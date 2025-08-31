Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eşarj’dan elektrikli araç şarj istasyonu fiyatlarına arka arkaya zam!

    Türkiye'nin en yaygın  elektrikli araç şarj ağı olan Eşarj, şarj istasyonu fiyatlarına bir zam daha yaptı. 1 kWh şarjın bedeli 15,80 TL'ye çıkarken Eşarj, bu yıl üçüncü kez zam yapmış oldu.

    Eşarj’dan elektrikli araç şarj fiyatlarına arka arkaya zam! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj ağı olan Eşarj, 1 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat tarifesini açıkladı. Şirket, AC şarj fiyatlarını sabit tutarken, DC hızlı şarj istasyonlarında ise yeni bir fiyat kırılımına giderek kademeli artışlar yaptı. Öte yandan Eşarj, bu yıl şimdiye kadar şarj fiyatlarına üçüncü kez zam yapmış oldu.

    Eşarj şarj fiyatları

    • 22 kW’a kadar (AC): 9,40 TL/kWh (değişmedi)
    • 90 kW’a kadar (DC): 13,50 TL/kWh (%13,5 artış)
    • 90-180 kW arası (DC): 14,90 TL/kWh (%14 artış)
    • 180 kW ve üzeri (DC): 15,80 TL/kWh (ilk kez ayrı bir tarife)

    Artış oranları dikkat çekiyor

    90 kW’a kadar olan soketlerde fiyat, 9,90 TL’den önce 10,90 TL’ye (%10,1 zam), ardından 12,90 TL’ye (%18,3 zam) ve son olarak 13,50 TL’ye (%4,7 zam) çıktı. Böylece toplamda yüzde 36,4 zam gerçekleşti.

    90-180 kW arası soketlerde fiyat 11,90 TL’den önce 12,90 TL’ye (%8,4 zam), ardından 13,70 TL’ye (%6,2 zam) ve son olarak 14,90 TL’ye (%8,8 zam) yükseldi. Böylece toplamda yüzde 25,2 zam yapıldı. Aslında “180 kW ve üzeri” olarak adlandırılan yeni baremin eklenmesiyle artış daha da yüksek oldu diyebiliriz.

    Eşarj, fiyat artışlarının gerekçesini yaptığı yatırımlar ve hizmet kalitesini artırma hedefiyle açıkladı. Şirket, 1.800’den fazla DC soketini hizmete sunduğunu, tüm istasyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullanmaya devam ettiğini ve 7/24 çağrı merkezi ile WhatsApp üzerinden görüntülü destek sunduğunu vurguladı.

    Bu zamlar nereden çıkıyor?

    Elektrik piyasasında belirli bir saat dilimi için arz ve talebin dengelendiği fiyat olan Piyasa Takas Fiyatına (PTF) baktığımızda (buna spot piyasa fiyatı da diyebiliriz) Ocak-Temmuz arasındaki artışın sadece yüzde 11 civarında olduğunu görüyoruz. Eşarj DC fiyatları toplamda yüzde 25–36 artış göstermiş durumda. Bu arada 2025 Temmuz PTF fiyatı kWh cinsinden 2,80 TL yapıyor.

    Zamların yapıldığı dönemle günümüz dolar kuruna baktığımızda da kurun 37,9 TL’den 41,1 TL’ye, yani yüzde 8,4 oranında arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla maliyetlerdeki artış ile yapılan zamlardaki artış birbirini tutmuyor. Bu durumu ilk olarak tüketiciler görüyor. Yeni zamlar sonrasında birçok kullanıcı yapılan zamları sert şekilde eleştirmekte.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    59 Kişi Okuyor (27 Üye, 32 Misafir) 12 Masaüstü 47 Mobil
    emreee94, Kyuzo940, cgty89 ve 17 üye daha okuyor
    E
    C
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1215 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    eşarj, şarj istasyonu ve
    5 etiket daha zam fiyat Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dövmeye hangi kremler sürülür kışlık lastik muayeneden geçer mi kontil tablet nasıl kullanılır oda içi tv anten tavsiye toyota corolla 1.5 hangi yağ kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum