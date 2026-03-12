Eski iPhone'lara kritik güncelleme: iOS 16.7.15 ve iOS 15.8.7 yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple, iOS ve iPadOS'in daha yeni sürümlerini çalıştıramayan eski iPhone ve iPad'ler için tasarlanmış iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 ve iPadOS 15.8.7 güncellemelerini yayınladı.

"Coruna" artık bir tehdit değil

Apple'ın iOS/iPadOS 15.8.7 ve iOS/iPadOS 16.7.15 için yayınladığı güvenlik notlarında, düzeltmelerin geçen hafta Google tarafından açıklanan gelişmiş Coruna exploit kiti ile ilgili olduğu belirtiliyor. Apple, tüm sorunların daha önce çeşitli iOS 16 ve iOS 17 güncellemelerinde düzeltildiğini ancak bugünkü sürümlerin iOS 17 ve daha yeni sürümlere güncellenemeyen eski cihazlara da aynı düzeltmeleri getirdiğini söylüyor.

Kripto cüzdanları hedef alıyordu

Google Tehdit İstihbarat Grubu (GTIG), yakın zamanda iOS 13 ile iOS 17.2.1 arası sürümle çalışan iPhone'ları hedef alan ciddi bir iOS güvenlik açığı aracı olan "Coruna" hakkında bir rapor yayınladı. İlk olarak 2025 yılında tespit edilen exploit kiti, bir gözetim yazılımı sağlayıcısı, bir Rus casusluk grubu ve bir Çinli siber suçlu grubu tarafından kullanılmış olup, gelişmiş güvenlik açığı tedarik zincirini ortaya koyuyor. Coruna, kripto para cüzdanlarını ve finansal verileri hedef alıyor ve 18 farklı kripto uygulamasından cüzdan kimlik bilgilerini çekebiliyor.

