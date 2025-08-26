Giriş
    Euro 7 kuralları, unutulmuş eski teknolojileri otomobillere geri getirebilir

    Avrupa'da yürürlüğe girecek yeni Euro 7 emisyon kuralları, unutulmuş fren teknolojilerinin yeniden otomobillere geri dönmesine neden olabilir. Volkswagen şimdiden bu dönüşüme ayak uydurmaya başladı.

    Euro 7 kuralları eski teknolojileri otomobillere geri getirebilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Avrupa'da Euro 7 emisyon standartları Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeler sadece egzozdan çıkan gazları değil, aynı zamanda araçların frenleme sırasında yaydığı zararlı partikülleri de kapsıyor. Buna bağlı olarak unutulmaya yüz tutmuş kampanalı frenler yeniden gündeme geldi.

    Bir zamanlar çoğu otomobilde standart olan kampanalı frenler, 1980'lerin ortalarında neredeyse tamamen ortadan kalkarak yerini disk frenlere bıraktı. Günümüzde ise bu eski teknoloji, bazı düşük maliyetli otomobillerin arka aksında kullanılıyor. Ancak daha etkili ve hafif olan disk frenlerin yükselişiyle, kampanalı frenler yavaş yavaş piyasadan çekildi.

    Euro 7 kuralları eski teknolojileri otomobillere geri getirebilir Tam Boyutta Gör

    Ancak kampanalı frenlerin kapalı yapısı, frenleme sırasında ortaya çıkan tozu ve partikülleri içeride hapsederek çevreye daha az yayılmasını sağlıyor. Kilit nokta da burası. Yani Euro 7'nin getireceği sıkı çevre standartları açısından avantajlı olması.

    Otomobil üreticileri çözüm arayışında

    Öte yandan otomobil üreticileri, frenleme emisyonlarını azaltmak için farklı çözümler arıyor. Çelik fren disklerine kaplama uygulamak, daha yavaş aşınan balatalar ve hatta süper otomobillerde gördüğümüz karbon diskler bu seçenekler arasında. Fakat bu teknolojiler oldukça maliyetli. Kampana frenler ise hem daha ekonomik hem de çevresel açıdan avantajlı bir alternatif olabilir.

    Euro 7 kuralları eski teknolojileri otomobillere geri getirebilir Tam Boyutta Gör

    Bazı markalar bu dönüşüme şimdiden başlamış durumdalar. Volkswagen, elektrikli modelleri ID.3 ve ID.4’te, hatta performans odaklı GTX versiyonlarında bile kampana frenleri kullanıyor. Yeni Euro 7 standartlarının yürürlüğe girmesi ile birlikte diğer üreticiler de bu eski fren teknolojisini modern araçlarına entegre etmeye başlayabilir.

