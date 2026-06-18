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    Estonya, yapay zekâ ajanlarına dijital kimlik vermeye hazırlanıyor: Dünyada ilk olacak

    Estonya, yapay zekâ ajanlarına devlet destekli dijital kimlik vermeye hazırlanıyor. Yeni sistem, AI ajanlarının kullanıcı adına sınırlı ve denetlenebilir yetkilerle işlem yapmasını sağlayacak.

    Estonya, yapay zekâ ajanlarına dijital kimlik vermeye hazırlanıyor: Dünyada ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar için belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebilen AI ajanlarının, önümüzdeki dönemde günlük hayatta çok daha önemli bir yere sahip olması bekleniyor. Hatta bu ajanların, uygulamaların yerini alarak internet deneyimini komple değiştirmesi bekleniyor. Yaklaşan bu dönüşüm, bazı önemli soruları da getiriyor: Bir yapay zekâ, bir insan adına işlem yapacaksa bunu hangi yetkilerle ve hangi sorumluluk çerçevesinde yapacak?

    AI ajanları genellikle kullanıcının hesabına doğrudan erişim sağlayarak çalışıyor. Bu da güvenlik, denetlenebilirlik ve sorumluluk konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bu durum teorik olarak ajanın kullanıcının sahip olduğu tüm hak ve verilere erişebilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu konuda bazı yasal düzenlemelerin ortaya çıkması kaçınılmaz görünüyor. Nitekim bu hafta Estonya bu konuda ilk adımı attı. Estonya hükümeti, yapay zekâ ajanlarına devlet destekli dijital kimlik verilmesini öngören yeni bir girişimi onayladı. Hayata geçirilmesi hâlinde Estonya, yapay zekâ ajanlarına resmi dijital kimlik sağlayan ilk ülke olacak.

    Kendi Dijital Kimliğine Sahip AI Ajanlarına Belli Başlı Yetkiler Tanınacak

    Başbakan Kristen Michal tarafından duyurulan proje kapsamında yapay zekâ ajanları, hizmet verdikleri kişi veya şirketlerden bağımsız olarak kendi kimlik numaralarına sahip olacak. Böylece bu sistemler kullanıcıların tüm dijital kimliklerini devralmak yerine yalnızca kendilerine verilen belirli yetkiler çerçevesinde işlem yapabilecek. Estonya'nın önerdiği modelde her ajan için ayrı bir dijital kimlik oluşturulacak ve bu kimliğe yalnızca belirli görevleri yerine getirecek kadar yetki tanımlanacak.

    Örneğin bir yapay zekâ ajanı yalnızca belirli belgeleri görüntüleyebilecek, taslak metin hazırlayabilecek ya da önceden belirlenen bir limit dâhilinde ödeme gerçekleştirebilecek. Bunun dışındaki işlemler için ek yetkilendirme gerekecek. Böylece kullanıcılar, yapay zekâ asistanlarına tüm dijital kimliklerini teslim etmek zorunda kalmadan bu araçlardan faydalanabilecek.

    Estonya Başbakanı: Bir Kişinin Yapay Zekâya Tüm Haklarını  Devretmesi Kabul Edilemez

    Başbakan Kristen Michal da yaptığı açıklamada, bir kişinin yapay zekâ asistanına tüm haklarına, hizmetlerine ve verilerine erişim vermesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, ajanların sınırlı, denetlenebilir ve izlenebilir yetkilere sahip olması gerektiğini vurguladı.

    Bu girişimin Estonya'dan çıkması sürpriz değil. Estonya yaklaşık 1,3 milyon nüfusa sahip küçük bir Doğu Avrupa ülkesine olsa da aslında yıllardır dijital dönüşüm konusunda öncü ülkeler arasında yer alıyor. Estonya vatandaşları dijital kimlik sistemleri sayesinde vergi beyannamesi vermekten sağlık kayıtlarına erişmeye, resmi belge imzalamaktan çevrimiçi oy kullanmaya kadar pek çok işlemi internet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

    Yapay zekâ ajanlarına devlet onaylı dijital kimlik verme projesi henüz erken aşamada bulunuyor ve hâlâ cevap bekleyen önemli sorular var. Hükümet şu ana kadar sistemin ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir tarih paylaşmış değil. Daha da önemlisi, bir yapay zekâ ajanının kendisine tanınan yetkileri aşması veya hatalı bir işlem gerçekleştirmesi durumunda sorumluluğun kimde olacağı da henüz açıklığa kavuşmuş değil. Örneğin kendi dijital kimliğine sahip bir yapay zekâ ajanı yanlış bir ödeme yaparsa ya da yetkisi dışında bir işlem gerçekleştirirse bunun hukuki sonuçlarının nasıl yönetileceği belirsizliğini koruyor. Yine de Estonya'nın attığı bu adım, zamanla diğer ülkeler için de emsal teşkil edebilir ve yapay zekânın hukuki statüsüne dair küresel tartışmaları hızlandırabilir.

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    H
    hasandemirrr 9 saat önce

    çok güzel

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