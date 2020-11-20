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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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    Ermenistan itiraf etti: Rus elektronik harp sistemleri Türk SİHA'larına karşı işe yaramadı

    Ermeni askeri yetkililer, Azerbaycan savaşında kullandıkları Rusya menşeli Pole-21 Elektronik Harp (EH) sisteminin Türk SİHA'ları üzerinde yalnızca birkaç gün boyunca etkili olabildiği itiraf etti.
    3 sa.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Ermenistan itiraf etti: Rus elektronik harp sistemleri Türk SİHA'larına karşı işe yaramadı
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    Pole-21 Elektronik Harp Sistemi

    Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden bazı yetkililer Liveuamap ile özel röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda bazı önemli açıklamalar yapan yetkililer bir itirafta da bulundu. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan savaşının bir döneminde Rusya Federasyonu menşeli Pole-21 Elektronik Harp sistemini kullanarak Bayraktar TB-2 SİHA'ya karşı başarı sağladıklarını, sonrasında ise bunu yapamadıklarını itiraf etti.

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    Yetkilileri, savaş devam ederken 4 gün boyunca Pole-21 EH'nin TB-2 SİHA'yı etkisiz kıldığını ancak sonrasında TB-2'ye yapılan bir yazılım güncellemesi ile Pole-21'in etkisiz kaldığını ve SİHA'ları önleyemediklerini belirtti. Azerbaycan, Türk menşeli SİHA/İHA sistemleri ile bölgedeki çatışmalarda üstünlük kurmuş ve sahada ilerleme kaydetmişti. 

    Ayrıca Bkz. ""Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik""

    Rusya Federasyonu, Suriye ve Libya'da başta Bayraktar TB-2 ve Anka İHA dahil olmak üzere pek çok Türkiye menşeli savaş unsurunu düştükten/düşürüldükten sonra ülkesine götürmüştü. Moskova'da bulunan Patriot Parkında (Vatansever Parkı) Libya ve Suriye'de elde edilen ganimetler (yabancı askeri sistemler) sergileniyor. Bu ganimetler arasında FNSS tarafından geliştirilen ve Suriyeli muhaliflere kullanılması amacı ile hibe edilen ACV-15'ler de bulunuyor.

    Rusya, Libya ve Suriye'de düşen/düşürülen Anka ve Bayraktar TB-2 SİHA/İHA'ları da ülkesine götürmüş ve bu sistemleri inceleyerek etkili bir karşı savunma tekniği geliştirmiş olabilir. Ermenistan'ın kullandığı Pole-21, 4 gün boyunca büyük bir ihtimalle bu nedenden ötürü etkili bir şekilde kullanıldı. Ancak sonrasında Türk yetkililer SİHA'da bazı yazılım değişiklikleri ile bu sorunu aştı ve SİHA'lar aktif bir şekilde yeniden sahada kullanıldı.

    Ermenistan itiraf etti: Rus elektronik harp sistemleri Türk SİHA'larına karşı işe yaramadı
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    Moskova'da bulunan Patriot Parkında sergilenen FNSS ACV-15



    https://twitter.com/Liveuamap/status/1329391725354377219?s=20 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sounderland 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yazar kardeş bu paylaşımınla ilgili hukuki süreç başlatacağım kulağına küpe olsun. Sevgili donanım haber yöneticileri böyle gevşekleri isteyrekmi yazar yapıyorsunuz?



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    Yazar kardeş bu paylaşımınla ilgili hukuki süreç başlatacağım kulağına küpe olsun. Sevgili donanım haber yöneticileri böyle gevşekleri isteyrekmi yazar yapıyors...
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    4 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    smart1978 (X Y) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aliyev Ruslara gel yerlesi dedi ... Gereksiz yere ...


    https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/ugur-dundar/azerbaycan-ermenistan-savasindan-en-karli-cikan-ulke-rusya-oldu-6132893/

    Netice netice netice :

    Kazanan Ruslar :) ...
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    CleanCoders (Fatih ) 17 sn. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Ermenilerin kaybetmiş olduğunu kabul etmen önemli bir şey.
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    deoks 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rusya sizin kazanmanızı istedi mi onu sorgula önce.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hemen ''biz çok güçlüyüz teknolojimizzzzz çokkk ... '' havasına girmişler. :XD Sorun Taiwan ! (sözde Türk malı) sihaların gelişmiş olmasından değil rus elektronik sistemlerinin yazılım eksikliğinden :))Yazılım bir komut ile çoktan güncellenmiştir siz burda toplama taiwan mallarını överken :))) Siz bırakın teknolojik silahları önce bi toplu iğne yapmayı öğrenin ondan sonra gelin konuşuruz
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    Nevfel (T. I. ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Savunma sanayii Türkiye için yeni lokomotif sektör olması lazım. Bunda bir trend yakaladık gaz kesmeden devam edilirse cari açığa büyük faydası olur.
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    hollowman_ (N. b.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konu bizim sihalara karşı Rus EH sistemlerinin yetersiz kalmasıyken, Rusya'da sergilenen araçların ilgisi ne? Ona bakarsak biz de Suriye ve Libya'da birçok rus zırhlı aracını ve en önemlisi Pantsir HSS'lerini ganimet aldık, sokaklarda gezdirdik, muhtemelen araştırma için de TR'ye getirdik, Ruslar gibi Ankara'nın göbeğinde sergileyecek kadar gururumuz sahada incinmedi çünkü, Adamların S300'lerini dahi SİHA'larımızla vurduk ya, Pantsirmiş, Tor'muş bunları saymıyoruz bile artık. Hatta İskander balistik füze bataryasını vurduk, dünyada ilk kez bir SİHA tarafından balistik füze vuruldu.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazılımın bize ait olmasının avantajları
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazar kardeş tweetin güldürdü hukuki süreç başlatacağım stand up vergini vermiyormuşsun.
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    warchief46 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Hoşuna gittiğine göre onun yerine sana veriyor galiba.
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    sounderland 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yazar kardeş bu paylaşımınla ilgili hukuki süreç başlatacağım kulağına küpe olsun. Sevgili donanım haber yöneticileri böyle gevşekleri isteyrekmi yazar yapıyorsunuz?



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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) sounderland
    Yazık
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) sounderland
    Bu adam halen yazar olarak barınabiliyor mu dh da?
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    6s 2 sa. ( Mesaj Silindi ) sounderland
    Bir şey çıkmıyor, ismi cismi belli değil. Fotoğraftan bulup getirseler bu hesap senin mi diyorlar; değil derse bir şey yapılamıyor. Son gelişmeler ne oldu bilmiyorum ama Twitter gerekli bilgileri paylaşmıyor.
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    Aeris (Tolga Düzgün) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elin şeyiyle gerdeğe girince böyle oluyor sayın Ermeni komşularımız, Rusya'nın gazına gelip kimse öyle sağa sola yürümesin, Rusların savaşlarda en büyük başarısı gerektiğinde kendi vatandaşlarını rahatlıkla kurban verebilmeleri sizi anında silerler.
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