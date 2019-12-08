Ericsson ABD’ye ceza olarak 1 milyar dolar ödeyecek

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Teknoloji firmalarında yolsuzluk skandalları uzun zamandır ortaya çıkıyor fakat büyük ölçekte olanları nadir gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesini yaşayan Ericsson, Amerikan Adalet Bakanlığı ve SEC’nin ortak kararıyla 1,1 milyar dolarlık cezaya maruz kaldı. Çok sayıda ülkede yolsuzluk yaptığı tespit edilen firma, Çin, Suudi Arabistan ve Vietnam’da bu suçları işledi.

Bu ceza, Ericsson’u büyük ölçüde suçlarından arınmış hâle getiriyor ve daha büyük yaptırımların önüne geçiyor. Firmanın Mısır kolunda tespit edilen ve büyük ölçeklerde uygulandığı anlaşılan rüşvetçilik uygulaması ise Amerikan yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Adalet Bakanlığı tarafından 539,9 milyon dolar, SEC ise 520,6 milyon dolar cezaya çarptırıldı. HP gibi firmalar daha önce de benzer ödemeler yapmıştı fakat bu ödemeler on milyonlar seviyesinde kalmış ve küçük ölçekte sınırlanmıştı.

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Ericsson’un açıklamasına göre ceza şimdi sahip olunan fonlarla ödenebilecek boyutta fakat işletme içerisindeki problemler çözülemez ve cezalar devam ederse firma ciddi sıkıntılar yaşayabilir.

https://www.ericsson.com/en/press-releases/2019/12/ericsson-reaches-resolution-on-u.s.-fcpa-investigations