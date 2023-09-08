Ethereum Fiyatı Belirsizliğini Koruyor, Bitcoin BSC Dikkat Çekiyor

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Piyasa değeri açısından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, son zamanlarda Ethereum blok zincirindeki işlem hacmi ve genel aktivitede yaşanan düşüşlerle dikkat çekiyor.

Kripto topluluğu arasında belirsizliğin artmasına neden olan işlem hacmi ve aktivite düşüşü, yatırımcıların Ethereum blok zincirine olan ilgilerini kaybettiği yönünde yorumlara yol açıyor.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in son bir ay içerisinde kamuya açık cüzdanlarından diğer kripto cüzdanlarına önemli miktarda ETH aktarması ise kripto topluluğunun endişelerinin üzerine tuz biber ekiyor.

Yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki ETH’nin Buterin tarafından başka cüzdanlara taşınması, Ethereum’un geleceğine yönelik belirsizlik duygusunu körüklüyor. CoinGecko verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 1635 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum’un fiyatının, son 30 günde yüzde 11,8 değer kaybı yaşadığı görülüyor.

Korku, endişe ve belirsizliğin hakim olduğu Ethereum ekosistemindeki yatırımcılar, gelecek vadeden ve kısa sürede gelir getirme potansiyeli yüksek ön satış coin’lerine ilgi gösteriyor.

Bitcoin alternatifi bir coin olarak ön satışı başlayan Bitcoin BSC token, yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Bitcoin BSC Token Ön Satışı Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin’in erken yatırımcılarının kazandığı paralar, hemen her kripto yatırımcısının hayallerini süslüyor. Ancak tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok aşağılarda olmasına rağmen Bitcoin, çoğu yatırımcı için hala oldukça pahalı kalıyor.

Bitcoin BSC token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliği ile kripto ekosistemine giriş yapan BTCBSC coin, işte tam da bu şekilde düşünen yatırımcıları hedefliyor.

Bitcoin BSC projesi, lider kripto coin Bitcoin’in Nisan 2011’deki 6 milyon adetlik dolaşık miktarını ve 1 doların altındaki satın alma fiyatını temsilen yatırımcılarla buluşuyor.

Bitcoin BSC projesinin Bitcoin’de olduğu gibi 21 milyonluk token arzı ve 120 yıllık kilit açma döngüsü bulunuyor.

Bitcoin’in işlevselliğini yansıtmasına ve BTC ile bir takım benzerliklere sahip olmasına rağmen Bitcoin BSC, yenilenen kripto ekosistemine daha iyi adapte oluyor.

Bitcoin BSC, Binance Akıllı Zinciri üzerinde inşa edilmiş bir BEP-20 token olarak konumlanıyor ve Bitcoin gibi iş kanıtı değil hisse kanıtı mutabakat mekanizması ile çalışıyor. Bu sebeple BTCBSC, Bitcoin’e kıyasla çok daha verimli, hızlı ve çevre dostu bir coin olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca gaz ücretleri açısından oldukça ucuz olan Bitcoin BSC, yenilikçi staking mekanizması ile de dikkat çekiyor.

Bitcoin BSC Staking Özelliği İle Fark Yaratıyor

Bitcoin ile Bitcoin BSC arasındaki en büyük farklardan biri şüphesiz ki staking özelliği. Lider kripto para birimi bir değer deposu olarak konumlansa da BTCBSC sahipleri, tokenin değerinin yanı sıra staking mekanizması ile de gelir elde etme imkanı buluyor.

Borsa listelemeleri öncesi Bitcoin BSC token satın almak isteyen yatırımcılar için düzenlenen ön satış etkinliğinin yanı sıra proje ekibi, staking özelliğini daha şimdiden kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Pek çok kripto coin projesinin aksine ön satışın çok başlarda olmasına rağmen devreye alınan bu özellik, BTCBSC tokenlerini stake etmeyi tercih eden yatırımcılar için pasif gelir elde etme imkanı sağlıyor.

Bitcoin BSC projesinin staking paneline göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla stake edilen BTCBSC token sayısının 100 bin adede yaklaştığı görülüyor.

Proje, blok başına 0,25 BTCBSC ödül vermeyi ve maksimum arzın yüzde 69’unu stake havuzu için tahsis etmeyi vadediyor. BTCBSC token sahipleri, coin’lerini minimum 7 gün süreyle kilitleyebiliyor ve mevcut durumda yıllık getiri yüzdesi, yüzde 2707 olarak ifade ediliyor. Proje ekibi ayrıca Bitcoin gibi Bitcoin BSC’nin de kilidinin 120 yıl içerisinde açılacağını belirtiyor.

Bitcoin BSC Satın Almak İçin Bilmeniz Gerekenler

Geçtiğimiz günlerde başlayan ön satış etkinliğinde başlangıçta 3 milyon 960 milyon dolarlık sabit bir üst sınır ile 4 milyon token yatırımcılarla buluşuyor. Tek aşamada ve 2011 yılında Bitcoin’de olduğu gibi 0,99 dolardan satışa sunulan Bitcoin BSC coin’ler, ön satış sayfası üzerinden satın alınabiliyor.

Ön satış etkinliğinin beklenenden hızlı ilerlemesi durumunda proje ekibi, 2 milyon 103 bin 750 dolar fon toplamak maksadıyla arz fazlası olarak 2 milyon 125 bin adet token daha eklemeyi planlıyor. Eklenecek Bitcoin BSC tokenlerin yine 0,99 dolar fiyatla yatırımcılara sunulması bekleniyor.

Proje ekibi böylece toplam arzın yüzde 29’una ulaşmayı ve satılmayan tokenlerin stake havuzuna eklenmesini hedefliyor. Ön satışa ayrılan tokenler hariç kalan 14 milyon 455 bin token, toplam BTCBSC arzının yüzde 69’una denk geliyor. Bu tokenlerin Bitcoin’in yaşam döngüsünde olduğu gibi stake havuzu için ayrılması ve tokenlerini stake eden yatırımcıları ödüllendirmek için kullanılması amaçlanıyor. Bitcoin BSC ekibi, stake ödüllerinin her 10 dakikada bir dağıtılmasını planlıyor.

Bitcoin fiyatını pahalı bulan yatırımcıların radarına takılan ve ön satış etkinliği ile dikkatleri üzerine çeken Bitcoin BSC token, BNB, USDT veya ETH kullanılarak satın alınabiliyor.

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Ethereum Fiyatı Belirsizliğini Koruyor, Bitcoin BSC Dikkat Çekiyo