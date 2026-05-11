Etkili ağız ve diş sağlığı için Oral-B iO

Tam Boyutta Gör Oral-B, İstanbul’da düzenlediği White&Clean İnovasyon Günü etkinliğinde ağız bakımına yönelik yeni nesil ürünler ve iO teknolojisi tanıtıldı. Etkinlik kapsamındaki panelde ağız ve diş sağlığında inovatif teknolojilerin önemi değerlendirildi.

Oral-B iO neler sunuyor?

Oral-B iO serisi, markanın en gelişmiş şarjlı diş fırçası teknolojilerinden biri olarak konumlanıyor. Klasik şarjlı diş fırçalarından farklı olarak “iO teknolojisi” ile çalışıyor ve daha sessiz, daha hassas ama güçlü bir temizlik deneyimi sunuyor. Diş hekimlerinden ilham alınarak tasarlanan yuvarlak fırça başlığı, kullanıldığı her özgün diş yapısıyla mükemmel uyum sağlıyor, dişleri çevreliyor. Ağızda manuel fırçanın ulaşamadığı yerlere ulaşıyor ve %100’e kadar daha fazla plak temizliyor. Her bir fırça başlığında 4.000’den fazla fırça kılı var ve bu fırça kıllarının her biri mikrotitreşimlerle temizlik yapıyor. 16 derecelik eğime sahip olan kıllar dişlerin ve diş etlerinin üzerinde hafif hissedilen bir kayma etkisi yapıyor. İnce ve farklı biçimler alabilen kıllar diş aralarında saklanan plakları bile bularak yok ediyor. Basınç sensörü sayesinde diş etlerine fazla bastırıldığı takdirde fırçanın hızını azaltıyor ve uyarı ışığı kırmızıya dönüyor. Böylece diş etleri korunmuş oluyor. Kullanıldıkça renk değiştiren fırça kılları sayesinde, fırça başlığınızın değişim zamanının geldiği kolayca anlaşılıyor. Ayrıca diş hekimlerinin tavsiye ettiği süreye uygun olarak 2 dakikalık fırçalama zamanlayıcısı bulunuyor.

Öne çıkan özellikleri şöyle:

Manyetik iO Teknolojisi : Enerjiyi doğrudan fırça uçlarına ileterek mikro titreşimlerle daha pürüzsüz bir temizlik hissi yaratıyor.

: Enerjiyi doğrudan fırça uçlarına ileterek mikro titreşimlerle daha pürüzsüz bir temizlik hissi yaratıyor. Yuvarlak profesyonel başlık : Diş hekimlerinin kullandığı ekipmanlardan ilham alan yuvarlak başlık yapısı sayesinde dişleri tek tek sararak plak temizliği sağlıyor.

: Diş hekimlerinin kullandığı ekipmanlardan ilham alan yuvarlak başlık yapısı sayesinde dişleri tek tek sararak plak temizliği sağlıyor. Akıllı basınç sensörü : Çok sert bastırdığınızda sizi ışıkla uyarıyor; böylece diş eti hassasiyetini azaltmaya yardımcı oluyor.

: Çok sert bastırdığınızda sizi ışıkla uyarıyor; böylece diş eti hassasiyetini azaltmaya yardımcı oluyor. İnteraktif ekran : Şarj durumu, mod seçimi, başlık değiştirme zamanı ve fırçalama geri bildirimlerini ekran üzerinden gösteriyor.

: Şarj durumu, mod seçimi, başlık değiştirme zamanı ve fırçalama geri bildirimlerini ekran üzerinden gösteriyor. Farklı temizlik modları : Günlük temizlik, hassas bakım, beyazlatma, derin temizlik gibi ihtiyaçlara göre mod seçenekleri sunuyor. Modele göre 3 ila 7 arasında değişiyor.

: Günlük temizlik, hassas bakım, beyazlatma, derin temizlik gibi ihtiyaçlara göre mod seçenekleri sunuyor. Modele göre 3 ila 7 arasında değişiyor. Bluetooth ve uygulama desteği : iO5 üzeri modellerde Oral-B uygulamasıyla eşleşerek fırçalama alışkanlıklarını takip edebiliyor.

: iO5 üzeri modellerde Oral-B uygulamasıyla eşleşerek fırçalama alışkanlıklarını takip edebiliyor. Sessiz çalışma ve hızlı şarj: Özellikle üst modellerde manyetik şarj standı ve seyahat şarj kutusu bulunuyor.

iO serisini ihtiyaçlara göre şu şekilde özetleyebiliriz:

iO 2–3 : Daha sade kullanım, giriş seviyesi.

“İyi bir elektrikli diş fırçası istiyorum.”

: Daha sade kullanım, giriş seviyesi. “İyi bir elektrikli diş fırçası istiyorum.” iO 5–6 : Yapay zeka rehberliği ve ekran özellikleri.

“Beni yönlendirsin, daha akıllı olsun.”

: Yapay zeka rehberliği ve ekran özellikleri. “Beni yönlendirsin, daha akıllı olsun.” iO 9–10: 3D diş takibi, renkli ekran, gelişmiş kişiselleştirme ve premium deneyim

“Premium deneyim, maksimum teknoloji.”

Samsung’un merakla beklenen akıllı gözlüğü ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Çocuklara özel modeller

Oral-B çocukların diş fırçalama alışkanlığı kazanması için özel modeller geliştiriyor. Bu kapsamda geliştirilen Oral-B iO Çocuk 6+ Şarjlı Diş Fırçası serisinde Stitch ve Örümcek Adam (Spiderman) tasarımlı özel modeller bulunuyor. iO teknolojisine sahip olan bu modellerde çocukların diş sağlığı düşünülerek mikro titreşimler ile daha nazik ve daha etkili bir temizlik vaat ediyor. 2’şer dakikalık zamanlarla müzik çalarak ideal sürede temizlik yapılmasını sağlıyor. 3 farklı hız seçeneği bulunuyor. 3-6 yaş arası çocuklara yönelik Oral-B Çocuk şarjlı diş fırçaları da Aslan Kral ve Karlar Ülkesi gibi Disney’in sevilen filmlerinden ilham alan karakterleriyle tasarlandı.

Tam Boyutta Gör Etkinlikte konuşan P&G Türkiye Kafkasya & Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Kılıçal, Oral-B’nin uzun yıllardır inovasyon odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirterek, P&G’nin ürün geliştirme anlayışının tüketicilerin günlük sorunlarına çözüm üretmek üzerine kurulduğunu ifade etti. Kılıçal, Oral-B’nin teknolojili ve üstün performanslı ürünler sunarak sağlıklı ve doğru diş ve ağız bakımının yaygınlaşması için çalıştığını vurguladı.

Dr. Diş Hekimi Ayşegül Demirağ ise ağız sağlığının sadece diş çürükleriyle sınırlı olmadığını, ağız içi enfeksiyonların farklı sistemik hastalıklarla bağlantılı olabileceğini belirtti. Demirağ, günde iki kez 2'şer dakika fırçalama ve 6 ayda bir diş hekimi kontrolü önerisinde bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Etkili ağız ve diş sağlığı için Oral-B iO

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: