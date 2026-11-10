Eski PlayStation CEO'su "Pahalı PS6 yerine ucuz PS5 yapın"

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Eski PlayStation CEO'su Shawn Layden, Sony'ye dikkat çeken bir fiyat uyarısında bulundu. Layden, bin doları aşabileceği konuşulan pahalı bir PlayStation 6 yerine, 300 dolarlık uygun fiyatlı bir PS5 modeline odaklanılması gerektiğini savundu. Tüketicilerin yüksek grafik gücünden ziyade erişilebilirliğe önem verdiğini belirten yönetici, üretimi ucuzlatmanın sektör için en büyük yenilik olacağını söyledi. Bu hamle, oyun konsollarını çok daha geniş kitlelere ulaştırabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 6 hakkında söylentiler artarken, eski PlayStation CEO'su Shawn Layden'dan dikkat çekici bir öneri geldi. The Trophy Room podcast'ine katılan Layden, şirketin 1.200 dolar seviyesine ulaşabilecek pahalı bir PS6 geliştirmek yerine, 300 dolarlık yeni bir PS5 modeline odaklanması gerektiğini savundu.

"Gerçek yenilik 300 dolarlık konsol olurdu"

Layden, teknoloji dünyasında gerçek yeniliğin daha fazla ışın izleme veya daha yüksek teraflop değerleri sunmaktan ibaret olmadığını belirtti. Eski yöneticiye göre oyun sektörünün asıl ihtiyacı, daha fazla kişinin erişebileceği uygun fiyatlı donanımlar. Bu nedenle 300 dolarlık yeni bir PlayStation 5 modelinin çok daha anlamlı bir yenilik olabileceğini düşünüyor.

Layden'ın açıklamaları, oyun konsollarının giderek pahalılaştığı bir dönemde geldi. Bellek, depolama ve ekran kartı maliyetlerindeki artış, hem PC hem de konsol tarafında uygun fiyatlı donanım seçeneklerini zorlaştırıyor. Eski PlayStation yöneticisine göre tüketicilerin önemli bir bölümü, daha yüksek grafik gücü veya gelişmiş ışın izleme teknolojilerinden ziyade uygun fiyatlı bir oyun deneyimi arıyor.

Layden, çoğu oyuncunun daha fazla teraflop veya gelişmiş ışın izleme teknolojisi arasındaki farkı anlamadığını da savunuyor. Bu noktada Layden'ın önerisi, mevcut PS5 platformunun daha uygun maliyetli bir sürümle genişletilmesi. Örneğin daha küçük bir dahili depolama alanı ve disk sürücüsüyle sunulacak yeni bir model, üretim maliyetlerini düşürebilir. Böylece Sony, mevcut neslin donanımını daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaştırabilir.

PS6'nın fiyatı 1.000 doları aşabilir mi?

PlayStation 6 hakkında ortaya çıkan söylentiler, yeni nesil konsolun oldukça yüksek bir fiyatla gelebileceğine işaret ediyor. Daha önceki raporlarda PS6'nın üretim maliyetinin 1.200 dolara ulaşabileceği öne sürülmüştü. Bu rakam, konsolun nihai satış fiyatının da yüksek olabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Öte yandan Sony'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen taşınabilir PlayStation 6 modeli, bu konuda farklı bir seçenek olabilir. Nintendo Switch 2 ile rekabet edebilecek fiyat seviyesinde sunulması halinde cihaz, yeni nesil PlayStation oyunlarına daha düşük maliyetle erişim sağlayabilir.

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Tabii ki, yeni nesil konsolların donanım ve grafik teknolojilerinde ilerleme sağlaması oyun sektörünün gelişimi açısından önemini koruyor. Ancak mevcut PlayStation 5 kullanıcılarını ve uygun fiyatlı konsol arayan oyuncuları göz ardı etmeden yeni nesle geçiş yapmak da Sony'nin önündeki önemli konulardan biri olacak.

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