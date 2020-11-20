Ermenistan itiraf etti: Rus elektronik harp sistemleri Türk SİHA'larına karşı işe yaramadı

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Pole-21 Elektronik Harp Sistemi

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden bazı yetkililer Liveuamap ile özel röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda bazı önemli açıklamalar yapan yetkililer bir itirafta da bulundu. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan savaşının bir döneminde Rusya Federasyonu menşeli Pole-21 Elektronik Harp sistemini kullanarak Bayraktar TB-2 SİHA'ya karşı başarı sağladıklarını, sonrasında ise bunu yapamadıklarını itiraf etti.

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Yetkilileri, savaş devam ederken 4 gün boyunca Pole-21 EH'nin TB-2 SİHA'yı etkisiz kıldığını ancak sonrasında TB-2'ye yapılan bir yazılım güncellemesi ile Pole-21'in etkisiz kaldığını ve SİHA'ları önleyemediklerini belirtti. Azerbaycan, Türk menşeli SİHA/İHA sistemleri ile bölgedeki çatışmalarda üstünlük kurmuş ve sahada ilerleme kaydetmişti.

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Rusya Federasyonu, Suriye ve Libya'da başta Bayraktar TB-2 ve Anka İHA dahil olmak üzere pek çok Türkiye menşeli savaş unsurunu düştükten/düşürüldükten sonra ülkesine götürmüştü. Moskova'da bulunan Patriot Parkında (Vatansever Parkı) Libya ve Suriye'de elde edilen ganimetler (yabancı askeri sistemler) sergileniyor. Bu ganimetler arasında FNSS tarafından geliştirilen ve Suriyeli muhaliflere kullanılması amacı ile hibe edilen ACV-15'ler de bulunuyor.

Rusya, Libya ve Suriye'de düşen/düşürülen Anka ve Bayraktar TB-2 SİHA/İHA'ları da ülkesine götürmüş ve bu sistemleri inceleyerek etkili bir karşı savunma tekniği geliştirmiş olabilir. Ermenistan'ın kullandığı Pole-21, 4 gün boyunca büyük bir ihtimalle bu nedenden ötürü etkili bir şekilde kullanıldı. Ancak sonrasında Türk yetkililer SİHA'da bazı yazılım değişiklikleri ile bu sorunu aştı ve SİHA'lar aktif bir şekilde yeniden sahada kullanıldı.

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Moskova'da bulunan Patriot Parkında sergilenen FNSS ACV-15

https://twitter.com/Liveuamap/status/1329391725354377219?s=20

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