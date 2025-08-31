Eşarj’dan elektrikli araç şarj istasyonu fiyatlarına arka arkaya zam!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj ağı olan Eşarj, 1 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat tarifesini açıkladı. Şirket, AC şarj fiyatlarını sabit tutarken, DC hızlı şarj istasyonlarında ise yeni bir fiyat kırılımına giderek kademeli artışlar yaptı. Öte yandan Eşarj, bu yıl şimdiye kadar şarj fiyatlarına üçüncü kez zam yapmış oldu.

Eşarj şarj fiyatları

22 kW’a kadar (AC): 9,40 TL/kWh (değişmedi)

90 kW’a kadar (DC): 13,50 TL/kWh (%13,5 artış)

90-180 kW arası (DC): 14,90 TL/kWh (%14 artış)

180 kW ve üzeri (DC): 15,80 TL/kWh (ilk kez ayrı bir tarife)

Artış oranları dikkat çekiyor

90 kW’a kadar olan soketlerde fiyat, 9,90 TL’den önce 10,90 TL’ye (%10,1 zam), ardından 12,90 TL’ye (%18,3 zam) ve son olarak 13,50 TL’ye (%4,7 zam) çıktı. Böylece toplamda yüzde 36,4 zam gerçekleşti.

90-180 kW arası soketlerde fiyat 11,90 TL’den önce 12,90 TL’ye (%8,4 zam), ardından 13,70 TL’ye (%6,2 zam) ve son olarak 14,90 TL’ye (%8,8 zam) yükseldi. Böylece toplamda yüzde 25,2 zam yapıldı. Aslında “180 kW ve üzeri” olarak adlandırılan yeni baremin eklenmesiyle artış daha da yüksek oldu diyebiliriz.

Yeni nesil Renault Clio sonunda geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı 22 sa. önce eklendi

Eşarj, fiyat artışlarının gerekçesini yaptığı yatırımlar ve hizmet kalitesini artırma hedefiyle açıkladı. Şirket, 1.800’den fazla DC soketini hizmete sunduğunu, tüm istasyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullanmaya devam ettiğini ve 7/24 çağrı merkezi ile WhatsApp üzerinden görüntülü destek sunduğunu vurguladı.

Bu zamlar nereden çıkıyor?

Elektrik piyasasında belirli bir saat dilimi için arz ve talebin dengelendiği fiyat olan Piyasa Takas Fiyatına (PTF) baktığımızda (buna spot piyasa fiyatı da diyebiliriz) Ocak-Temmuz arasındaki artışın sadece yüzde 11 civarında olduğunu görüyoruz. Eşarj DC fiyatları toplamda yüzde 25–36 artış göstermiş durumda. Bu arada 2025 Temmuz PTF fiyatı kWh cinsinden 2,80 TL yapıyor.

Zamların yapıldığı dönemle günümüz dolar kuruna baktığımızda da kurun 37,9 TL’den 41,1 TL’ye, yani yüzde 8,4 oranında arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla maliyetlerdeki artış ile yapılan zamlardaki artış birbirini tutmuyor. Bu durumu ilk olarak tüketiciler görüyor. Yeni zamlar sonrasında birçok kullanıcı yapılan zamları sert şekilde eleştirmekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Eşarj’dan elektrikli araç şarj fiyatlarına arka arkaya zam!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: