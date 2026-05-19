    Eski Google CEO'su, yapay zekaya yönelik açıklamaları yüzünden yuhalandı

    Uzun yıllar Google CEO’luğu yapan Eric Schmidt, Arizona Üniversitesi’ndeki mezuniyet konuşmasında yapay zekanın iş gücüne etkilerinden söz edince öğrenciler tarafından yuhalandı.

    Yapay zekâ tarafından yaşanan patlama, ciddi bir işsizlik problemini de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Nitekim artık bunun somut örneklerini de görmeye başladık. Bu örnekler çoğaldıkça, yaşanan bu dönüşüme karşı tepkiler de artıyor. Yapay zekâya karşı oluşmaya başlayan bu öfkenin şu ana kadarki en dikkat çekici örneklerinden biri bu hafta aşandı. Arizona Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk olan eski Google CEO'su Eric Schmidt, AI ile ilgili açıklamalarda bulununca beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Schmidt'in AI'dan övgüyle söz etmesinden rahatsız olan öğrenciler, eski Google CEO'sunu yuhaladı.

    Google’ın bugün olduğu teknoloji devine dönüşmesinde önemli rol oynayan Eric Schmidt, konuşmasında teknolojinin son 30 yıldaki dönüşümünü anlattı. Dizüstü bilgisayarların bilgiyi demokratikleştirdiğini, internetin ve akıllı telefonların dünyayı birbirine bağladığını söyleyen Schmidt, aynı teknolojilerin zamanla beklenmeyen sosyal sonuçlar doğurduğunu da kabul etti. Hatta yapay zekânın da benzer şekilde hem fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını söyledi. Ancak bu tepkilerin önüne geçmek için yeterli olmadı.

    Tepkilerin asıl yükseldiği bölüm ise Schmidt’in gençlerin korkularına değindiği an oldu. Yapay zekânın iş gücünü dönüştüreceğini kabul eden Schmidt, gençlerin "makineler işlerimizi elimizden alacak" korkusunun rasyonel olduğunu belirtti ama öğrencilerin yapay zekâdan kaçmak yerine bu teknolojinin gelişiminde söz sahibi olmalarını gerektiğini ekledi. Schmidt’e göre asıl mesele, yapay zekânın dünyayı değiştirip değiştirmeyeceği değil; bu dönüşümün insanlar tarafından ne kadar yönlendirilebileceği. Ne var ki Schmidt'in çizdiği bu "proaktif" senaryo gençlerde pek karşılık bulmadı. Yapay zekânın gelişimine birkaç teknoloji patronunun yön verdiği düşünüldüğünde bu konuda çok da haksız sayılmazlar.

