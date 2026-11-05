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    Escape from Tarkov'un yaratıcısından yeni bir bilim-kurgu oyunu geliyor

    Escape from Tarkov ile adından söz ettirmeyi başaran Nikita Buyanov, yeni oyunu Fragmentary Order'ı tanıttı. Buyanov bu kez bilim-kurgu türünde bir oyunla karşımızda.    

    Escape from Tarkov ile son yılların en başarılı taktiksel nişancı oyunlarından birine imza atan bağımsız oyun geliştiricisi Nikita Buyanov, şimdi yeni bir projeyle karşımızda. Buyanov'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu Fragmentary Order, yayınlanan 14 dakikalık oynanış videosuyla detaylı şekilde tanıtıldı.

    Escape from Tarkov'u benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, gerçekçilik konusunda müthiş bir özen gösterilmesiydi. Fragmentary Order için yayınlanan bu tanıtım videosu, Buyanov'un şimdi aynı yaklaşımı çok farklı bir türe uyguladığını gösteriyor. Zira Fragmentary Order, ayakları yere basan, gerçekçi bir bilim-kurgu oyunu olarak oyunculara sunuluyor.

    Fragmentary Order, Escape from Tarkov'un Gerçekçiliğini Uzaya Taşıyor

    2251 yılında geçen oyun, savaşın Güneş Sistemi boyunca yayıldığı bir gelecek tasviri çiziyor. Bu gelecekte insanlar cephedeki kanlı savaşları, uzaktan kontrol edilen klonlara devrediyor. Oyuncular da Fragmentary Order'da farklı cephelerde savaşan bu klonları kontrol edecek. Oyunda dronlar, futuristik araçlar ve geleceğin teknolojileri yer alacak. Oyuncuların dört kişilik ekipler hâlinde de oynayabileceği oyunda, koordinasyon ve stratejik planlama hayatta kalmak için elzem olacak.

    Buyanov, "Açıp bir maça girip çıkacağınız bir oyun değil, içinde yıllarca yaşayabileceğiniz bir dünya geliştiriyoruz" diyerek bu yeni projesi hakkında oldukça iddialı konuşuyor.

    Oyunun sınırlı sayıda oyuncuyla deneneceği kapalı test aşaması bu yıl bitmeden başlayacak. Ancak bunun ötesinde net bir çıkış tarihi şimdilik paylaşılmadı.

    Escape from Tarkov'un yaratıcısından yeni bilim-kurgu oyunu Tam Boyutta Gör

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