Ethereum güncellemesi ertelendi, ekran kartı pazarı etkilenebilir

Tam Boyutta Gör

Son yıllarda ekran kartı pazarında büyük bir baskı oluşturan ve adeta karaborsaya döndüren kripto para madenciliği bu dönemde biraz esneyince oyuncular rahat bir nefes almıştı. Özellikle Ethereum’un madencilik yaklaşımından uzaklaşacağı beklentisi fiyat düşüşlerini tetikledi. Ne var ki haberler pek iyi değil.

Ethereum güncellemesi gecikiyor

Ethereum tarihindeki en büyük güncelleme olarak gösterilen The Merge, kripto para kazımından vazgeçerek elde tutma odaklı bir yönetim şekline geçiş yapacak. Bu da bir anda Ethereum kazımı yapan madencilik sistemlerinin devre dışı kalmasına sebep olacak.

GeForce RTX 3090 Ti ekran kartından şaşırtan performans 1 gün önce eklendi

The Merge güncellemesi hali hazırda özel bir test blok zinciri üzerinde devam ediyor ve Haziran ayında yayınlanması bekleniyordu. Geliştiriciler bir kaç ay daha gecikebileceğini belirtiyor.

üncellemenin gecikmesi madencilere ekstradan bir kaç ay daha sağlayacak. Bununla birlikte ekran kartlarına talebin yeniden artmasına neden olabilir. Zira en kârlı kazım platformu olarak Ethereum gösteriliyor. Yine de kripto para madenciliği uzun dönemde kendini amorti ettiği için güncellemenin gecikme süresi önemli. Beklenenden uzun sürerse tekrar bir kısır döngüye girebiliriz.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.