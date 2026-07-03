Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eşarj, AC şarj fiyatına DC şarj imkanı sunmaya başladı

    Eşarj, seçili DC hızlı şarj istasyonlarında kWh başına 9,90 TL'den başlayan yeni fiyatlandırmayı duyurdu. Böylece kullanıcılar belirli noktalarda AC tarifesiyle DC hızlı şarj hizmeti alabilecek.

    Eşarj, AC şarj fiyatına DC şarj imkanı sunmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin önde gelen elektrikli araç şarj ağı işletmecilerinden Eşarj, seçili DC hızlı şarj istasyonlarında kWh başına 9,90 TL'den başlayan yeni bir fiyatlandırma uygulamaya geçti. Böylece kullanıcılar, belirli noktalarda DC hızlı şarj hizmetinden AC şarj tarifesiyle yararlanabilecek.

    Şirket, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren son fiyat güncellemesinde AC şarj ücretini 9,90 TL/kWh, DC hızlı şarj ücretini ise 13,50 TL/kWh olarak belirlemişti. Yeni uygulamayla birlikte seçili DC istasyonlarında fiyat 9,90 TL/kWh'ye kadar düşüyor

    Türkiye genelinde 2.121 şarj soketi bulunuyor

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre Eşarj'ın Türkiye genelinde toplam 2.121 şarj soketi bulunuyor. Bunların 1.799'u DC hızlı şarj, kalan kısmı ise AC şarj altyapısından oluşuyor.

    Şirket yaptığı açıklamada, "Seçili lokasyonlarda bulunan DC hızlı Eşarj istasyonlarında 9,90 TL/kWh'den başlayan fiyatlandırmamızla yanınızdayız.” ifadelerine yer verdi.

    9,90 TL DC şarj sunulan istasyonlar

    Eşarj’ın 9,90 TL’den hizmet sunduğu DC şarj istasyonlarının listesini aşağıdan görebilirsiniz. Şirket ayrıca 12,90 TL/kWh fiyatlandırma ile çok sayıda lokasyonda yine avantajlı fiyatlar sunuyor. Buradaki bağlantıdan şehrinizdeki indirimli istasyonu bulabilirsiniz.

    • Adana / Yüreğir: Bridgestone, Doğan-Gü
    • Antalya / Kemer: Alva Donna World Palace
    • Antalya / Serik: Gloria Golf Resort
    • Antalya / Kemer: Özkaymak Marina Otel
    • Antalya / Alanya: World Ozkaymak Select Hotel
    • Denizli / Merkezefendi: Gürteks
    • Diyarbakır / Bismil: Propratik (Çağlayan Kardeşler)
    • Kayseri / Melikgazi: Bilenler Un Fabrikası
    • Kayseri / Melikgazi: Kumtel
    • Konya / Karatay: RTM Tarım
    • Kütahya / Tavşanlı: Yağsan Otomotiv
    • Muğla / Bodrum: Hillstone Bodrum Hotel & SPA
    • Muğla / Fethiye: Lov Faralya
    • Muğla / Bodrum: Samara Hotel
    • Muğla / Bodrum: Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts
    • Rize / İkizdere: Ridos Thermal Hotel & Spa
    • Samsun / İlkadım: Yaşar Makine Metal
    • Trabzon / Çaykara: Royal Uzungöl Otel
    • Yozgat / Sorgun: Lider Tuğla
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 5 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dot 4 fren hidroliği hangi araçlarda kullanılır rexapin bıraktıktan sonra yan etkileri mantolama yapılmış duvara vida nasıl yapılır opel astra 1.5 dizel kronik sorunları opel corsa 1.2 t kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a) Pro
    Nothing Phone (3a) Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X1504va-bq5382w
    ASUS X1504va-bq5382w
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum