Etiketinyarisi.com; Nurzada Nurdinova adlı “kadın girişimci” tarafından kurulmuş, sadece %50 ve üzerinde indirimler sunan pazaryeri e-ticaret alışveriş sitesidir.

Etiketinyarisi.com’ un Diğer Alışveriş Sitelerinden Farkı Nedir ?

Etiketinyarisi.com platformu üzerinden %50 ve üzerinde ki indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz. Dönem dönem indirimli ürün sunan alışveriş sitelerinin aksine etiketinyarisi.com’ da “ her gün sezon sonu indirimi” tüm ürünlerde geçerli olmak üzere kullanıcılara sunulmaktadır. Tek tek indirimli ürün aramak için saatlerinizi harcamak yerine etiketinyarisi.com’ a giriş yaparak tüm kategorilerde ki %50 ve üzerinde ki indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz. Kullanıcılara yılın her günü en az %50 olmak üzere indirim garantisi verilmektedir. Etiketinyarisi.com’ a giriş yaparak tüm kategorilerde ki indirimleri inceleyebilirsiniz.

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Etiketinyarisi.com’ da Hangi Ürünler Satılıyor ?

Etiketinyarisi.com, kadın giyiminden erkek giyimine, çocuk giyiminden bebek giyimine, anne ve bebek araç gereçlerinden oyuncaklara, ayakkabı, çanta, elbise ve kişisel bakım ürünlerinden tatil turlarına kadar birçok alanda ürün satılmaktadır. İnternetten tek tek indirimli ürün aramak yerine etiketinyarisi.com’ a giriş yaparak tüm kategorilerde geçerli olan “her gün %50 indirim” avantajından yararlanabilirsiniz.

Her Gün Sezon Sonu İndirimleri

Evet, yanlış okumadınız, her gün sezon sonu indirimleri etiketinyarisi.com’ da. “Yetişemedim”, “Tüh Kaçırdım”, “Stok bitti”, gibi durumları yaşamak istemiyorsanız etiketinyarisi.com’ a giriş yapabilirsiniz. İndirim yakalamak için saatlerce beklemenize gerek duymadan istediğiniz saatte etiketinyarisi.com’ a giriş yapın “ her gün sezon sonu indirimi” fırsatlarından yararlanın.

Etiketinyarisi.com’ u nasıl kullanırım

Tedarikçiler etiketinyarisi.com’ a üye olarak mağaza başvurusunda bulunabilir. Mağaza başvurunuz tamamlandıktan sonra satışını yapmak istedikleri ürünleri kolayca ekleyebilir. Ürün satın almak isteyen kullanıcılar ise sepete ekledikleri ürünleri kolay bir şekilde satın alabilmektedir. Her gün sezon sonu indirim avantajı %50, %60 ve %70’e kadar olabilmektedir. En az indirim oranı %50 olarak tarafımızdan garanti edilmektedir. Ödemesi yapılan ürünler tedarikçi tarafından belirtilen kargo gönderim süresinde gönderilecektir.

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