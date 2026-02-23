Eski Google mühendisleri, Tensor işlemciyle ilgili ticari sırları çalmakla suçlanıyor

Tam Boyutta Gör ABD mahkemeleri, Google Pixel telefonlardaki Tensor çipleriyle ilgili çalışmalarına ilişkin ticari sırların çalınmasıyla ilgili olarak, aralarında iki eski Google çalışanının da bulunduğu üç kişiyi göz altına aldı.

Intel ve Qualcomm'da çalışmışlar

Adalet Bakanlığı, iki ismin daha önce Google'da çalıştıktan sonra kimliği belirsiz bir teknoloji şirketine katıldığını söylüyor. İddianamede, ikilinin daha sonra PC'ler, sunucular, tabletler, telefonlar, otomobiller ve tıbbi cihaz teknolojisiyle ilgili "Santa Clara, Kaliforniya" merkezli bir şirkette çalıştıkları belirtildiğinden, bu şirketin muhtemelen Intel olduğu tahmin ediliyor. Üçüncü kişinin de bir dönem Qualcomm’da çalıştığı, Snapdragon işlemcilerle ilgili ticari sırları çaldığından işine son verildiği belirtildi.

Verileri İran'a aktardıkları iddia ediliyor

Üç şüpheli de göz altına alındı ve aynı gün San Jose'deki bir federal mahkemeye çıkarıldı. Büyük jüri, onları hem ticari sır hırsızlığı hem de adaleti engelleme suçlarından iddianame hazırladı. ABD, üçlünün işlemci güvenliği ve kriptografi ve diğer teknolojilerle ilgili ticari sırlar da dahil olmak üzere gizli ve hassas belgeleri ABD dışında bulunan üçüncü taraf bir iletişim platformuna aktardığını iddia ediyor.

Mahkeme belgeleri, çalınan ticari sırların bir kısmının, şirketin Pixel akıllı telefonlarda kullandığı Google Tensor işlemcileri içerdiğini, bunlar arasında donanım güvenliği ve kriptografi ile ilgili mimari ve tasarım özelliklerinin de bulunduğunu gösteriyor. Makine öğrenimi hızlandırıcı dahil olmak üzere çip bileşenlerinin teknik detayları da çalındı.

Google sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gizli bilgilerimizi korumak için güvenlik önlemlerimizi artırdık, bu olayı da tespit ettikten hemen sonra kolluk kuvvetlerini bilgilendirdik. Bugünkü iddianameler hesap verebilirliğe doğru önemli bir adım, ticari sırlarımızın da güvende kalmasını sağlamak adına çalışmaya devam edeceğiz.”

İlk Tensor çip vakası değil

Bu, Tensor çiple ilgili ilk olay değil. 2024 yılında kasıtlı olarak sızdırılan bir slayt sunumu, Tensor G5 ve gelecek Tensor G6 yonga seti hakkında oldukça fazla ayrıntıyı ortaya çıkarmıştı. Google sonrasında sızıntıyı yapan kişiye dava açtı. Ancak bu davanın sonuçları çok daha ağır olabilir, çünkü üç kişi en ciddi suçlardan mahkum edilirse en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Adalet Bakanlığı, ticari sır hırsızlığı komplosu suçlamalarının her biri için azami cezanın 10 yıl hapis ve 250.000 dolar para cezası olduğunu belirtiyor. Adaleti engelleme suçunun azami cezası ise 20 yıl hapis.

