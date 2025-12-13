Eski iPhone'lara güvenlik güncellemesi: iOS 18.7.3 yayınlandı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, henüz iOS 26’ya geçmemiş kullanıcılar ya da iPhone XS, XR gibi iOS 26'ya güncellenmeyen eski cihazları kullananlar için iOS 18.7.3'ü yayınladı. iOS 18.7.3 (22H217), tüm kullanıcılar için önerilen önemli güvenlik iyileştirmeleri ile birlikte geliyor.

Apple, kısa süre önce iPhone kullanıcıları için iOS 26.1'i varsayılan güncelleme yapmaya başladı. Bu, Ayarlar içindeki Yazılım Güncellemesi ekranına gidildiğinde öne çıkan yazılım sürümünün iOS 26 olduğu anlamına geliyor. Ancak kullanıcılar hâlâ iOS 18'de kalma seçeneğine sahip. Bunu seçenler için Apple, dün yeni bir güncelleme yayınladı. iPhone için iOS 18.7.3, iPad için iPadOS 18.7.3 indirilmeye açıldı.

iOS 18.7.3 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 18.7.3 sürümü, yeni özellik ya da arayüz değişikliği getirmiyor. Apple’ın güvenlik notları, belirli dosyaları işlerken bellek bozulması risklerinden, çökmelere neden olabilen tarayıcıyla ilgili hatalara kadar çeşitli sorunlar için düzeltmeler listeliyor.

Sistem genelinde önemli güvenlik düzeltmeleri

FaceTime koruması (Arayan kimliğinin taklit edilebilmesi sorununa ilişkin)

Çok sayıda çökme ve bellek işleme düzeltmesi de dahil olmak üzere WebKit ve Safari güçlendirmeleri

Ayarlar, Ekran Süresi, Mesajlar ve Telefon gibi alanlarda gizlilik ve veri koruması

