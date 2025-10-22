Giriş
    Eşarj Auto özelliği kullanıma sunuldu: Tak ve şarj et

    Eşarj kullanıcılara kolaylık sağlayan Eşarj Auto özelliğini devreye aldı. Bu teknoloji; araçları soketinden tanıyarak sürücünün uygulama, kart ve onay işlemleriyle uğraşma derdini ortadan kaldırıyor.

    Eşarj Auto özelliği kullanıma sunuldu: Tak ve şarj et Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç şarj ağı operatörü Eşarj yeni Eşarj Auto özelliğini devreye aldı. Bu özellik Eşarj kullanıcılarına şarj kolaylığı sağlayacak.

    Elektrikli araçları şarj etmek için her seferinde mobil uygulamayı açıp şarj için onay adımlarıyla uğraşmak gerekiyor. Bu da kullanıcıya zaman kaybettiriyor. EŞarj Auto ile şarj deneyimi daha hızlı hale geliyor.

    EŞarj Auto istasyonlarındaki soketler ilk şarjda aracı tanıyor. Bu sayede sonraki şarjlarda sürücülerin kart, mobil uygulama ya da onay adımlarıyla uğraşmasına gerek kalmıyor. Eşarj Auto’yu kullanabilmek için tek seferlik bir tanımlama yeterli oluyor.

    Sistemin çalışma şeklini anlatan Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, “Bu sistem, şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında güvenli bir iletişim ağı kurarak çalışıyor. Sürücü yalnızca soketi araca takıyor; istasyon, aracın tanımlı olup olmadığını otomatik olarak doğruluyor ve şarj işlemi herhangi bir ek onaya gerek kalmadan başlıyor. Böylece kullanıcılar, daha kolay bir şarj deneyiminin keyfini çıkarırken zamandan da tasarruf ediyor.” dedi.

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

