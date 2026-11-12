Euro Truck Simulator 2'nin otobüs DLC'si yayınlandı: Yıllar süren bekleyiş sona erdi!

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Euro Truck Simulator 2 için yıllardır beklenen otobüs dönemi resmi olarak başladı. Yayınlanan Coaches DLC'si ile oyuna üç farklı otobüs modeli eklendi. Oyuncular artık Avrupa genelinde yolcu taşıyabilecek ve otobüslere özel yeni dinamikleri deneyimleyebilecek. Ayrıca ilerleyen dönemde İstanbul Esenler Otogarı da oyuna dahil edilecek. Türkiye'ye özel fiyatı 7,95 dolar olan paket, kısa sürede rekor ilgi gördü. Simülasyon tutkunları için bu yeni DLC Steam üzerinden erişime açıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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ETS 2 otobüs DLC’si ne kadar?

SCS, Türkiye’nin de yer aldığı bölgeye özel fiyatlandırma yaparak otobüs DLC ek paketinin fiyatını 7,95 dolar (400 TL) olarak belirledi. Avrupa’daki oyuncuların bu pakete 15 Euro, ABD’deki oyuncuların 15 dolar ödemesi gerekiyor. Ayrıca ETS 2'ye sahip olmayanlar için oyunun fiyatında yüzde 75 indirim yapıldı ve fiyatı 10,59 dolardan 2,64 dolara indi.

SCS ilk olarak 2013 yılında Euro Coach Simualator adında otobüs simülasyonu geliştirdiğini duyurmuştu. Bu proje iptal oldu ve tam 13 yıl sonra Euro Truck Simulator 2’ye otobüsler resmi olarak eklendi. Oyuncular çeşitli modlarla otobüsleri ekleyebiliyordu. Şimdi otobüsler oyunun resmi bir parçası haline geldi. Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’nın her yerinde yolcu taşıyabilecek ve turlar düzenleyebileceksiniz.

ETS 2 otobüs DLC’sine rekor ilgi!

SCS Software’in DLC'nin çıkışını kutlamak için düzenlediği canlı yayında, ETS 2 Coaches DLC’sini bugüne kadar tam 845 bin kişinin Steam’de istek listesine eklediğini açıkladı. Bu şimdiye kadar yayınlanan ETS DLC’leri ve harita genişletmeleri arasında en yüksek sayıya ulaşan DLC oldu. DLC kısa sürede Steam’de çok satanlar listesine girmeyi başardı. Özellikle Türk oyunseverler yoğun ilgi gösteriyor.

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ETS 2 Coaches DLC’sinde hangi otobüsler var?

MAN Lion's Coach

Scania Touring

Volvo 9700 DD

ETS 2’ye şu an için 3 farklı otobüs modeli resmi olarak eklendi. SCS Software’den yapılan açıklamaya göre Coaches DLC’si üç otobüs modeliyle sınırlı kalmayacak ve ilerleyen zamanlarda çok daha fazla lisanslı otobüs, kişiselleştirme seçeneği ve yeni özellik eklenecek. Üstelik yeni otobüsler ayrı DLC'ler olarak satılmayacak. Coaches DLC'sine ücretsiz güncelleme olarak gelecek. Lansmanla birlikte gelen üç otomobüs modelinin Avrupa ülkelerinde yaygın otobüsler olduğu, Türkiye'deki kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği bu DLC'ye Türkiye'deki popüler otobüs modellerinin de ekleneceği açıklandı.

Oyundaki yenilikler neler?

Otobüsler, tırlardan farklı fiziksel özelliklere ve oynanış özelliklerine sahip. Yolcu taşırken yolcu memnuniyetini ön planda tutmaya çalışıyoruz. Sert frenlerden, ani manevralardan ve sert virajlardan kaçınmak gerekiyor. Sürüş tarzınız, yolcu deneyimini doğrudan etkiliyor ve iyi sürüşlerde ek gelir elde ediliyor. Otobüslerin kapıları açılıyor, güneşlikler indirilebiliyor ve multimedya ekranında geri görüş kamerası yer alıyor.

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Oyunda tek seferlik Hızlı İşler’in yanı sıra kendi otobüsünü satın alarak Sözleşmeli İşler ile otogarlardan yolcu taşıyabilirsiniz. Ayrıca Turist İşleri adındaki yeni seçenek ile Avrupa’nın turistik noktalarına yolcu taşıyoruz. Böylece haritadaki önemli noktaları yakından görme fırsatı elde ediyoruz. Oyunda tek durak işlerin yanı sıra birden fazla durağa sahip işler de yer alıyor.

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Otobüs deneyimini desteklemek için oyun dünyasında da çeşitli değişiklikler yapıldı. Yeni ve güncellenmiş otobüs terminalleri, turistik noktalardaki duraklar ve otobüs yolculuklarına yönelik çevre düzenlemeleri bunlar arasında yer alıyor.

İstanbul Esenler otogarı müjdesi!

SCS’nin bugünkü canlı yayınında Türkiye'deki oyuncuları sevindirecek bir gelişme de paylaşıldı. SCS Software, İstanbul'da şu anda geçici bir otobüs durağının bulunduğunu, ancak Soul of Anatolia DLC’si ile birlikte İstanbul Esenler Otogarının gerçeğine uygun şekilde modellenerek oyuna ekleneceği duyuruldu. Böylece Türkiye haritasında otobüs yolculukları için önemli bir nokta da oyuna kazandırılmış olacak. Türkiye’deki çeşitli otogarlar da oyuna eklenecek.

ETS 2’ye otobüsleri getiren Coaches DLC’sini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Steam’den 7,95 dolara satın alabilirsiniz.

ETS 2 Coaches DLC

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ETS 2'ye otobüs DLC'si geldi: Yıllar süren bekleyiş sona erdi

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