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    ETS 2 Türkiye haritasında evler böyle gözükecek: Çanak antenler, cam balkonlar, kaçak katlar

    SCS'den yapılan duyuru ile ETS 2 Türkiye haritasına özel olarak geliştirilen ev modellemeleri paylaşıldı. Gerçekçi bir şekilde tasarlanan ev modellemelerinde Türkiye'ye özel detaylar dikkat çekiyor.

    ETS 2 Türkiye haritasında evler böyle gözükecek Tam Boyutta Gör
    Euro Truck Simulator 2 için duyurusu yapılan Türkiye haritası DLC’si Soul of Anotolia’dan yeni bilgiler paylaşıldı. Türkiye haritasına özel olarak tasarlanan ev modellerinin üç boyutları görüntüleri yayınlandı.

    SCS’den yapılan açıklamada “Türkiye haritasını benzersiz kılmak için oluşturulan yeni modellemeleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz” ifadesi kullanıldı. Yalnızca Türkiye haritasına özel olarak 300’ün üzerinde yeni ev modeli tasarlanacak. Büyük şehirlerden küçük yerleşim yerlerine kadar farklı bölgelerin mimari dokusunu yansıtacak bu yapılar sayesinde şehirler daha gerçekçi bir görünüme kavuşacak.

    ETS 2 Türkiye haritasında evler böyle gözükecek Tam Boyutta Gör

    Türkiye'ye özel detaylar

    Paylaşılan görseller, Türkiye'nin günlük yaşamından tanıdık birçok detayı oyuna taşıyor. Geleneksel Osmanlı mimarisine sahip tarihi evlerin yanı sıra günümüzde sık sık gördüğümüz şekilde biçimsiz konutlar, bolca çanak antenler, cam balkonlar, dış cepheye monte edilmiş klima üniteleri, çatılarda güneş enerjili su ısıtma sistemleri, dikey mimariye sahip çok katlı apartmanlar, iki katlı köy evleri ve köy barakaları görüyoruz. Gerçek hayattaki konut tiplerine uygun bir şekilde oldukça gerçekçi ve ayrıntılı tasarımlar hazırlanmış.

    ETS 2 Türkiye haritasında evler böyle gözükecek Tam Boyutta Gör
    Yapılan duyuruda ayrıca şehirlerin simgesi haline gelmiş önemli yapıların da oyunda özel olarak modelleneceği belirtildi. Oyuncuların bu yapıları ilk bakışta tanıyabileceğini belirtirken, önümüzdeki günlerde simge yapılarla ilgili yeni bir duyuru yapılacağı ifade edildi. Soul of Anatolia DLC'si için çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

    Daha fazla ev görseli için aşağıdaki galeriyi ziyaret edebilirsiniz.

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