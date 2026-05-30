Estonya, Tesla FSD’yi onaylayan üçüncü Avrupa ülkesi oldu

Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “FSD Denetimli artık Estonya’da onaylandı. Dağıtım yakında başlayacak” ifadelerini kullandı. Onay süreci, Avrupa’daki uzun süreli testlerin ardından tamamlandı.
Avrupa’da 1,5 yıllık test sürecinden geçti
Estonya Ulaştırma İdaresi (Transpordiamet), Tesla FSD sisteminin daha önce Hollanda trafik otoritesi RDW tarafından verilen tip onayını tanıdığını duyurdu. Kurumun açıklamasına göre sistemin Avrupa’da kullanıma açılmasından önce yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Avrupa yollarında kapsamlı test sürüşleri gerçekleştirildi.
Bu süreçte kıta genelinden sürüş verileri toplandı ve sistemin farklı trafik koşullarındaki performansı değerlendirildi. Testlerin tamamlanmasının ardından Hollanda’da onay alan teknoloji, Estonya tarafından da kabul edildi.
Yetkililer, Tesla FSD’nin tam otonom sürüş sistemi olarak değerlendirilmediğinin altını çizdi. Sistem, SAE Seviye 2 sürüş destek teknolojisi olarak sınıflandırılıyor. Bu nedenle araç birçok trafik senaryosunu kendi başına yönetebilse de sürücü her an direksiyon başında dikkatli olmak ve gerektiğinde kontrolü derhal devralabilecek durumda bulunmak zorunda.
Transpordiamet, Tesla FSD’ye verilen onayın ülkenin uzun süredir sürdürdüğü yenilikçi ulaşım politikalarıyla uyumlu olduğunu belirtti. Yetkililer, trafik güvenliğini artırabilecek yenilikçi teknolojilerin desteklendiğini ve Tesla’nın yüksek düzeyde otomasyon sunan FSD sisteminin Estonya yollarına kabul edilmesinin bu gelişim sürecinin doğal bir devamı olduğunu ifade etti.
Avrupa’daki onay süreci genişliyor
Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da kademeli olarak daha fazla ülkenin onayını almaya devam ediyor. Mevcut durumda sistemin onaylandığı ülkeler arasında Hollanda (10 Nisan 2026), Litvanya (20 Mayıs 2026) ve Estonya (29 Mayıs 2026) bulunuyor.
Sırada ise Belçika ve Yunanistan'ın olması bekleniyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/estonia-clears-tesla-fsd-roads-company-says-rollout-begin-soon-2026-05-29/ https://transpordiamet.ee/uudised/transpordiamet-kiitis-heaks-tesla-juhiabisusteemi-hollandi-tuubikinnituse
