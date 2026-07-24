Eski Audi ve Apple tasarımcısından minik elektrikli araç: Amble One

L7e standartlarında tescillendirilen araç; şehir içi ulaşımının yanı sıra arazi şartları, farklı iklimler ve ticari kullanımlar hedeflenerek tasarlandı.
Tasarımın arkasındaki ikonik isimler
Amble One’ın tasarım süreci, Michael Tropper ve Julian Hoenig ortaklığında gerçekleştirildi. Otomotiv ve teknoloji dünyasının yakından tanıdığı Julian Hoenig; Audi’deyken I, Robot filminde kullanılan RSQ konseptini, birinci nesil Audi R8, dördüncü nesil Audi A4 ve birinci nesil Audi Q3 modellerini tasarladı. Ardından Apple’a geçerek markanın akıllı saati Apple Watch'un tasarım ekibine liderlik etti.
Aracın tasarımında 1960’ların NASA ay aracından (Lunar Rover), Seri 1 Land Rover’dan ve 1972 model Ford Bronco’dan ilham alındı.
Teknik özellikler ve arazi kabiliyeti
Açık yan panelleriyle doğayla tam temas sağlayan Amble One, performans odaklı arazi yeteneklerini kompakt boyutlarla birleştiriyor:
- Maksimum Hız: L7e mevzuatı 90 km/s hıza izin vermesine rağmen araç güvenlik ve tork odaklı olarak 64 km/s ile sınırlandırıldı.
- Menzil: Yaklaşık 100 km menzil sunuyor.
- Şarj Süresi: Ev tipi standart prizden 5,5 saatte tam şarja ulaşıyor.
- Tırmanma: %25’lik dik eğimleri 15 km/s hızla tırmanabiliyor.
- 4 Koltuklu yolcu versiyonu
- Pickup versiyonu (Arka koltuklar yerine açık yük alanı)
- Cargo Versiyonu (Yüksek kapalı depolama kabini)
Yaklaşık 28 bin euro başlangıç fiyatına sahip olması beklenen Amble One'ın müşteri teslimatlarının iki yıl içinde başlaması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: