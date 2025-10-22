Giriş
    Escape from Duckov, Steam'in en popüler oyunlarından birine dönüştü

    Extraction shooter türüne eğlenceli bir yorum getiren Escape from Duckov, Steam'de sürpriz bir başarı hikâyesi yazıyor. Son derece olumlu yorumlar alan oyunun oyuncu sayısı da giderek artıyor. 

    Escape from Duckov, Steam'in en popüler oyunlarından birine dönüştü Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda epey popüler hâle gelen "extraction shooter" türü, sürpriz bir başarı hikâyesi daha ortaya çıkarmış gibi görünüyor. Escape from Tarkov'dan esinlenerek hazırlanan ve türe daha eğlenceli bir yorum getirmeyi hedefleyen Escape from Duckov, Steam'de büyük ilgi görüyor. Öyle ki oyun şu anda Steam'deki en çok oynanan oyunlardan birine dönüşmüş durumda.

    Escape from Duckov, 222 Bin Eş Zamanlı Oyuncuya Ulaştı

    16 Ekim'de satışa sunulan Escape from Duckov, kısa sürede 500 binden fazla kopya satarken, Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısıyla da başarısını pekiştirdi. Oyunun Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı bir noktada 222 bine kadar çıktı.

    Pek çok extraction shooter oyununun ücretsiz çıktığı bir dönemde 15 dolara satışa sunulan Escape from Duckov'un buna rağmen rakipleri arasından sıyrılması, oyunun başarısını daha da etkileyici kılıyor.

    Escape from Duckov'da oyuncular askeri eğitim almış bir ördeği kontrol ediyor. Amacınız haritayı keşfetmek, düşmanlarla çatışmak, değerli ganimetleri toplayıp güvenli bölgeye ulaşarak bölgeden sağ çıkmak. Ancak süre dolmadan veya vurulmadan bunu başarmak zorundasınız. Türün klasik formülünü izlese de oyun, üs kurma mekaniği ve yaklaşık 50 saatlik senaryo görevleriyle farklılaşıyor. Zaten şu an için oyun bir multiplayer modu bulunmuyor. Bu yüzden oynanış daha çok senaryo (campaign) görevleri üzerinden ilerliyor.

