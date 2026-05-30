Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Estonya, Tesla FSD’yi onaylayan üçüncü Avrupa ülkesi oldu

    Estonya, Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) sürüş destek sistemine onay verdi. Avrupa’daki testlerin ardından alınan kararla FSD’nin ülkede yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

    Estonya, Tesla FSD’yi onaylayan üçüncü Avrupa ülkesi oldu Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın gelişmiş sürüş destek sistemi Full Self-Driving (FSD), Estonya’da resmi onay aldı. Şirket, Estonya’dan gelen onayın ardından sistemin ülkede yakın zamanda kullanıma sunulacağını açıkladı. Böylece Estonya, Hollanda ve Litvanya’nın ardından Tesla’nın FSD teknolojisini onaylayan Avrupa ülkeleri arasına katıldı.

    Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “FSD Denetimli artık Estonya’da onaylandı. Dağıtım yakında başlayacak” ifadelerini kullandı. Onay süreci, Avrupa’daki uzun süreli testlerin ardından tamamlandı.

    Avrupa’da 1,5 yıllık test sürecinden geçti

    Estonya Ulaştırma İdaresi (Transpordiamet), Tesla FSD sisteminin daha önce Hollanda trafik otoritesi RDW tarafından verilen tip onayını tanıdığını duyurdu. Kurumun açıklamasına göre sistemin Avrupa’da kullanıma açılmasından önce yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Avrupa yollarında kapsamlı test sürüşleri gerçekleştirildi.

    Bu süreçte kıta genelinden sürüş verileri toplandı ve sistemin farklı trafik koşullarındaki performansı değerlendirildi. Testlerin tamamlanmasının ardından Hollanda’da onay alan teknoloji, Estonya tarafından da kabul edildi.

    Yetkililer, Tesla FSD’nin tam otonom sürüş sistemi olarak değerlendirilmediğinin altını çizdi. Sistem, SAE Seviye 2 sürüş destek teknolojisi olarak sınıflandırılıyor. Bu nedenle araç birçok trafik senaryosunu kendi başına yönetebilse de sürücü her an direksiyon başında dikkatli olmak ve gerektiğinde kontrolü derhal devralabilecek durumda bulunmak zorunda.

    Transpordiamet, Tesla FSD’ye verilen onayın ülkenin uzun süredir sürdürdüğü yenilikçi ulaşım politikalarıyla uyumlu olduğunu belirtti. Yetkililer, trafik güvenliğini artırabilecek yenilikçi teknolojilerin desteklendiğini ve Tesla’nın yüksek düzeyde otomasyon sunan FSD sisteminin Estonya yollarına kabul edilmesinin bu gelişim sürecinin doğal bir devamı olduğunu ifade etti.

    Avrupa’daki onay süreci genişliyor

    Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da kademeli olarak daha fazla ülkenin onayını almaya devam ediyor. Mevcut durumda sistemin onaylandığı ülkeler arasında Hollanda (10 Nisan 2026), Litvanya (20 Mayıs 2026) ve Estonya (29 Mayıs 2026) bulunuyor.

    Sırada ise Belçika ve Yunanistan’ın olması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/estonia-clears-tesla-fsd-roads-company-says-rollout-begin-soon-2026-05-29/ https://transpordiamet.ee/uudised/transpordiamet-kiitis-heaks-tesla-juhiabisusteemi-hollandi-tuubikinnituse
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kangoo 1.9 neden tutulmuyor kyk yurda geç kalma cezası pharmaton mu supradyn mi hoover çamaşır makinesi yorumları hangikredi ücretsiz kod 2026

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum