Eski Playstation CEO'su: "Yeni nesil konsollar beklenti kırabilir"

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Tam Boyutta Gör Yeni nesil konsolların fiyatlarının önceki nesillere kıyasla ciddi şekilde artabileceği konuşulurken, eski PlayStation yöneticisi Shawn Layden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Layden, PS6 ve Microsoft'un Project Helix olarak anılan yeni nesil konsolunun yaklaşık 1.000 dolarlık fiyat seviyesine ulaşması halinde yalnızca daha iyi grafiklerin oyuncuları yükseltmeye ikna etmeyebileceğini düşünüyor.

PS6 ve Xbox Helix için grafikler yeterli olmayabilir

Son dönemde konsol donanımlarındaki maliyet artışları, yeni nesil sistemlerin fiyatları konusunda çeşitli tahminlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Xbox CEO'su Asha Sharma da daha önce artan donanım maliyetlerinin yeni Xbox konsolunun fiyatını etkileyeceğini belirtmişti. Sony tarafında da benzer bir maliyet baskısının yaşanabileceği düşünülüyor.

Layden, yeni nesil konsolların ray tracing, işlem gücü ve teraflop performansındaki artışların oyuncular açısından yeterince güçlü bir satın alma gerekçesi oluşturup oluşturmayacağını sorguluyor. Eski PlayStation yöneticisi, teknik özelliklerdeki bu tür artışların tüketiciyi 1.000 dolar harcamaya ikna edecek kadar etkileyici olmayabileceğini belirtiyor. Ona göre konsol nesilleri arasındaki görsel fark giderek daha az belirgin hale geliyor.

Layden, geçmişteki nesil geçişlerini de örnek gösteriyor. PlayStation'dan PlayStation 2'ye geçişi VHS'den DVD'ye geçişe benzeten yönetici, o dönemde teknolojik değişimin tüketici tarafından çok daha kolay fark edildiğini düşünüyor. Günümüzde ise daha gelişmiş ray tracing, yapay zeka destekli görüntü yükseltme ve daha yüksek işlem gücü gibi geliştirmelerin fark edilmesi sıradan kullanıcılar için eskisi kadar kolay olmayabilir.

Buradaki 1.000 dolarlık fiyatın resmi bir rakam olmadığını özellikle belirtmek gerekiyor. Hem PS6 hem de Project Helix için Sony veya Microsoft tarafından açıklanmış bir satış fiyatı bulunmuyor. Söz konusu rakam, yeni nesil donanım maliyetlerinin artacağı beklentisi üzerinden yapılan bir tahmin.

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Dolayısıyla Sony ve Microsoft'un yeni konsolları gerçekten yüksek bir fiyatla satışa sunması halinde, oyunculara yalnızca daha iyi grafikler sunmak yeterli olmayabilir. Daha yüksek kare hızları, yeni oyun deneyimleri, yapay zeka özellikleri veya mevcut sistemlerde bulunmayan farklı teknolojiler yeni nesle geçiş kararında belirleyici olabilir.

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