyo için tam bir hayal kırıklığına dönüştü.

Eragon filminin yaşadığı bu hayal kırıklığı planlanan devam filmlerini rafa kaldırtırken, yeni uyarlamaların da önünü tıkadı. Ancak Disney artık yeterince süre geçtiğini düşünüyor olsa gerek ki şimdi yeni bir Eragon uyarlaması hazırlanıyor. Bir süredir gündemde olan Eragon dizisi için artık somut adımlar atılmaya başlandı.

Eragon Serisinin Yazarı, Dizi Uyarlamasının da Başında Olacak

Disney, Eragon dizisini hazırlaması için Todd Harthan'ı görevlendirdi. Daha önce High Potential ve Rosewood gibi dizilerde senaristlik yapan Harthan, Disney+ için hazırlanan diziyi kitapların yazarı olan Christopher Paolini ile birlikte hazırlayacak.

The Amazing Spider-Man filmlerinin yönetmeni olan Marc Webb de projeye yapımcı olarak dâhil oldu. Diziye resmi onay verilmesi hâlinde Webb'in ilk bölümü ya da bölümleri de yöneteceği düşünülüyor.

Eragon, genç bir çiftçi çocuğunun kaderini değiştiren bir keşifle başlayan epik bir fantastik macerayı konu alıyor. Alagaësia adlı büyü ve ejderhalarla dolu bir diyarda yaşayan Eragon, ormanda bulduğu gizemli taşın aslında bir ejderha yumurtası olduğunu öğrendiğinde hayatı tamamen değişir. Yumurtadan çıkan ejderha Saphira ile arasında zihinsel ve duygusal bir bağ kurulur ve Eragon, uzun süredir zalim Kral Galbatorix’in baskısı altındaki topraklarda yeni bir Ejderha Süvarisi olarak yetişmeye başlar. Eragon'un yolculuğu, imparatorluğun kaderini belirleyecek bir direnişe dönüşür.

