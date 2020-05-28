Eski HTC patronu VR kask projesini tanıttı

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Yıllarca HTC çatısı altında pek çok iddialı akıllı telefon modeline imza atan ve mobil dünyanın en değerli patronları arasında gösterilen Peter Chou uzun bir süre önce görevini bırakmıştı. Yeni bir girişim kurarak kendi macerasına atılan Peter Chou iddialı döndü.

XRSPACE MOVA neler sunuyor?

HTC; akıllı telefon pazarında sarsılmaya başladığı dönemde çok akıllıca bir adım atarak sanal gerçeklik kaskı pazarına giren Peter Chou bu sayede firmaya yeni bir gelir modeli kazandırmıştı. Bu alanda oldukça fazla tecrübe sahibi olan Chou yeni girişiminde de haliyle sanal gerçeklik sektörünü tercih etti.

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XRSPACE adıyla kurulan girişim gelecek yıllarda sanal gerçekliğin hayatımıza çok daha fazla yerleşeceğine inanıyor. Bu nedenle yatırımlarını da buna göre yapıyor. XRSPACE MOVA ilk 5G destekli sanal gerçeklik kaskı oldu.

XRSPACE MOVA bağımsız bir kask. Snapdragon 845 XR platformundan gücünü alan kask 5G, 4G ve WiFi standartları ile hareket halinde bir kullanım sunuyor. 5G desteği sayesinde kullanıcılar çevrim içi sanal dünyayı çok akıcı bir şekilde tecrübe edebilecekler. Özel sensörler ise dış ortamı da sanal ortama aktarabiliyor. Bunun için bazı firmalar özel sanal ortam dekorasyonları geliştirmeye başladı bile.

Kask için XRSPACE MANOVA adında bir yazılım platformu geliştirilmiş. Bu platformda kocaman bir şehir mevcut. Bu şehirde boy avatarları ile kullanıcılar bir araya gelebilecek, alış veriş yapabilecek, partilere katılabilecek, günlük sosyal durumlarını tecrübe edebilecek ve yenilikçi bir etkileşim teknolojisi ile karşılaşacaklar. Ayrıca operatörlerin de şehirde özel etkinlik noktaları olacak.

XRSPACE girişimi evlerimize kapandığımız bu dönemde insanların özgürce sanal ortamda gezmesini ve bir araya gelmesini amaçlıyor. Pek çok sektör devi ve operatör şimdiden projeye katılmış durumda.

XRSPACE MOVA bir referans tasarım şeklinde hazırlandı. Geliştirici araçları bu haftadan itibaren müşterilere tedarik ediliyor. Yakın zamanda referansı temel alan marka tasarımlar görmemiz mümkün olacak. İlk etapta Qualcomm, Deutsche Telekom ve Tayvan Chungwa Telecom operatörleri dağıtım kanallarında yer alacak. Sonrasında ABD, Avrupa ve Çin pazarlarına yayılacak.

https://www.techpowerup.com/267738/xrspace-launches-5g-connected-vr-headset

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