Eski Rockstar geliştiricisi açıkladı: GTA 6 telefonda çalışabilir

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6, şu anda resmi olarak yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için duyurulmuş durumda. Oyunun ilerleyen dönemde PC ve farklı platformlara gelip gelmeyeceği tartışılırken, eski Rockstar geliştiricisi Jérémy Hartvick bu kez Nintendo Switch 2 ve akıllı telefonlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GTA 6 telefonda çalışabilir

2017-2020 yılları arasında GTA 6'nın geliştirme sürecinde Rockstar Games'te görev yapan eski açık dünya tasarımcısı Jérémy Hartvick, Kiwi Talkz'a verdiği röportajda "günümüzdeki mobil cihazların donanım gücünün GTA 6 gibi büyük bir oyunu çalıştırabilecek seviyeye geldiğini" belirtti. Ona göre Rockstar gerekli çalışmayı yapmaya karar verirse, GTA 6'nın akıllı telefonlarda çalıştırılması teknik olarak mümkün olabilir.

Bu düşüncenin arkasında son yıllarda mobil cihazlarda görülen önemli performans artışı bulunuyor. Özellikle üst seviye akıllı telefonlarda konsol ve PC oyunlarının çalıştırılabilmesi, mobil platformların birkaç yıl öncesine kıyasla ciddi şekilde güçlendiğini gösteriyor. Ancak burada da yalnızca grafik işlem gücü yeterli olmayabilir.

GTA 6 gibi büyük bir açık dünya oyununun CPU tarafındaki simülasyon yükü, bellek kapasitesi, depolama alanı ve termal sınırlamalar nedeniyle mobil cihazlara uyarlanması önemli mühendislik çalışması gerektirebilir. Daha önce ise Rockstar, Grand Theft Auto: San Andreas'i mobil platformlara taşımıştı. Dolayısıyla buradaki yol haritasının ilk olarak GTA V daha sonrasında ise GTA VI olması muhtemel.

Nintendo Switch 2 sürümü planda yok

Ayrıca Hartvick, verdiği röportajda oyunun Nintendo Switch 2'ye taşınmasının pek anlamlı olmayacağını söyledi. Hartvick'e göre temel sorun yalnızca donanım gücü değil. Eski geliştirici, GTA 6'yı Nintendo'nun konsoluna uyarlamak için ciddi teknik çalışmalar yapılması gerekeceğini ve bunun sonucunda PlayStation 5 ile Xbox Series X|S sürümlerine kıyasla taviz verilmiş bir deneyim ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

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Tüm bu açıklamalara rağmen önemli bir ayrıntıyı belirtmek gerekiyor: Rockstar Games şu anda GTA 6'nın akıllı telefon veya Nintendo Switch 2 sürümünü duyurmuş değil. Şirketin resmi platform listesinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S bulunuyor. Dolayısıyla eski Rockstar geliştiricisinin açıklamaları mevcut bir GTA 6 mobil portunu doğrulamıyor. GTA 6'nın mevcut resmi çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak açıklanmış durumda.

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Eski Rockstar geliştiricisi açıkladı! GTA 6 telefonda çalışabilir

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