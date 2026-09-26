Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eski Rockstar geliştiricisi açıkladı: GTA 6 telefonda çalışabilir

    GTA 6'nın Nintendo Switch 2 ve akıllı telefonlara gelip gelmeyeceği tartışılırken eski Rockstar geliştiricisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte GTA 6 için mobil ihtimali.

    Eski Rockstar geliştiricisi açıkladı! GTA 6 telefonda çalışabilir Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6, şu anda resmi olarak yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için duyurulmuş durumda. Oyunun ilerleyen dönemde PC ve farklı platformlara gelip gelmeyeceği tartışılırken, eski Rockstar geliştiricisi Jérémy Hartvick bu kez Nintendo Switch 2 ve akıllı telefonlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    GTA 6 telefonda çalışabilir

    2017-2020 yılları arasında GTA 6'nın geliştirme sürecinde Rockstar Games'te görev yapan eski açık dünya tasarımcısı Jérémy Hartvick, Kiwi Talkz'a verdiği röportajda "günümüzdeki mobil cihazların donanım gücünün GTA 6 gibi büyük bir oyunu çalıştırabilecek seviyeye geldiğini" belirtti. Ona göre Rockstar gerekli çalışmayı yapmaya karar verirse, GTA 6'nın akıllı telefonlarda çalıştırılması teknik olarak mümkün olabilir.

    Bu düşüncenin arkasında son yıllarda mobil cihazlarda görülen önemli performans artışı bulunuyor. Özellikle üst seviye akıllı telefonlarda konsol ve PC oyunlarının çalıştırılabilmesi, mobil platformların birkaç yıl öncesine kıyasla ciddi şekilde güçlendiğini gösteriyor. Ancak burada da yalnızca grafik işlem gücü yeterli olmayabilir.

    GTA 6 gibi büyük bir açık dünya oyununun CPU tarafındaki simülasyon yükü, bellek kapasitesi, depolama alanı ve termal sınırlamalar nedeniyle mobil cihazlara uyarlanması önemli mühendislik çalışması gerektirebilir. Daha önce ise Rockstar, Grand Theft Auto: San Andreas'i mobil platformlara taşımıştı. Dolayısıyla buradaki yol haritasının ilk olarak GTA V daha sonrasında ise GTA VI olması muhtemel.

    Nintendo Switch 2 sürümü planda yok

    Ayrıca Hartvick, verdiği röportajda oyunun Nintendo Switch 2'ye taşınmasının pek anlamlı olmayacağını söyledi. Hartvick'e göre temel sorun yalnızca donanım gücü değil. Eski geliştirici, GTA 6'yı Nintendo'nun konsoluna uyarlamak için ciddi teknik çalışmalar yapılması gerekeceğini ve bunun sonucunda PlayStation 5 ile Xbox Series X|S sürümlerine kıyasla taviz verilmiş bir deneyim ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

    Tüm bu açıklamalara rağmen önemli bir ayrıntıyı belirtmek gerekiyor: Rockstar Games şu anda GTA 6'nın akıllı telefon veya Nintendo Switch 2 sürümünü duyurmuş değil. Şirketin resmi platform listesinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S bulunuyor. Dolayısıyla eski Rockstar geliştiricisinin açıklamaları mevcut bir GTA 6 mobil portunu doğrulamıyor. GTA 6'nın mevcut resmi çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak açıklanmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dikiş aldırmak acıtır mı cimere isimsiz şikayet nasıl yapılır egea 1.6 multijet yakıt tüketimi gürgençler batarya değişimi bilecik avm var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO A6X
    OPPO A6X
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum