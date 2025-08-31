Eşarj’dan elektrikli araç şarj istasyonu fiyatlarına arka arkaya zam!

Eşarj şarj fiyatları
- 22 kW’a kadar (AC): 9,40 TL/kWh (değişmedi)
- 90 kW’a kadar (DC): 13,50 TL/kWh (%13,5 artış)
- 90-180 kW arası (DC): 14,90 TL/kWh (%14 artış)
- 180 kW ve üzeri (DC): 15,80 TL/kWh (ilk kez ayrı bir tarife)
Artış oranları dikkat çekiyor
90 kW’a kadar olan soketlerde fiyat, 9,90 TL’den önce 10,90 TL’ye (%10,1 zam), ardından 12,90 TL’ye (%18,3 zam) ve son olarak 13,50 TL’ye (%4,7 zam) çıktı. Böylece toplamda yüzde 36,4 zam gerçekleşti.
90-180 kW arası soketlerde fiyat 11,90 TL’den önce 12,90 TL’ye (%8,4 zam), ardından 13,70 TL’ye (%6,2 zam) ve son olarak 14,90 TL’ye (%8,8 zam) yükseldi. Böylece toplamda yüzde 25,2 zam yapıldı. Aslında “180 kW ve üzeri” olarak adlandırılan yeni baremin eklenmesiyle artış daha da yüksek oldu diyebiliriz.
Eşarj, fiyat artışlarının gerekçesini yaptığı yatırımlar ve hizmet kalitesini artırma hedefiyle açıkladı. Şirket, 1.800’den fazla DC soketini hizmete sunduğunu, tüm istasyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullanmaya devam ettiğini ve 7/24 çağrı merkezi ile WhatsApp üzerinden görüntülü destek sunduğunu vurguladı.
Bu zamlar nereden çıkıyor?
Elektrik piyasasında belirli bir saat dilimi için arz ve talebin dengelendiği fiyat olan Piyasa Takas Fiyatına (PTF) baktığımızda (buna spot piyasa fiyatı da diyebiliriz) Ocak-Temmuz arasındaki artışın sadece yüzde 11 civarında olduğunu görüyoruz. Eşarj DC fiyatları toplamda yüzde 25–36 artış göstermiş durumda. Bu arada 2025 Temmuz PTF fiyatı kWh cinsinden 2,80 TL yapıyor.
Zamların yapıldığı dönemle günümüz dolar kuruna baktığımızda da kurun 37,9 TL’den 41,1 TL’ye, yani yüzde 8,4 oranında arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla maliyetlerdeki artış ile yapılan zamlardaki artış birbirini tutmuyor. Bu durumu ilk olarak tüketiciler görüyor. Yeni zamlar sonrasında birçok kullanıcı yapılan zamları sert şekilde eleştirmekte.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
59 Kişi Okuyor (27 Üye, 32 Misafir) 12 Masaüstü 47 Mobil
1215 kez okundu.
13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
eşarj, şarj istasyonu ve