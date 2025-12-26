Eski Samsung çalışanları, DRAM bellek teknolojisini Çin'e sızdırdıkları gerekçesiyle tutuklandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un bazı eski çalışanları, şirketin 10 nanometre sınıfı DRAM bellek teknolojisini Çinli bellek üreticisine sızdırmakla suçlanıyor.

Söz konusu teknoloji sızıntısının, Çinli bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT)’in 2023 itibarıyla 10nm sınıfı DRAM üretmesini mümkün hale getirdiği iddia ediliyor. Bu durumun Samsung’a yaklaşık 5 trilyon won (3,46 milyar dolar), Güney Kore ekonomisine ise onlarca trilyon won düzeyinde zarar verdiği belirtiliyor. Güney Koreli adli makamlar 2024’te konuyla ilgili resmi soruşturma başlattı ve son olarak sorumluları tespit ederek haklarında dava açtı.

Korea JoongAng Daily’nin haberine göre, Seul Merkez Bölge Savcılığı salı günü yaptığı açıklamada, Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Ticari Sırların Korunması Yasası ile Endüstriyel Teknolojilerin Korunmasına İlişkin Yasa kapsamında toplam 10 kişiyi suçladı. Aralarında eski Samsung çalışanlarının da bulunduğu 5 kişi tutuklu olarak yargılanırken, CXMT geliştirme ekibinden bazı üyelerin de yer aldığı diğer 5 kişi tutuksuz yargılanacak.

Olay nasıl başladı?

CXMT, 2016 yılında yerel yönetimlerin ve yarı iletken tasarım şirketlerinin yatırımlarıyla kuruldu. Kuruluşun hemen ardından şirket, Samsung Electronics’te departman yöneticiliği yapmış eski bir ismi geliştirme sürecinin başına getirdi. İddiaya göre, anı yılın eylül ayında, bu kişi ve aralarında eski Samsung araştırmacılarının da bulunduğu bir grup, CXMT bünyesinde çalışan başka bir eski Samsung çalışanı aracılığıyla Samsung’un 18nm DRAM üretim sürecine ait teknolojiyi ele geçirdi. Bu bilgiler daha sonra CXMT’nin DRAM geliştirme çalışmalarında yasa dışı biçimde kullanıldı.

Samsung yeni 5G modemini tanıttı: Exynos 2600'e eşlik edecek 13 sa. önce eklendi

Soruşturma kapsamında, eski bir Samsung çalışanının 10nm sınıfı DRAM üretimine ait yüzlerce adımı elle kopyalayarak CXMT’ye aktardığı belirlendi. Bu süreçte, eski Samsung yöneticisi ve ekibinin izlerini gizlemek amacıyla sık sık adres değiştiren bir paravan şirket kurduğu, ayrıca olası seyahat yasakları veya tutuklamalara karşı kendi aralarında şifreli bir dil geliştirdikleri tespit edildi.

Elde edilen teknolojiler daha sonra CXMT içindeki başka bir geliştirme ekibine iletildi. Bu ekip, 2018 ile 2023 yılları arasında söz konusu süreci Çin’de kullanılan üretim ekipmanlarına uyarlayarak DRAM yongalarının geliştirilmesini sağladı.

Güney Kore’den sert mesaj

Savcılık yetkilileri konuya ilişkin açıklamalarında, yarı iletken sektörünün Güney Kore’nin toplam ihracatının %20,8’ini oluşturduğunu vurgulayarak, yaşanan teknoloji sızıntısının ulusal ekonomi üzerindeki etkisinin en az onlarca trilyon won seviyesinde olacağını ifade etti. Açıklamada ayrıca, yalnızca ülke içindeki bilgi sızıntılarının değil, Çin’de gerçekleştirilen yasa dışı geliştirme faaliyetlerinin de doğrudan soruşturma yoluyla ortaya çıkarıldığı belirtildi. Yetkililer, ülkenin ekonomik güvenliğini ve teknolojik üstünlüğünü tehdit eden yurt dışı kaynaklı teknoloji hırsızlıklarına karşı sert tutumun sürdürüleceğini vurguladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Eski Samsung çalışanları Çin'e teknoloji sızdırmakla suçlanıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: