PlayStation'da perde arkası: Shuhei Yoshida'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en tanınan yöneticilerinden biri olan Shuhei Yoshida, 2008 yılında PlayStation Studios'un başına geçmiş ve yaklaşık 11 yıl boyunca Sony'nin birinci parti oyun stratejisini yönetmişti. 2019'da bu görevi sürpriz şekilde Hermen Hulst'a devretmesi ise, sanılandan daha sancılı bir sürecin sonucu olabilir. Eski Playstation Studios kariyerine dair dikkat çekici bilgiler paylaşıldı.

"Saçma talepleri reddettim"

Kaçıranlar için Shuhei Yoshida, on yıllarca Sony'de çalışmış ve Gran Turismo, Ape Escape ve The Legend of Dragoon gibi birçok sevilen PlayStation oyununda yapımcı olarak görev almıştı. 2008 yılında ise PlayStation Studios'un başına geçti ve görev süresi boyunca God of War, Uncharted, The Last of Us ve Ghost of Tsushima gibi büyük yapımların gelişiminde aktif rol oynadı.

Görevden alınmasının ardından şirketten tamamen ayrılmayan kıdemli isim, bağımsız oyunlara destek verilen birimlerde çalışmaya devam etti ve 2025 yılına kadar Sony bünyesinde kaldı. Avustralya oyun festivali ALT: GAMES'te yaptığı konuşmada ise Yoshida, Playstation Studios başkanlığını neden bıraktığını açıkladı. Kıdemli isim, "Playstation CEO'su Jim Ryan'ın taleplerini reddettiği için kovulduğunu" söyledi.

"2019'da, birinci parti geliştirme ekibinin başında 11 yıl geçirdikten sonra, bu görevden kovuldum. Jim Ryan, onu dinlemediğim için beni birinci parti geliştirme ekibinden uzaklaştırmak istedi. Bazı saçma şeyler yapmamı istedi ve ben de 'Hayır' dedim. Çünkü PS1 günlerinden beri Jim ile birlikte büyüdüm... Arkadaşlarınızdan birinin astınız olmasını istemezsiniz"

Yoshida'nın burada bahsettiği "saçma şeyler" veya Jim Ryan'ın taleplerinin neler olduğu ise paylaşılmadı. Ancak Jim Ryan ve Hermen Hulst'un PlayStation canlı servis oyunlarına öncülük ettiğini biliyoruz ve bunun sonunda şirketin en başarısız oyunlarından biri olan Concord piyasaya çıkmıştı. Özellikle başarısız projeler ve kapanan stüdyolar düşünüldüğünde, şirketin bu alandaki yaklaşımı hâlâ tartışma konusu.

