    Eski ABD savaş pilotu: ABD, hava üstünlüğünü Çin’e kaybediyor

    Eski ABD Hava Kuvvetleri pilotu John Venable, Çin’in hızla büyüyen hava gücünün Amerikan hava üstünlüğünü tehdit ettiğini belirterek, “Kapasite onlarda, hazırlıkta üstünlüğü kaybettik” dedi.

    Eski ABD savaş pilotu: ABD, hava üstünlüğünü Çin’e kaybediyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin yıllardır sürdürdüğü hava üstünlüğü giderek zayıflıyor. Eski bir ABD Hava Kuvvetleri pilotu ve hava gücü uzmanı Albay John Venable, Çin’in giderek büyüyen ve gelişen hava kuvvetlerinin Amerika’nın uzun süredir sahip olduğu stratejik avantajı tehdit etmeye başladığını söyledi. Venable’ın uyarısı, son dönemde üst düzey ordu yetkililerinin de dile getirdiği benzer endişelerle örtüşüyor.

    “Biz çok gerideyiz”

    ABD ordusu uzun zamandır Hava Kuvvetleri filosunun yaşlanması ve küçülmesi konusunda kaygılı. Buna karşılık Çin, hem uçak sayısını hem de muharebe kabiliyetini hızla artırıyor. Her iki filo özellikle kapasite, yetenek ve hazırlık açısından karşılaştırıldığında “biz çok gerideyiz, vahim derecede gerideyiz” diyor Venable.

    ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 2000’den fazla savaş uçağı bulunuyor. Ancak bunların sadece küçük bir kısmı tam muharebe görevine uygun durumda. Pentagon’un tahminlerine göre savaş, nakliye, bombardıman, tanker ve diğer hava araçlarını içeren toplam filo büyüklüğü önümüzdeki dönemde 5000’in altına düşecek. Yeni uçak alımları yavaşlarken, yaşlı hava araçlarının emekliye ayrılması bu düşüşü hızlandırıyor. Üstelik hizmette kalan uçakların çoğu da beklenen görev kabiliyet oranlarını karşılayamıyor.

    Eski ABD savaş pilotu: ABD, hava üstünlüğünü Çin’e kaybediyor Tam Boyutta Gör
    Yetkililer, filonun küçülmesine rağmen gelişmiş sistemlerin devreye alınmasıyla üstünlüğün korunacağını savunuyor. ABD Hava Kuvvetleri bir süredir eski platformlardan vazgeçip ileri teknolojilere kaynak ayırmayı hedefliyor. Ancak Venable ve savunma analisti Joshua Baker’ın Mitchell Institute for Aerospace Studies raporuna göre, modernizasyon programlarının birçoğu ya ertelendi, ya kısıtlandı ya da tamamen iptal edildi.

    ABD hâlâ gizlilik, lojistik, tecrübe ve müttefik desteği alanlarında üstün durumda olsa da, Çin’in coğrafi avantajı, savunma hatları ve artan üretim kapasitesi farkı hızla kapatıyor. Özellikle Tayvan çevresinde bir çatışma durumunda bu farkın kritik bir etken olacağı değerlendiriliyor.

    Eski ABD savaş pilotu: ABD, hava üstünlüğünü Çin’e kaybediyor Tam Boyutta Gör
    ABD Hint-Pasifik Komutanı Amiral Samuel Paparo, bu yıl Kongre’de yaptığı açıklamada Çin’in ABD’ye kıyasla 1,2 kat daha hızlı savaş uçağı ürettiğini belirtti. 2026 mali yılı bütçesinde ABD Hava Kuvvetleri’nin yalnızca 24 adet F-35 Lightning II alması planlanıyor. Bu sayı, daha önce belirlenen hedefin yarısı kadar. Aktarılanlara göre Çin, ön cephe filosunun tamamını dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarıyla yenilemiş durumda.
    Eski ABD savaş pilotu: ABD, hava üstünlüğünü Çin’e kaybediyor Tam Boyutta Gör
    Venable, Çin için “Kapasiteye sahipler. Yetenek açısından rekabetçidirler. Hazırlık açısından da artık bir fark yok ve bu Soğuk Savaş sırasında bizim en büyük avantajımızdı. dedi. Soğuk Savaş sonrası bütçe kesintilerinin ABD Hava Kuvvetleri’ni derinden etkilediği daha önce de gündeme taşınmıştı.
    Eski ABD savaş pilotu: ABD, hava üstünlüğünü Çin’e kaybediyor Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri'nin karşı karşıya olduğu sorunlar, Pentagon'un on yıllardır süren isyan ve terörle mücadele faaliyetlerinden büyük güçler arası rekabet, çatışma ve olası çatışmalara hazırlık faaliyetlerine doğru büyük bir kayma göstermesiyle daha da belirgin hale geldi. Hava kuvvetleri plan ve programlardan sorumlu kurmay başkanı Korgeneral Richard G. Moore, geçen yıl yaptığı açıklamada, “Artık elimizde 4000 değil, 2000 savaş uçağı var. Yaş ortalamaları 8 değil, 28 yıl. Pilotlarımız ayda 18-20 saat değil, sadece 6 ila 8 saat uçuyor. Büyük güçler arası rekabete hazır değiliz” diyerek durumu özetlemişti.
    Kaynakça https://www.businessinsider.com/us-airpower-lead-slipping-as-china-advances-capability-capacity-readiness-2025-10 https://www.mitchellaerospacepower.org/app/uploads/2025/09/Winning-the-Next-War-Capability-Capacity-Readiness-FINAL.pdf
