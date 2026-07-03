Eşarj, AC şarj fiyatına DC şarj imkanı sunmaya başladı

Şirket, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren son fiyat güncellemesinde AC şarj ücretini 9,90 TL/kWh, DC hızlı şarj ücretini ise 13,50 TL/kWh olarak belirlemişti. Yeni uygulamayla birlikte seçili DC istasyonlarında fiyat 9,90 TL/kWh'ye kadar düşüyor
Türkiye genelinde 2.121 şarj soketi bulunuyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre Eşarj'ın Türkiye genelinde toplam 2.121 şarj soketi bulunuyor. Bunların 1.799'u DC hızlı şarj, kalan kısmı ise AC şarj altyapısından oluşuyor.
Şirket yaptığı açıklamada, "Seçili lokasyonlarda bulunan DC hızlı Eşarj istasyonlarında 9,90 TL/kWh'den başlayan fiyatlandırmamızla yanınızdayız.” ifadelerine yer verdi.
9,90 TL DC şarj sunulan istasyonlar
Eşarj’ın 9,90 TL’den hizmet sunduğu DC şarj istasyonlarının listesini aşağıdan görebilirsiniz. Şirket ayrıca 12,90 TL/kWh fiyatlandırma ile çok sayıda lokasyonda yine avantajlı fiyatlar sunuyor. Buradaki bağlantıdan şehrinizdeki indirimli istasyonu bulabilirsiniz.
- Adana / Yüreğir: Bridgestone, Doğan-Gü
- Antalya / Kemer: Alva Donna World Palace
- Antalya / Serik: Gloria Golf Resort
- Antalya / Kemer: Özkaymak Marina Otel
- Antalya / Alanya: World Ozkaymak Select Hotel
- Denizli / Merkezefendi: Gürteks
- Diyarbakır / Bismil: Propratik (Çağlayan Kardeşler)
- Kayseri / Melikgazi: Bilenler Un Fabrikası
- Kayseri / Melikgazi: Kumtel
- Konya / Karatay: RTM Tarım
- Kütahya / Tavşanlı: Yağsan Otomotiv
- Muğla / Bodrum: Hillstone Bodrum Hotel & SPA
- Muğla / Fethiye: Lov Faralya
- Muğla / Bodrum: Samara Hotel
- Muğla / Bodrum: Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts
- Rize / İkizdere: Ridos Thermal Hotel & Spa
- Samsun / İlkadım: Yaşar Makine Metal
- Trabzon / Çaykara: Royal Uzungöl Otel
- Yozgat / Sorgun: Lider Tuğla
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş