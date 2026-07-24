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    Eski Audi ve Apple tasarımcısından minik elektrikli araç: Amble One

    Portekizli girişim Amble, eski Audi ve Apple tasarımcısının imzasını taşıyan minik offroad modeli One’ı tanıttı. L7e sınıfı elektrikli araç, 28 bin euroluk fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Eski Audi ve Apple tasarımcısından yeni mikro araç: Amble One Tam Boyutta Gör
    Portekiz merkezli yeni bir otomotiv girişimi olan Amble, mikro elektrikli araç (dört tekerlekli motosiklet) sınıfına bambaşka bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk modeli olan Amble One, 450 kg’ın altındaki ağırlığı, arazi odaklı yapısı ve ikonik tasarımlara imza atmış efsanevi isimlerin arkasındaki mühendislik anlayışıyla dikkat çekiyor.

    L7e standartlarında tescillendirilen araç; şehir içi ulaşımının yanı sıra arazi şartları, farklı iklimler ve ticari kullanımlar hedeflenerek tasarlandı.

    Tasarımın arkasındaki ikonik isimler

    Amble One’ın tasarım süreci, Michael Tropper ve Julian Hoenig ortaklığında gerçekleştirildi. Otomotiv ve teknoloji dünyasının yakından tanıdığı Julian Hoenig; Audi’deyken I, Robot filminde kullanılan RSQ konseptini, birinci nesil Audi R8, dördüncü nesil Audi A4 ve birinci nesil Audi Q3 modellerini tasarladı. Ardından Apple’a geçerek markanın akıllı saati Apple Watch'un tasarım ekibine liderlik etti.

    Eski Audi ve Apple tasarımcısından yeni mikro araç: Amble One Tam Boyutta Gör
    Projenin temelleri, yaklaşık dört yıl önce otelcilik sektöründeki bir arkadaşının Hoenig’den lüks otel komplekslerinde konukları taşımak için uygun bir golf arabası istemesiyle atıldı. Piyasadaki modellerin yetersiz olduğunu gören ekip, kendi tasarımını geliştirmeye karar verdi ve aracın karayolu kullanımına uygun hale getirilmesiyle proje resmi bir markaya dönüştü.

    Aracın tasarımında 1960’ların NASA ay aracından (Lunar Rover), Seri 1 Land Rover’dan ve 1972 model Ford Bronco’dan ilham alındı.

    Teknik özellikler ve arazi kabiliyeti

    Açık yan panelleriyle doğayla tam temas sağlayan Amble One, performans odaklı arazi yeteneklerini kompakt boyutlarla birleştiriyor:

    • Maksimum Hız: L7e mevzuatı 90 km/s hıza izin vermesine rağmen araç güvenlik ve tork odaklı olarak 64 km/s ile sınırlandırıldı.
    • Menzil: Yaklaşık 100 km menzil sunuyor.
    • Şarj Süresi: Ev tipi standart prizden 5,5 saatte tam şarja ulaşıyor.
    • Tırmanma: %25’lik dik eğimleri 15 km/s hızla tırmanabiliyor.
    Eski Audi ve Apple tasarımcısından yeni mikro araç: Amble One
    İsteğe bağlı olarak branda tavan ve tam hava koruma paketleriyle sunulacak olan araç, Avrupa’daki kayak merkezlerinden plaj tesislerine kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Model pazara üç farklı gövde tipiyle çıkacak:
    • 4 Koltuklu yolcu versiyonu
    • Pickup versiyonu (Arka koltuklar yerine açık yük alanı)
    • Cargo Versiyonu (Yüksek kapalı depolama kabini)

    Yaklaşık 28 bin euro başlangıç fiyatına sahip olması beklenen Amble One'ın müşteri teslimatlarının iki yıl içinde başlaması planlanıyor.

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