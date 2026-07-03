Eşarj, AC şarj fiyatına DC şarj imkanı sunmaya başladı

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin önde gelen elektrikli araç şarj ağı işletmecilerinden Eşarj, seçili DC hızlı şarj istasyonlarında kWh başına 9,90 TL'den başlayan yeni bir fiyatlandırma uygulamaya geçti. Böylece kullanıcılar, belirli noktalarda DC hızlı şarj hizmetinden AC şarj tarifesiyle yararlanabilecek.

Şirket, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren son fiyat güncellemesinde AC şarj ücretini 9,90 TL/kWh, DC hızlı şarj ücretini ise 13,50 TL/kWh olarak belirlemişti. Yeni uygulamayla birlikte seçili DC istasyonlarında fiyat 9,90 TL/kWh'ye kadar düşüyor

Türkiye genelinde 2.121 şarj soketi bulunuyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre Eşarj'ın Türkiye genelinde toplam 2.121 şarj soketi bulunuyor. Bunların 1.799'u DC hızlı şarj, kalan kısmı ise AC şarj altyapısından oluşuyor.

EPDK açıkladı: DC şarj 37 dakika, AC şarj yaklaşık 3 saat sürüyor 2 hf. önce eklendi

Şirket yaptığı açıklamada, "Seçili lokasyonlarda bulunan DC hızlı Eşarj istasyonlarında 9,90 TL/kWh'den başlayan fiyatlandırmamızla yanınızdayız.” ifadelerine yer verdi.

9,90 TL DC şarj sunulan istasyonlar

Eşarj’ın 9,90 TL’den hizmet sunduğu DC şarj istasyonlarının listesini aşağıdan görebilirsiniz. Şirket ayrıca 12,90 TL/kWh fiyatlandırma ile çok sayıda lokasyonda yine avantajlı fiyatlar sunuyor. Buradaki bağlantıdan şehrinizdeki indirimli istasyonu bulabilirsiniz.

Adana / Yüreğir: Bridgestone, Doğan-Gü

Antalya / Kemer: Alva Donna World Palace

Antalya / Serik: Gloria Golf Resort

Antalya / Kemer: Özkaymak Marina Otel

Antalya / Alanya: World Ozkaymak Select Hotel

Denizli / Merkezefendi: Gürteks

Diyarbakır / Bismil: Propratik (Çağlayan Kardeşler)

Kayseri / Melikgazi: Bilenler Un Fabrikası

Kayseri / Melikgazi: Kumtel

Konya / Karatay: RTM Tarım

Kütahya / Tavşanlı: Yağsan Otomotiv

Muğla / Bodrum: Hillstone Bodrum Hotel & SPA

Muğla / Fethiye: Lov Faralya

Muğla / Bodrum: Samara Hotel

Muğla / Bodrum: Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts

Rize / İkizdere: Ridos Thermal Hotel & Spa

Samsun / İlkadım: Yaşar Makine Metal

Trabzon / Çaykara: Royal Uzungöl Otel

Yozgat / Sorgun: Lider Tuğla

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Eşarj, AC şarj fiyatına DC şarj imkanı sunmaya başladı

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