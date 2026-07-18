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    Eski füze mühendisi, sivrisinek avlayan 40 gramlık drone geliştirildi: İşte performansı

    Eski bir füze mühendisi , sivrisinekleri havada tespit edip yok eden 40 gramlık otonom bir mini drone geliştirdi. 20 bin metrekarelik alanı koruyabilen sistem sivrisinek sorununu çözmeyi hedefliyor.

    Eski füze mühendisi sivrisinek avlayan 40 gr'lık drone geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Füze sistemleri üreticisi MBDA'nın eski mühendislerinden Alex Toussaint, sivrisinek sorununa teknolojik bir çözüm geliştirdi. Toussaint'ın tasarladığı 40 gram ağırlığındaki otonom mini drone, sivrisinekleri havada tespit ederek etkisiz hale getirebiliyor.

    Tornyol adlı girişim tarafından geliştirilen cihaz, sivrisinekleri tespit etmek için ultrasonik sonar teknolojisi ile yerel yapay zeka algoritmalarından yararlanıyor. Yüksek hassasiyetli mikrofonlarla uçan böcekleri algılayan mini drone, koruma altına alınan bölgeye girmeden önce sivrisinekleri havada etkisiz hale getiriyor.

    Yapılan testlerde drone, planlanan çalışma gücünün çok küçük bir kısmını kullanmasına rağmen 30 santimetre uzaklıktaki 2 milimetrelik bir nesneyi başarıyla tespit ettiği belirtildi. Testler sistemin yeterli sinyal-gürültü performansına ulaştığını doğrularken, geliştiricilerin sivrisinekleri 3 metre mesafeden takip etme hedefine önemli ölçüde yaklaşıldığını gösterdi. Açık havadaki ilk başarılı denemede ise cihaz, uçuş halindeki bir güveyi havada yakalayarak etkisiz hale getirdi.

    Eski füze mühendisi sivrisinek avlayan 40 gr'lık drone geliştirdi Tam Boyutta Gör

    20.000 metrekarelik koruma alanı

    Kullanıcılar baz istasyonu aracılığıyla harita üzerinde bir koruma bölgesi belirliyor ve drone bu alanı otonom olarak devriye geziyor. Tek bir Tornyol sisteminin, açık veya kapalı alanlarda 20 bin metrekareye kadar bir alanı koruyabildiği belirtilmiş. Mevcut prototipin pil ömrü yaklaşık 3 dakika olsa da şarjı azaldığında otomatik olarak istasyonuna dönüyor ve 30 dakikalık şarjın ardından görevine kaldığı yerden devam ediyor.

    Şu anki prototipin maliyeti 1.100 dolar olarak açıklandı. Ancak seri üretime geçilmesiyle birlikte fiyatın birkaç yüz dolar seviyesine düşmesi hedefleniyor. Cihaz hem tek seferlik satın alma, hem de abonelik modeliyle satışa sunulacak. İlgilenen kullanıcılar 100 dolarlık iade edilebilir ön ödeme yaparak şimdiden ön sipariş listesine katılabiliyor.

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