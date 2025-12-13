Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eski iPhone'lara güvenlik güncellemesi: iOS 18.7.3 yayınlandı

    Apple, iOS 26.2 sürümüyle birlikte iOS 26'ya yükseltilmeyen iPhone'lar için önemli güvenlik iyileştirmeleri içeren iOS 18.7.3 güncellemesini yayınladı.          

    Apple iOS 18.7.3 güncellemesi indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, henüz iOS 26’ya geçmemiş kullanıcılar ya da iPhone XS, XR gibi iOS 26'ya güncellenmeyen eski cihazları kullananlar için iOS 18.7.3'ü yayınladı. iOS 18.7.3 (22H217), tüm kullanıcılar için önerilen önemli güvenlik iyileştirmeleri ile birlikte geliyor.

    Apple, kısa süre önce iPhone kullanıcıları için iOS 26.1'i varsayılan güncelleme yapmaya başladı. Bu, Ayarlar içindeki Yazılım Güncellemesi ekranına gidildiğinde öne çıkan yazılım sürümünün iOS 26 olduğu anlamına geliyor. Ancak kullanıcılar hâlâ iOS 18'de kalma seçeneğine sahip. Bunu seçenler için Apple, dün yeni bir güncelleme yayınladı. iPhone için iOS 18.7.3, iPad için iPadOS 18.7.3 indirilmeye açıldı.

    iOS 18.7.3 güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 18.7.3 sürümü, yeni özellik ya da arayüz değişikliği getirmiyor. Apple’ın güvenlik notları, belirli dosyaları işlerken bellek bozulması risklerinden, çökmelere neden olabilen tarayıcıyla ilgili hatalara kadar çeşitli sorunlar için düzeltmeler listeliyor.

    • Sistem genelinde önemli güvenlik düzeltmeleri
    • FaceTime koruması (Arayan kimliğinin taklit edilebilmesi sorununa ilişkin)
    • Çok sayıda çökme ve bellek işleme düzeltmesi de dahil olmak üzere WebKit ve Safari güçlendirmeleri
    • Ayarlar, Ekran Süresi, Mesajlar ve Telefon gibi alanlarda gizlilik ve veri koruması
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türkçe rock radyo frekansları p den d ye geçerken vuruntu bmw triger zinciri değişimi fiyatı oto teyp çalışıyor ama ses gelmiyor oil sensör workshop ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir
    I-LIFE ZedAir
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum