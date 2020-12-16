Erkekler Kadınlardan Daha Çok Araç Kiralıyor

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Araç kiralama sitesi Otorento.com.tr tarafından sağlanan verilere göre Erkekler araç kiralama işlemlerinin %77’sini yaparken, kadınlar yalnızca %23’ünü gerçekleştiriyor. Erkeklerin tercihi daha düşük yakıt tüketimi olan dizel arabalar ve daha hacimli sedan arabalar oluyor. Kadınlarda ise aracın yakıtı öncelikli bir tercih değil. Kadınlar park için de önemli kolaylık sunan daha küçük arabaları tercih ediyor.

Araç Kiralamada Kadınlar Yeterince Pay Alamıyor

Otorento araç kiralama tarafından yayınlanan sonuçlara göre araç kiralama işlemlerinin 4’te 3’ünü erkekler yapıyor. Erkeklerin önemli ölçüde pay aldığı sektörde, önceki yıla göre %3 artış yakalayan kadınlar, hala erkeklerin oranına yaklaşabilmiş değiller. Kadınların turistik batı bölgelerinde ve büyük şehirlerde oransal olarak erkeklere yakın bir kiralama yaptıkları oluyor. Ancak özellikle Karadeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’da kadınlar neredeyse hiç arama kiralama yapmıyor.

Araç kiralamada erkekler tarafından en fazla tercih edilen araç kiralama seçenekleri arasında yakıt ve arabanın büyüklüğü öne çıkıyor. Erkeklerin Sedan ve dizel araç kiralamayı tercih etmeleri de sürpriz değil. Kadınlar ise daha küçük ve hatch-back arabaları tercih ediyor. Vites konusunda da erkekler bir tercihte bulunmazken, kadınlar otomatik vitesle daha rahat ediyor. Erkeklerin ekonomik araç kiralamaya yöneldiğini, kadınların ise kendilerine daha uygun seçeneklere odaklandığını belirtmek mümkün.

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Kadınlar Daha Kısa Süreli Araç Kiralıyor

Kadınların kiralama gün sayıları da erkeklerden %40 daha az. Kadınlar ortalama beş günlük kiralama yaparken, erkeklerin kiralama gün sayıları ise ortalama sekiz günü geçiyor. Son dönemde pandemi ile birlikte aylık araç kiralama yapan erkek ve kadın sayısı artıyor. Bu durumda araç kiralama ortalama gün sayısını da önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle pandemi dönemini hastalığa yakalanmadan atlatmak isteyenler, toplu taşımayı kullanmamak için araç kiralamayı tercih ediyor. İş amaçlı kiralamalar daha uzun süreleri kapsarken, tatil amaçlı kiralamalar genellikle daha kısa süreli oluyor.

Erkekler Sınırsız Km İstiyor

Otorento.com.tr tarafından sağlanan veriler, Erkeklerin kilometre sınırı olmayan arabaları tercih ettiğini gösteriyor. Erkeklerin sürüş süreleri ve araba kullanım kilometreleri kadınlara göre oldukça yüksek. Kadınlar daha az km yapıyor ve araçların yıpranmaması konusunda daha özenli davranıyor.

Online Araç Kiralama Artıyor

Çağrı merkezi üzerinden ve web sitesi üzerinden online araç kiralama hizmeti sunan Otorento’nun verilerine göre online araç kiralayanlar son dönemde %10 arttı. Her geçen gün telefonla araç kiralamak isteyenlerin sayısında azalma görülürken, online araç kiralayanların sayısı hızla arttı. Özellikle aylık araç kiralama gibi uzun süreli araç kiralamak isteyenler telefonla kiralama işlemini daha çok tercih ediyor. Online araç kiralamanın devamlı bir artış gösterdiği sektörde dijitalleşme gittikçe artan bir önem kazanmaya devam ediyor.

2012 Yılından bu yana sektörde online araç kiralama hizmeti sunan Otorento, Türkiye’nin yerli oto kiralama firmalarını bir araya getiriyor. Müşterilere kaliteli hizmet sunan firmaların uygun fiyatlı araçlarını kiralama seçenekleri sunuyor. Otorento, kendi verilerinden hareketle sektörün nabzını tutan bilgiler paylaşıyor.

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