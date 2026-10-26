Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Esnek güneş panellerinde büyük atılım: Sıcakta verim kaybetmiyor

    Çinli araştırmacılar, yüksek sıcaklık ve nem altında 1.044 saat test edilen esnek güneş hücrelerinin başlangıç verimliliğinin yüzde 92,5’ini korumasını sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi.

    Esnek güneş panellerinde büyük atılım: Sıcakta verim kaybetmiyor Tam Boyutta Gör

    Güneş panellerini otomobillerin tavanları, sırt çantaları ve kavisli yüzeyler üzerinde kullanabilmek için geliştirilen esnek güneş hücrelerinde yüksek verimlilik ve dayanıklılık sorunları yaşanıyordu. Çin'deki araştırmacılar, bu sorunların temelinde yer alan üretim kaynaklı bir problemi çözerek esnek perovskit güneş hücrelerinde yüzde 26,86 verimliliğe ulaştı. Üstelik geliştirilen teknoloji, yüksek sıcaklık ve nem altında uzun süreli testlerde de performansını büyük ölçüde korudu.

    Araştırma ekibi esnek güneş hücrelerinin üretiminde kullanılan iki katmanın birbiriyle uyumsuz etkileşimini kontrol altına aldı. Bu hücrelerde güneş ışığını elektriğe dönüştüren perovskit kristalleri ile elektrik yüklerinin taşınmasını sağlayan, kendiliğinden oluşan tek moleküllü tabaka (SAM) birlikte kullanılıyor. Ancak bu iki katman esnek yüzeylere aynı anda uygulandığında aralarındaki güçlü kimyasal etkileşimler malzemelerin düzgün yerleşmesini engelliyor.

    Katmanlarda oluşan düzensizlikler ve kusurlar, güneş panellerinin sıcaklık ve nem gibi çevresel koşullar altında daha hızlı performans kaybetmesine de yol açıyor. Ayrıca esnek yüzeylerin pürüzlülüğünün ve yüzeylerindeki hidroksil gruplarının yoğunluğunun değişmesi, geniş alanlı üretimde homojen kaplama elde edilmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle esnek güneş panelleri, verimlilik ve dayanıklılık bakımından geleneksel panellerin gerisinde kalabiliyor.

    Yeni üretim yöntemi verimliliği artırdı

    Esnek güneş panellerinde büyük atılım: Sıcakta verim kaybetmiyor Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar iki katmanın üretim sırasında birbirini olumsuz etkilemesini önleyen özel bir katkı maddesi geliştirdi. Bu madde, katmanların esnek yüzeye daha düzgün yerleşmesini sağlarken güneş ışığını elektriğe dönüştüren kristallerdeki kusurları da azaltıyor. Böylece hem enerji üretim verimliliği hem de panellerin dayanıklılığı artırılıyor.

    Geliştirilen yöntemle küçük alanlı esnek güneş hücrelerinde yüzde 26,86 verimlilik elde edildi. Daha büyük panellerde de başarılı sonuçlar alındı. 5 x 5 santimetrelik modüllerde yüzde 22,31, 10 x 10 santimetrelik modüllerde yüzde 20,63 ve 30 x 30 santimetrelik panellerde yüzde 20,15 verimlilik ölçüldü.

    Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, panellerin yüksek sıcaklık ve nem altındaki dayanıklılığı oldu. 25 santimetrekarelik bir güneş hücresi, 85 derece sıcaklık ve yüzde 65 nem koşullarında 1.044 saat boyunca test edildi. Başlangıçta yüzde 22 verimliliğe sahip olan hücre, testin sonunda ilk verimlilik değerinin yüzde 92,5'ini korudu.

    Modüller ayrıca aşırı soğuktan yüksek sıcaklıklara geçişin yaşandığı testlerden geçti ve IEC 63163 uluslararası kararlılık standardının gerekliliklerini karşıladı. Sonuçlar, yeni yöntemin esnek güneş panellerinin zorlu çevre koşullarında daha istikrarlı çalışmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

    Esnek güneş panelleri nerelerde kullanılabilir?

    Geliştirilen teknoloji, hafif ve bükülebilir güneş panellerinin otomobil tavanları, taşınabilir enerji sistemleri ve sırt çantaları gibi farklı alanlarda kullanılmasını kolaylaştırabilir. Bununla birlikte bu araştırma, henüz ticari ürünlerin piyasaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Laboratuvarda elde edilen sonuçların büyük ölçekli üretimde de korunması gerekiyor.

    Araştırmacılar bundan sonraki aşamada verimliliği daha da artırmayı, farklı güneş hücresi teknolojilerini bir araya getirmeyi ve panellerin rulo halinde sürekli üretimine yönelik çalışmalar yapmayı planlıyor. Bu hedeflere ulaşılması esnek güneş panellerinin daha geniş kullanım alanlarına yayılmasını sağlayabilir.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/flexible-perovskite-solar-cells-record-efficiency https://www.science.org/doi/10.1126/science.aef9745
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ppf kaplama zararları nintendo switch 1 atatürk kaç kardeş global bahis siteleri oto koltuk yükseltici

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum