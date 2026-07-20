Ethereum 2500$ bandını aşabilecek mi? ABD-İran gerilimi tedirgin ediyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçen yılı büyük hayal kırıklığı ile kapatan kripto para piyasaları bu yıl da maalesef beklediğini bulabilmiş değil. Tam yükseliş ümitleri canlanırken ABD ve İran arasında başlayan çatışma yeni bir düşüşün de başlangıcı oldu.

Ethereum neler yapacak?

Temmuz ayı başında ateşkesin devreye girmesi ile birlikte Bitcoin fiyatı 59 bin dolar seviyesinden toparlanarak 64 bin dolar seviyesinin üzerine kendini attı. 64 bin dolar direncinin kırılması ile birlikte 67 bin ve 68 bin dolar seviyeleri gündeme gelmiş durumda.

Prompter nasıl para kazandırır? 2 gün önce eklendi

Diğer taraftan Ethereum da 45 gün önce altına düştüğü 1820$ direncini kırmış durumda. Direncin kırılması ile balinalar da alım tarafına geçti. Zincir verilerine göre balina cüzdanlarının büyük boyutlu Ethereum uzun pozisyonlar açtığı belirtiliyor. Bu da 2500$ bandını yeniden gündeme getirebilir.

Global ekonomide aslında bu yıl bellek krizi dışında büyük bir etki beklenmiyordu ancak ABD ve İran arasında inatlaşmaya dönüşen gerilim özellikle petrol ve enerji fiyatlarını yukarı çekiyor. Üretim tarafında da abluka kaynaklı sıkıntılar global ekonomiyi bıçak sırtına getirmiş durumda. Kripto para piyasası da bu gelişmelerden olumsuz etkileniyor ve sürekli dirençlere yakın seyrediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: