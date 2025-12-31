Giriş
    Eski PlayStation yöneticisi: "Konsollarda tek format gerekli"

    Eski Sony yöneticisi Shawn Layden'a göre konsol pazarı nesiller boyunca 250 milyon adet sınırını aşamıyor. Layden, bu tavanın ancak ortak bir oyun formatıyla kırılabileceğini savunuyor.

    Eski PlayStation yöneticisi: 'Konsollarda tek format gerekli' Tam Boyutta Gör
    Eski Sony Interactive Entertainment yöneticisi Shawn Layden, konsol pazarının büyüme sınırına dayandığını savunuyor. Naomi Kyle ve Pause for Thought'a verdiği röportajda konuşan Layden'a göre, oyun sektörü toplamda 250 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış olsa da, geleneksel konsol satışları her nesilde yaklaşık 250 milyon adetle sınırlı kalıyor.

    Konsollar için radikal değişim şart

    Layden, konsol pazarında yaşanan duraksamayı sektörün "sıkışmış" olmasına bağlıyor. Oyun dünyasının yüz milyonlarca oyuncuya ulaştığını kabul eden eski yönetici, bu sayının mobil oyunları ve gündelik deneyimleri de kapsadığını vurguluyor. Wordle ya da Candy Crush oynayan kullanıcıların da istatistiklerde oyuncu olarak sayıldığını söyleyen Layden'a göre, bu durum konsol tarafındaki gerçek tabloyu gizliyor.

    Konsol nesilleri özelinde bakıldığında, PlayStation 1, Sega Saturn ve Nintendo 64 dönemlerinin tamamında toplam satışların benzer seviyelerde seyrettiğini ifade eden Layden, tek istisnanın Wii dönemi olduğunu söylüyor. Wii Fit gibi oyunlarla geleneksel oyuncu kitlesi dışındaki kullanıcıların sisteme çekildiğini belirten Layden, bu artışın kalıcı olmadığını ve pazarın yeniden eski sınırına döndüğünü dile getiriyor.

    Layden'a göre bu tavanı kırmanın tek yolu, VHS veya DVD benzeri evrensel bir oyun formatı oluşturulması. Sony'nin Betamax formatının VHS karşısında kaybetmesini örnek gösteren Layden, VHS'in başarısını farklı üreticilere lisanslanmasına bağlıyor. Konsol tarafında da benzer bir yaklaşım benimsenmeden, mevcut sınırın aşılmasının zor olduğunu savunuyor.

    Buna rağmen Layden, platformlara özgü kimliğin tamamen ortadan kalkması gerektiğini düşünmüyor. Her oyunun özel olması gerekmediğini belirten eski yönetici, Sony ve Nintendo gibi markalar için güçlü özel yapımların marka değerini korumada hâlâ kritik bir rol oynadığını kabul ediyor. Layden'a göre asıl mesele, bu dengeyi korurken pazarı genişletecek yeni bir temel oluşturabilmek.

