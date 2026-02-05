Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eragon bu kez de diziye uyarlanıyor; Disney+ proje için somut adımlar atmaya başladı

    Daha önce 2006 yılında sinemaya uyarlanan Eragon, şimdi de bir diziye dönüştürülüyor. Disney+ çatısı altında hazırlanan Eragon dizisi için somut adımlar atılmaya başlandı.

    Eragon bu kez de diziye uyarlanıyor; Disney+ proje için somut adımlar atmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Fantastik edebiyatın önemli serileri arasında yer alan Eragon, 2006 yılında sinemaya uyarlandığında, bu projeden beklentiler oldukça yüksekti. Eragon'un bir sonraki Yüzüklerin Efendisi olabileceği düşünülüyordu. Ancak ortaya çıkan sonuç hiç de öyle olmadı. Uyarlandığı eserin hakkın veremeyen film uyarlaması, hem serinin hayranları hem de hazırlayan stüdyo için tam bir hayal kırıklığına dönüştü.

    Eragon filminin yaşadığı bu hayal kırıklığı planlanan devam filmlerini rafa kaldırtırken, yeni uyarlamaların da önünü tıkadı. Ancak Disney artık yeterince süre geçtiğini düşünüyor olsa gerek ki şimdi yeni bir Eragon uyarlaması hazırlanıyor. Bir süredir gündemde olan Eragon dizisi için artık somut adımlar atılmaya başlandı.

    Eragon Serisinin Yazarı, Dizi Uyarlamasının da Başında Olacak 

    Disney, Eragon dizisini hazırlaması için Todd Harthan'ı görevlendirdi. Daha önce High Potential ve Rosewood gibi dizilerde senaristlik yapan Harthan, Disney+ için hazırlanan diziyi kitapların yazarı olan Christopher Paolini ile birlikte hazırlayacak.

    The Amazing Spider-Man filmlerinin yönetmeni olan Marc Webb de projeye yapımcı olarak dâhil oldu. Diziye resmi onay verilmesi hâlinde Webb'in ilk bölümü ya da bölümleri de yöneteceği düşünülüyor.

    Eragon, genç bir çiftçi çocuğunun kaderini değiştiren bir keşifle başlayan epik bir fantastik macerayı konu alıyor. Alagaësia adlı büyü ve ejderhalarla dolu bir diyarda yaşayan Eragon, ormanda bulduğu gizemli taşın aslında bir ejderha yumurtası olduğunu öğrendiğinde hayatı tamamen değişir. Yumurtadan çıkan ejderha Saphira ile arasında zihinsel ve duygusal bir bağ kurulur ve Eragon, uzun süredir zalim Kral Galbatorix’in baskısı altındaki topraklarda yeni bir Ejderha Süvarisi olarak yetişmeye başlar. Eragon'un yolculuğu, imparatorluğun kaderini belirleyecek bir direnişe dönüşür.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vernik atması nedir d4d motor ömrü eskorta gidilir mi öğrenci arabası şahıstan aldığım araç motoru arızalı çıktı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 Pro
    Redmi Note 15 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum