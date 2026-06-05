Esenboğa'da uçak kabininde powerbank kaynaklı yangın çıktı

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Tam Boyutta Gör Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan İzmir’e gitmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları’na ait bir yolcu uçağında kabin içindeki taşınabilir güç kaynağından (powerbank) kaynaklı yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken yolcuların tahliye edildiği bildirildi.

Pilot durumu kuleye bildirdi

Edinilen bilgilere göre uçağın taksi yaptığı sırada kabinde bulunan bir yolcuya ait powerbank cihazından duman yükselmeye başladı. Olayın fark edilmesinin ardından kokpit ekibi hızlı şekilde harekete geçti. Uçağın pilotu, Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile iletişime geçerek yaşanan durumu bildirdi. Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak taksi yolu üzerinde durduruldu.

Ardından uçakta bulunan yolcular kontrollü şekilde tahliye edildi. İlk belirlemelere göre olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Tahliye işlemlerinin ardından ilgili ekiplerin uçakta gerekli kontrolleri gerçekleştirdiği öğrenildi.

Uçakta powerbank şarj etmek yasak

Taşınabilir şarj cihazları ve lityum bataryaların havacılık sektöründe güvenlik riskine neden olduğu daha önce de gündeme gelmişti. Özellikle aşırı ısınma, kısa devre veya üretim kaynaklı arızalar nedeniyle lityum iyon bataryalarda duman çıkışı ve yangın riski oluşabiliyor. Bu nedenle havacılık otoriteleri son dönemde bu tür cihazlara yönelik kuralları sıkılaştırıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), nisan ayında yayımladığı yeni düzenleme ile uçuşlarda powerbank kullanımına ilişkin önemli kısıtlamalar getirmişti.

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Yeni düzenlemeye göre yolcuların uçuş sırasında powerbank cihazlarını şarj etmesi yasaklandı. Ayrıca yolcuların beraberinde taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısına da sınırlama getirildi. Buna göre bir yolcu en fazla iki adet powerbank taşıyabiliyor.

SHGM ayrıca cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, elektronik kitap okuyucu, oyun konsolu ve benzeri taşınabilir elektronik cihazların uçuş sırasında powerbank aracılığıyla şarj edilmesinin de güvenlik açısından tavsiye edilmediğini özellikle vurgulamıştı.

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Esenboğa'da uçak kabininde powerbank kaynaklı yangın çıktı

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