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eSATA desteğiyle yüksek performans vaat eden USB bellek: Team X092

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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eSATA desteğiyle yüksek performans vaat eden USB bellek: Team X092
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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, şimdiye kadar hazırladığı en hızlı USB belleği duyurdu. Firmanın X092 olarak isimlendirdiği 82.5 x 31.5 x 6.7 mm boyutlarında ve 24 gram ağırlığındaki sürücü, 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Hem USB 2.0 hem de eSATA ara birimiyle uyumlu yeni sürücü, eSATA üzerinden yapılacak bağlantılarda 110MB/sn okuma ve 40MB/sn yazma hızına ulaşabilirken yüksek performansında dört kanal bellek teknolojisininin büyük payı olduğu açıklandı.

İki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Team X092 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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tonyali61 9 yıl
aletten Aldım, usb den ortalama 22 mb / sn Yazma hızı var fakat eSATA dan çalıştıramadım, Buna Güç vermek gerekiyor mu gerekiyorsa nasil verecez, sürgülü yapısı gereği usb den Güç veremeyiz, yardim ediiinnn ...
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sotoxs 9 yıl
vay be 40 mb. bendeki 3 yazıyor. hız yok kapasite sürekli artıyor
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ŞahEser 9 yıl
bu diski almayı düşünüyorum ama boyutları kafamı karıştırıyor
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kerem 9 yıl
Usb 3.0 yerini e-sata destekli belleğin tutacağını sanmıyorum.

Haber için teşekkürler fx
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sahafiec 9 yıl
okuma yazma hızları mükemmel, tabii pratikte de bunlara ulaşabiliyorsa.

yalnız 2 yılla sınırlı olan garantiye pek anlam veremedim.

bu tür ürünlerde ömürboyu olmalı bence.
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