eSATA desteğiyle yüksek performans vaat eden USB bellek: Team X092

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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, şimdiye kadar hazırladığı en hızlı USB belleği duyurdu. Firmanın X092 olarak isimlendirdiği 82.5 x 31.5 x 6.7 mm boyutlarında ve 24 gram ağırlığındaki sürücü, 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Hem USB 2.0 hem de eSATA ara birimiyle uyumlu yeni sürücü, eSATA üzerinden yapılacak bağlantılarda 110MB/sn okuma ve 40MB/sn yazma hızına ulaşabilirken yüksek performansında dört kanal bellek teknolojisininin büyük payı olduğu açıklandı.

İki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Team X092 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.