ETS 2 Türkiye haritasında evler böyle gözükecek: Çanak antenler, cam balkonlar, kaçak katlar

SCS’den yapılan açıklamada “Türkiye haritasını benzersiz kılmak için oluşturulan yeni modellemeleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz” ifadesi kullanıldı. Yalnızca Türkiye haritasına özel olarak 300’ün üzerinde yeni ev modeli tasarlanacak. Büyük şehirlerden küçük yerleşim yerlerine kadar farklı bölgelerin mimari dokusunu yansıtacak bu yapılar sayesinde şehirler daha gerçekçi bir görünüme kavuşacak.
Türkiye'ye özel detaylar
Paylaşılan görseller, Türkiye'nin günlük yaşamından tanıdık birçok detayı oyuna taşıyor. Geleneksel Osmanlı mimarisine sahip tarihi evlerin yanı sıra günümüzde sık sık gördüğümüz şekilde biçimsiz konutlar, bolca çanak antenler, cam balkonlar, dış cepheye monte edilmiş klima üniteleri, çatılarda güneş enerjili su ısıtma sistemleri, dikey mimariye sahip çok katlı apartmanlar, iki katlı köy evleri ve köy barakaları görüyoruz. Gerçek hayattaki konut tiplerine uygun bir şekilde oldukça gerçekçi ve ayrıntılı tasarımlar hazırlanmış.
Daha fazla ev görseli için aşağıdaki galeriyi ziyaret edebilirsiniz.
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