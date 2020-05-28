Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski HTC patronu VR kask projesini tanıttı

    XRSPACE adıyla yeni bir girişim kuran Peter Chou sektörün ilk 5G sanal gerçeklik kaskını tanıttı. XRSPACE MOVA kullanıcıları sanal aleme adeta kilitleyecek.
    2 sa.
    348
    18
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Eski HTC patronu VR kask projesini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Yıllarca HTC çatısı altında pek çok iddialı akıllı telefon modeline imza atan ve mobil dünyanın en değerli patronları arasında gösterilen Peter Chou uzun bir süre önce görevini bırakmıştı. Yeni bir girişim kurarak kendi macerasına atılan Peter Chou iddialı döndü.

    XRSPACE MOVA neler sunuyor?

    HTC; akıllı telefon pazarında sarsılmaya başladığı dönemde çok akıllıca bir adım atarak sanal gerçeklik kaskı pazarına giren Peter Chou bu sayede firmaya yeni bir gelir modeli kazandırmıştı. Bu alanda oldukça fazla tecrübe sahibi olan Chou yeni girişiminde de haliyle sanal gerçeklik sektörünü tercih etti.

    Ayrıca Bkz. "OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık ülkemizde satışa başladı"

    İlginizi Çekebilir Avatar HTC tam kablosuz kulaklık pazarına giriyor

    XRSPACE adıyla kurulan girişim gelecek yıllarda sanal gerçekliğin hayatımıza çok daha fazla yerleşeceğine inanıyor. Bu nedenle yatırımlarını da buna göre yapıyor. XRSPACE MOVA ilk 5G destekli sanal gerçeklik kaskı oldu.

    XRSPACE MOVA bağımsız bir kask. Snapdragon 845 XR platformundan gücünü alan kask 5G, 4G ve WiFi standartları ile hareket halinde bir kullanım sunuyor. 5G desteği sayesinde kullanıcılar çevrim içi sanal dünyayı çok akıcı bir şekilde tecrübe edebilecekler. Özel sensörler ise dış ortamı da sanal ortama aktarabiliyor. Bunun için bazı firmalar özel sanal ortam dekorasyonları geliştirmeye başladı bile. 

    Kask için XRSPACE MANOVA adında bir yazılım platformu geliştirilmiş. Bu platformda kocaman bir şehir mevcut. Bu şehirde boy avatarları ile kullanıcılar bir araya gelebilecek, alış veriş yapabilecek, partilere katılabilecek, günlük sosyal durumlarını tecrübe edebilecek ve yenilikçi bir etkileşim teknolojisi ile karşılaşacaklar. Ayrıca operatörlerin de şehirde özel etkinlik noktaları olacak.

    Eski HTC patronu VR kask projesini tanıttı

    XRSPACE girişimi evlerimize kapandığımız bu dönemde insanların özgürce sanal ortamda gezmesini ve bir araya gelmesini amaçlıyor. Pek çok sektör devi ve operatör şimdiden projeye katılmış durumda.

    XRSPACE MOVA bir referans tasarım şeklinde hazırlandı. Geliştirici araçları bu haftadan itibaren müşterilere tedarik ediliyor. Yakın zamanda referansı temel alan marka tasarımlar görmemiz mümkün olacak. İlk etapta Qualcomm, Deutsche Telekom ve Tayvan Chungwa Telecom operatörleri dağıtım kanallarında yer alacak. Sonrasında ABD, Avrupa ve Çin pazarlarına yayılacak.



    https://www.techpowerup.com/267738/xrspace-launches-5g-connected-vr-headset Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Honor Play 4 Pro ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi
    15 dk.
    The Last of Us Part II yeni oynanış videosu yayınlandı
    1 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Witcher (Kerem ) 1 sa.
    Ready : Player One, izlemeyen varsa tavsiye ederim. geleceğe dair güzel bir öngörü, aynı bu projedeki simülasyon ortamını anlatıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Honor Play 4 Pro ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi 45 dk. Yeni BMW 4 Serisi Coupe'den tanıtım öncesi son teaser geldi 1 sa. The Last of Us Part II yeni oynanış videosu yayınlandı 1 sa. Araştırmaya göre dinozorları yok eden göktaşı, Dünya’ya neredeyse en ölümcül açıyla çarpmış 2 sa. TikTok'un yapımcısı ByteDance, geçtiğimiz yıl 3 milyar dolar net kâr yaptığını açıkladı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Eski HTC patronu VR kask projesini tanıttı Sonraki Xiaomi, 2020'nin sonunda 4G telefon üretimini bırakmaya hazırlanıyor 3 sa. HBO yapımı diziler BluTV’ye eklendi 4 sa. Bu akıllı saat parmak şıklatma ile kontrol ediliyor 15 sa. Samsung, Galaxy Fold 2'nin seri üretimine başladı 15 sa. Qualcomm Snapdragon 875'in teknik detayları netleşiyor 15 sa. (ERTELENDİ) SpaceX birazdan uzaya insan fırlatacak: Canlı yayın başladı 16 sa. Samsung fiziksel banka kartını tanıttı 16 sa. Windows 10'un "Hızlı Başlat" özelliği, güncellemelerin yüklenmesini engelliyor 17 sa. 2020 Hyundai Santa Fe'nin ön tasarımını gösteren teaser görseli paylaşıldı 17 sa. Intel’in kutulu işlemci soğutucusu LGA 1200 desteğiyle geliyor 17 sa. Koronavirüs salgınında son durum (27 Mayıs) 18 sa. Masaüstü RX 5300 kartı ortaya çıktı 18 sa. Intel stok soğutucusunu güncelledi 19 sa. iPhone 11 yılın en çok satan modeli oldu 19 sa. Hyundai elektrikli otomobilleri için LG'den pil tedarik edecek 19 sa. Bomba patlıyor: PlayStation 5 etkinliği önümüzdeki hafta düzenlenecek 19 sa. Kendisi renkli, peki ya sesi? "JBL Tune T220 TWS incelemesi" 20 sa. Fortnite oyunu sadece OnePlus 8 modelinde 90fps çalışacak 20 sa. SD 8.0 standardı ile 4GB/s hızlar mümkün oluyor 21 sa. Makyajlı 2020 Kia Rio, hafif hibrit sistemiyle tanıtıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi