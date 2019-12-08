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    Ericsson ABD’ye ceza olarak 1 milyar dolar ödeyecek

    Ericsson'un içindeki yolsuzluk ve rüşvetçilik sebebiyle Amerikan hükümeti tarafından firmaya 1,1 milyar dolarlık bir ceza kesildi. Ceza bu kez ödenebilecek olsa da devamı gelirse firma zorlanacak.
    4 gün
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Ericsson ABD’ye ceza olarak 1 milyar dolar ödeyecek
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    Teknoloji firmalarında yolsuzluk skandalları uzun zamandır ortaya çıkıyor fakat büyük ölçekte olanları nadir gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesini yaşayan Ericsson, Amerikan Adalet Bakanlığı ve SEC’nin ortak kararıyla 1,1 milyar dolarlık cezaya maruz kaldı. Çok sayıda ülkede yolsuzluk yaptığı tespit edilen firma, Çin, Suudi Arabistan ve Vietnam’da bu suçları işledi. 

    Bu ceza, Ericsson’u büyük ölçüde suçlarından arınmış hâle getiriyor ve daha büyük yaptırımların önüne geçiyor. Firmanın Mısır kolunda tespit edilen ve büyük ölçeklerde uygulandığı anlaşılan rüşvetçilik uygulaması ise Amerikan yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Adalet Bakanlığı tarafından 539,9 milyon dolar, SEC ise 520,6 milyon dolar cezaya çarptırıldı. HP gibi firmalar daha önce de benzer ödemeler yapmıştı fakat bu ödemeler on milyonlar seviyesinde kalmış ve küçük ölçekte sınırlanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Konsollar için Sound Blaster G3 USB güçlendirici duyuruldu"

    Ericsson’un açıklamasına göre ceza şimdi sahip olunan fonlarla ödenebilecek boyutta fakat işletme içerisindeki problemler çözülemez ve cezalar devam ederse firma ciddi sıkıntılar yaşayabilir. 



    https://www.ericsson.com/en/press-releases/2019/12/ericsson-reaches-resolution-on-u.s.-fcpa-investigations Yorum Yaz
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    Mr. Jingles 4 gün en beğenilen
    Çin, Suudi Arabistan ve Vietnam’da işlemişse cezayı neden ABD veriyor?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Hendrik Johannes Cruijff 4 gün
    Battı o zaman.
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    Mr. Jingles 4 gün en beğenilen
    Çin, Suudi Arabistan ve Vietnam’da işlemişse cezayı neden ABD veriyor?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    İAmSterdam06 4 gün Mr. Jingles
    "Gerçek" büyük güç. Bu yüzden
    Yanıtla +3
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    Fearless_tr 4 gün
    Ona ceza buna ceza bence komplo var burda firmalarin hata yapmasina göz yumulup bir süre bekliyorlar sonrada bir ceza kesip haybeye para aliyorlar.Amerika sanirim bögle düze cikicagini saniyor
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    routemaster 4 gün Fearless_tr
    Simdide gariban Halkbankamiza komplo kuruyorlar. Boyok ceza verecekmis mahkeme. HUHHHUHHHUUHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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