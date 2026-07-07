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    Erdoğan'dan F-35 mesajı: "5 uçağın sözünü aldık”

    Türkiye, F-35 konusunda yeni bir dönemin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den 5 uçak için söz alındığını aktardı. ABD Başkanı Trump ise CAATSA’nın kaldırılacağını aktardı.

    Erdoğan'dan F-35 mesajı: '5 uçağın sözünü aldık” Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda F-35 programı, KAAN savaş uçağı, CAATSA yaptırımları ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verildi. Erdoğan, F-35 konusunda daha önce ABD'den 5 uçak için söz aldıklarını belirterek Liderler Zirvesi'nden olumlu bir karar çıkmasını beklediğini söyledi.

    "F-35 konusunda hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum"

    F-35 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konunun Türkiye açısından yeni olmadığını belirterek “F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. F-35'le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.” ifadelerini kullandı.

    KAAN'ın motoru da gündemde

    Erdoğan, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın GE üretimi F110 motoru konusunda da Trump ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "KAAN motorları konusunu Liderler Zirvesi'nde değerli dostumla görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir." dedi.

    Türkiye, ABD’den 40 adet F-35A savaş uçağı ile 40 adet F-16V satın almak da istiyor. Washington daha önce HÜRJET eğitim uçağında kullanılacak F404 motorlarının ihracatına onay vermişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde Gazze'deki gelişmelerin de ele alındığını belirterek bölgede barışın sağlanması açısından Liderler Zirvesi'ni çok önemsediklerini söyledi.

    Trump: CAATSA yaptırımlarını kaldırabileceğimizi söyleyebilirim

    Trump, CAATSA yaptırımlarına ilişkin yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta yaptırımların kaldırılabileceğini belirtti: "Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var."

    Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Türkiye ise S-400 sistemini tamamen elden çıkarmak yerine ABD'nin teknik denetimine açık bir çözüm üzerinde uzlaşmaya sıcak bakıyor.

    Kesin bir karar henüz yok

    Trump, F-35’ler ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şu şekilde yanıt verdi: “Bu almamız gereken bir karar. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye, başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan. Bizim de mutlaka değerlendireceğimiz bir şey.”

    Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre ABD yönetimi, Türkiye'nin yeniden F-35 alabilmesi için gerekli yasal şartları karşılayıp karşılamadığını değerlendiriyor. Ancak Washington, bu süreçte Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor. Yasal ve Kongre engelleri henüz tam olarak aşılmamış olsa da Trump'ın Ankara ziyareti sırasında potansiyel F-35 satışına destek vermesi bekleniyordu.

    "5 uçak" ifadesi ne anlama geliyor?

    Erdoğan'dan F-35 mesajı: '5 uçağın sözünü aldık” Tam Boyutta Gör
    Erdoğan'ın sözünü ettiği "5 uçak", Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmadan önce üretilen savaş uçaklarını ifade ediyor olabilir. Türkiye, 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi teslim almasının ardından 17 Temmuz 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı. Program kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için 18-0001, 18-0002, 18-0003, 18-0004,18-0005 ve 18-0006 kuyruk numaralı 6 adet F-35A'nın üretimi tamamlandı ve bu uçaklar o tarihten bu yana ABD'de muhafaza ediliyor.
    Kaynakça https://aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-f-35-konusunda-liderler-zirvesinden-hayirli-bir-karar-cikacagina-inaniyorum/3988953 https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/trump-says-us-will-consider-selling-turkey-f-35-fighter-jets
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