2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, watchOS 26 ve macOS 26’ya güncellenmeyen eski Mac'ler ve Apple Watch'lar için macOS 11.7.11, watchOS 10.6.2 ve watchOS 9.6.4 sürümünü yayınladı.

13 yıllık iPhone 5s modeline güncelleme: iOS 12.5.8 yayınlandı 1 hf. önce eklendi

Eski iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch modelleri için yeni yazılım güncellemeleri

iOS 16.7.14 (20H370)

iPadOS 16.7.14 (20H370)

macOS 11.7.11 (20G1443)

watchOS 10.6.2 (21U594)

watchOS 9.6.4 (20U512)

watchOS 6.3.1 (17U224)

macOS Catalina Güvenlik Güncellemesi 2026-001

Güncellemeler, cihaz aktivasyonu, iMessage ve FaceTime kullanımı gibi özelliklerin sertifikasını uzattığından kritik, atlanmaması gerekiyor. Sertifika güncellemesi, bu özelliklerin Ocak 2027'den sonra da çalışmaya devam etmesini sağlıyor.

Mac'te güncelleme Ayarlar uygulaması üzerinden, Apple Watch'ta ise iPhone'daki Apple Watch uygulaması üzerinden yüklenebiliyor.

watchOS 9.6.4 ve önceki güncelleme, iOS 16 ile sınırlı olan ve iOS 17'ye güncellenemeyen iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X gibi cihazları destekleyen son watchOS sürümleri. watchOS 10.6.2, Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5 ve orijinal Apple Watch SE için indirilebilir.

Apple ayrıca Avustralya'daki bazı eski iPhone'ların acil servislerle bağlantı kuramamasına neden olan iOS 16.7.13 sorununu gidermek için iOS 16.7.14 güncellemesini yayınladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

Eski Mac ve Apple Watch'lara önemli güncelleme

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: