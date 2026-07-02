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    Eski PlayStation yöneticisi: "PC portları para değil reklam içindi"

    Eski Sony Interactive Entertainment yöneticisi Shawn Layden, PlayStation oyunlarının PC'ye gelmesinin temel amacını açıkladı. Yeni yönetim ise farklı düşünüyor.

    Eski PlayStation yöneticisi: PC portları para değil reklam içindi Tam Boyutta Gör
    Eski Sony Interactive Entertainment yöneticisi Shawn Layden, PlayStation oyunlarının PC'ye taşınmasının arkasındaki asıl hedefin gelir elde etmekten çok marka bilinirliğini artırmak olduğunu söyledi. Layden'a göre PC oyuncuları tek bir oyun için PlayStation konsolu satın almayacağı için, PC sürümleri konsol satışlarını olumsuz etkilemiyordu.

    "Amaç daha fazla oyuncuya ulaşmaktı"

    Bilmeyenler için Layden, görev yaptığı dönemde birçok PlayStation yapımının PC'ye gelmesinde rol alan isimlerden biri olarak biliniyor. Ona göre bu strateji sayesinde PlayStation markasına ait karakterler, hikâyeler ve oyun evrenleri çok daha fazla oyuncuya ulaşırken, bu markaların oyun sektörünün dışına taşınarak film, dizi ve farklı medya projelerine dönüşme ihtimali de güçleniyordu.

    Layden ayrıca bir oyunun konsol çıkışından yaklaşık 18 ay sonra PC'ye gelmesinin "kaybedilmiş bir konsol satışı" anlamına gelmediğini savundu. Eski yöneticiye göre PC oyuncularının büyük bölümü yalnızca tek bir oyunu oynayabilmek için PlayStation konsolu satın almayı zaten düşünmüyor. Bu nedenle God of War ve Horizon gibi tek oyunculu yapımların PC'ye gelmesi, PlayStation ekosistemine zarar vermek yerine markanın görünürlüğünü artırıyordu.

    Çok oyunculu oyunlar için daha da önemli

    Layden, çok oyunculu ve canlı servis odaklı oyunlarda çoklu platform desteğinin çok daha büyük önem taşıdığını da belirtti. Özellikle MMO ve ücretsiz oynanabilen yapımların uzun ömürlü olabilmesi için mümkün olduğunca geniş oyuncu kitlesine ulaşması gerektiğini söyleyen Layden, bu nedenle PC sürümlerinin bu tür oyunlar için daha kritik olduğunu söylüyor.

    Ancak Sony'nin mevcut yönetimi aynı görüşü paylaşmıyor gibi görünüyor. Son dönemde ortaya çıkan bilgilere göre Sony Interactive Entertainment Studio Business Group CEO'su Hermen Hulst, hikâye odaklı tek oyunculu PlayStation oyunlarını uzun vadede konsola özel tutmayı planlıyor. Buna karşılık çok oyunculu ve canlı servis odaklı yapımların PC'ye gelmeye devam etmesi bekleniyor.

    Buna rağmen Shawn Layden, PlayStation markasına ait oyunların daha fazla platformda yer almasının konsolun cazibesini azaltmayacağını düşünüyor. Eski yöneticiye göre Sony'nin en değerli oyun serilerini daha geniş oyuncu kitlesiyle buluşturması, uzun vadede marka değerine katkı sağlayacak önemli bir pazarlama stratejisi olmaya devam ediyor.

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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