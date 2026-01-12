Eski Google CEO'su uzaya Hubble'dan daha gelişmiş bir teleskop yollayacak

Arizona’nın Phoenix kentinde düzenlenen Amerikan Astronomi Topluluğu toplantısında duyurulan bu projede, üçü yeryüzünde biri uzayda olmak üzere toplam dört ileri teknoloji teleskop yer alıyor. Bu yapıların tamamı birlikte Eric ve Wendy Schmidt Gözlemevleri Sistemi olarak adlandırılıyor.
Lazuli: Özel sektörün ilk uzay telekobu
Planlandığı gibi ilerlerse Lazuli’nin 2029 yılında fırlatılması bekleniyor. Dünya’dan oldukça uzak, Ay ile rezonans halinde kararlı bir yörüngeye yerleştirilecek teleskop, en uzak noktasında 275 bin kilometreye kadar çıkacak. Lazuli, geniş alanlı optik kamera, entegre alan spektrografı ve ötegezegenleri doğrudan görüntülemek için optimize edilmiş yüksek kontrastlı koronagraf gibi gelişmiş cihazlarla donatılacak.
Bilimsel hedefler arasında Güneş benzeri yıldızların etrafındaki ötegezegenlerin atmosferlerini incelemek, süpernova modelleri geliştirmek, Hubble Gerilimi'ni araştırmak ve NASA’nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi görevleri tamamlayıcı çalışmalar yapmak yer alıyor.
Projenin icra direktörü Pete Klupar, tanıtım toplantısında Lazuli için, “Bunu üç yıl içinde ve olağanüstü derecede düşük bir bütçeyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeryüzündeki teleskoplar
Son olarak, Arizona Üniversitesi bünyesinde kurulacak Large Fiber Array Spectroscopic Telescope (LFAST), geniş tarama projelerinden gelen hedeflerin detaylı tayfsal analizini yapmak üzere tasarlanıyor. 20 modüler birimden oluşan ve toplamda 3,5 metrelik aynaya eşdeğer performans sunan sistem, küçük kubbeler içinde yer alarak maliyetleri ciddi biçimde düşürecek. Gerektikçe yeni modüller eklenebilecek.