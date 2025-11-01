Eski ABD savaş pilotu: ABD, hava üstünlüğünü Çin’e kaybediyor

ABD ordusu uzun zamandır Hava Kuvvetleri filosunun yaşlanması ve küçülmesi konusunda kaygılı. Buna karşılık Çin, hem uçak sayısını hem de muharebe kabiliyetini hızla artırıyor. Her iki filo özellikle kapasite, yetenek ve hazırlık açısından karşılaştırıldığında “biz çok gerideyiz, vahim derecede gerideyiz” diyor Venable.
ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 2000’den fazla savaş uçağı bulunuyor. Ancak bunların sadece küçük bir kısmı tam muharebe görevine uygun durumda. Pentagon’un tahminlerine göre savaş, nakliye, bombardıman, tanker ve diğer hava araçlarını içeren toplam filo büyüklüğü önümüzdeki dönemde 5000’in altına düşecek. Yeni uçak alımları yavaşlarken, yaşlı hava araçlarının emekliye ayrılması bu düşüşü hızlandırıyor. Üstelik hizmette kalan uçakların çoğu da beklenen görev kabiliyet oranlarını karşılayamıyor.
ABD hâlâ gizlilik, lojistik, tecrübe ve müttefik desteği alanlarında üstün durumda olsa da, Çin’in coğrafi avantajı, savunma hatları ve artan üretim kapasitesi farkı hızla kapatıyor. Özellikle Tayvan çevresinde bir çatışma durumunda bu farkın kritik bir etken olacağı değerlendiriliyor.
