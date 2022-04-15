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    Ethereum güncellemesi ertelendi, ekran kartı pazarı etkilenebilir

    Ethereum blok zincirindeki madencilik sistemini tamamen ortadan kaldıracak olan The Merge güncellemesi gecikiyor. Bu da ekran kartı stoklarını etkileyebilir.    
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    Ethereum
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    Son yıllarda ekran kartı pazarında büyük bir baskı oluşturan ve adeta karaborsaya döndüren kripto para madenciliği bu dönemde biraz esneyince oyuncular rahat bir nefes almıştı. Özellikle Ethereum’un madencilik yaklaşımından uzaklaşacağı beklentisi fiyat düşüşlerini tetikledi. Ne var ki haberler pek iyi değil. 

    Ethereum güncellemesi gecikiyor

    Ethereum tarihindeki en büyük güncelleme olarak gösterilen The Merge, kripto para kazımından vazgeçerek elde tutma odaklı bir yönetim şekline geçiş yapacak. Bu da bir anda Ethereum kazımı yapan madencilik sistemlerinin devre dışı kalmasına sebep olacak. 

    The Merge güncellemesi hali hazırda özel bir test blok zinciri üzerinde devam ediyor ve Haziran ayında yayınlanması bekleniyordu. Geliştiriciler bir kaç ay daha gecikebileceğini belirtiyor. 

    üncellemenin gecikmesi madencilere ekstradan bir kaç ay daha sağlayacak. Bununla birlikte ekran kartlarına talebin yeniden artmasına neden olabilir. Zira en kârlı kazım platformu olarak Ethereum gösteriliyor. Yine de kripto para madenciliği uzun dönemde kendini amorti ettiği için güncellemenin gecikme süresi önemli. Beklenenden uzun sürerse tekrar bir kısır döngüye girebiliriz. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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